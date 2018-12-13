Финансы

ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне
RT на русском
07:50

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) в ходе заседания в четверг, 13 декабря, сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
RT на русском07:50

Подробнее о событии

К чему приведет остановка «печатного станка» в Европе

РБК13:28

ЕЦБ до конца года прекратит выкуп активов

Коммерсантъ13:10

ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне

ТАСС08:47

ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне

RT на русском07:50

ЕЦБ оставил базовую ставку на нулевом уровне, как и ожидалось

ПРАЙМ07:57

ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%

РИА Новости07:48

Трансляция пресс-конференции главы ЕЦБ Марио Драги

Вести.Финанс08:31
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Финансы

Профицит бюджета России за 11 месяцев достиг 3,7%

За 11 месяцев в бюджет поступило 17 трлн 456,9 млрд руб. (92,1% к общему объему доходов федерального бюджета).
Обновлено в 15:55
Финансы

Минэкономразвития пересмотрит прогноз по курсу рубля в апреле

Минэкономразвития РФ планирует пересмотреть прогноз по курсу рубля в апреле 2019 года, пока ведомство не видит причин менять его.
Обновлено в 10:55
Финансы

МВФ подвел итог глобальному долгу за 2017 год

Общий глобальный долг по всем выданным кредитам МВФ увеличился до 225% от мирового ВВП В конце прошлого года сумма глобального долга составила $184 трлн.
Обновлено в 14:30
Финансы

События предстоящего дня: ЦБ примет решение о ключевой ставке

14 декабря, в пятницу, совет директоров Банка России рассмотрит вопросы денежно-кредитной политики и примет решение о процентных ставках по операциям Банка России.
Обновлено в 13:00
Финансы

Рынок акций РФ закрылся в плюсе

Индекс МосБиржи увеличился на 0,34% и достиг 2378,50 пункта.
Обновлено в 11:19
Финансы

ВТБ выдаёт более четверти всех ипотечных кредитов в России

Банк ВТБ за 11 месяцев 2018 года выдал более 250 тыс. кредитов на приобретение недвижимости общей суммой 576 млрд руб. Таким образом, объём продаж по сравнению с аналогичным периодом 2017 годом увеличился в 1.5 раза.
Обновлено в 09:15
Финансы

Сбербанк повысит зарплаты сотрудников не больше, чем на инфляцию

Индексация окладов работников Сбербанка в 2019 году составит 4%, что сопоставимо с прогнозом кредитной организации на конец текущего года.
Обновлено в 02:48
Финансы

В Краснодаре принят городской бюджет на 2019 год

Доходная часть местного бюджета 2019 года составит 24,5 млрд рублей, из них собственные доходы — налоговые и неналоговые — 15,7 млрд рублей.
Обновлено в 08:44
Финансы

Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 18%

13 дек - Нацбанк Украины (НБУ) сохранил учетную ставку на уровне 18 процентов годовых по итогам декабрьского заседания, сообщил регулятор.
Обновлено в 07:05
Финансы

Минфин знает, как ужесточить контроль за расходами регионов

Регионы с низким уровнем долговой устойчивости (доля расходов на обслуживание долга превышает 8%, следует из материалов Минфина) смогут выходить на долговой рынок только для рефинансирования долга и по утвержденному плану восстановления платежеспособности, предлагает Минфин.
Обновлено в 04:00
Финансы

В Удмуртии в 2019 году будет создан налоговый долговой центр

В 2019 году на территории Удмуртии появится отдельный налоговый орган – Единый долговой центр, который будет целенаправленно работать по снижению задолженности по налоговым и иным обязательным платежам.
Обновлено в 08:40
Финансы

Бизнес-клиенты ВУЗ-банка смогут оформить «Классический» депозит онлайн

Депозит Классический от ВУЗ-банка для бизнеса теперь можно оформить дистанционно в интернет-банке Light.
Обновлено в 01:03
Финансы

В ноябре объемы кредитования в Китае выросли в 1,8 раза

Объем нового банковского кредитования в национальной валюте в Китае в ноябре увеличился до 1,250 трлн юаней ($181 млрд) по сравнению с 697 млрд юаней в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Народного банка Китая (НБК, центробанк страны).
Обновлено вчера в 10:47
Финансы

Насколько вырос объем иностранных инвестиций в Узбекистане

Объем иностранных инвестиций в Узбекистане может составить 4,8 миллиарда долларов, этот показатель в два раза выше предыдущего, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:30
Финансы

Клиенты системы Blizko смогут отправлять трансграничные переводы без комиссии

Клиенты платежной системы Blizko Связь-Банка с 14 декабря смогут отправлять трансграничные денежные переводы без комиссии, сообщили в пресс-службе финучреждения.
Обновлено в 10:34
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