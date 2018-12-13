Финансы
Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) в ходе заседания в четверг, 13 декабря, сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
RT на русском07:50
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Финансы
Профицит бюджета России за 11 месяцев достиг 3,7%
За 11 месяцев в бюджет поступило 17 трлн 456,9 млрд руб. (92,1% к общему объему доходов федерального бюджета).
Обновлено в 15:55
Финансы
Минэкономразвития пересмотрит прогноз по курсу рубля в апреле
Минэкономразвития РФ планирует пересмотреть прогноз по курсу рубля в апреле 2019 года, пока ведомство не видит причин менять его.
Обновлено в 10:55
Финансы
МВФ подвел итог глобальному долгу за 2017 год
Общий глобальный долг по всем выданным кредитам МВФ увеличился до 225% от мирового ВВП В конце прошлого года сумма глобального долга составила $184 трлн.
Обновлено в 14:30
Финансы
События предстоящего дня: ЦБ примет решение о ключевой ставке
14 декабря, в пятницу, совет директоров Банка России рассмотрит вопросы денежно-кредитной политики и примет решение о процентных ставках по операциям Банка России.
Обновлено в 13:00
Финансы
Рынок акций РФ закрылся в плюсе
Индекс МосБиржи увеличился на 0,34% и достиг 2378,50 пункта.
Обновлено в 11:19
Финансы
ВТБ выдаёт более четверти всех ипотечных кредитов в России
Банк ВТБ за 11 месяцев 2018 года выдал более 250 тыс. кредитов на приобретение недвижимости общей суммой 576 млрд руб. Таким образом, объём продаж по сравнению с аналогичным периодом 2017 годом увеличился в 1.5 раза.
Обновлено в 09:15
Финансы
Сбербанк повысит зарплаты сотрудников не больше, чем на инфляцию
Индексация окладов работников Сбербанка в 2019 году составит 4%, что сопоставимо с прогнозом кредитной организации на конец текущего года.
Обновлено в 02:48
Финансы
В Краснодаре принят городской бюджет на 2019 год
Доходная часть местного бюджета 2019 года составит 24,5 млрд рублей, из них собственные доходы — налоговые и неналоговые — 15,7 млрд рублей.
Обновлено в 08:44
Финансы
Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 18%
13 дек - Нацбанк Украины (НБУ) сохранил учетную ставку на уровне 18 процентов годовых по итогам декабрьского заседания, сообщил регулятор.
Обновлено в 07:05
Финансы
Минфин знает, как ужесточить контроль за расходами регионов
Регионы с низким уровнем долговой устойчивости (доля расходов на обслуживание долга превышает 8%, следует из материалов Минфина) смогут выходить на долговой рынок только для рефинансирования долга и по утвержденному плану восстановления платежеспособности, предлагает Минфин.
Обновлено в 04:00
Финансы
В Удмуртии в 2019 году будет создан налоговый долговой центр
В 2019 году на территории Удмуртии появится отдельный налоговый орган – Единый долговой центр, который будет целенаправленно работать по снижению задолженности по налоговым и иным обязательным платежам.
Обновлено в 08:40
Финансы
Бизнес-клиенты ВУЗ-банка смогут оформить «Классический» депозит онлайн
Депозит Классический от ВУЗ-банка для бизнеса теперь можно оформить дистанционно в интернет-банке Light.
Обновлено в 01:03
Финансы
В ноябре объемы кредитования в Китае выросли в 1,8 раза
Объем нового банковского кредитования в национальной валюте в Китае в ноябре увеличился до 1,250 трлн юаней ($181 млрд) по сравнению с 697 млрд юаней в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Народного банка Китая (НБК, центробанк страны).
Обновлено вчера в 10:47
Финансы
Насколько вырос объем иностранных инвестиций в Узбекистане
Объем иностранных инвестиций в Узбекистане может составить 4,8 миллиарда долларов, этот показатель в два раза выше предыдущего, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:30
Финансы
Клиенты системы Blizko смогут отправлять трансграничные переводы без комиссии
Клиенты платежной системы Blizko Связь-Банка с 14 декабря смогут отправлять трансграничные денежные переводы без комиссии, сообщили в пресс-службе финучреждения.
Обновлено в 10:34