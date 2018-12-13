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Финансы Финансы Международные резервы России выросли за неделю на $1,5 млрд Международные резервы России увеличились за неделю на $1,5 млрд. На 7 декабря они составили $463,6 млрд (против $462,1 млрд на 30 ноября).

Финансы Финансы Минэкономразвития пересмотрит прогноз по курсу рубля в апреле Минэкономразвития РФ планирует пересмотреть прогноз по курсу рубля в апреле 2019 года, пока ведомство не видит причин менять его.

Финансы Финансы МВФ подвел итог глобальному долгу за 2017 год Общий глобальный долг по всем выданным кредитам МВФ увеличился до 225% от мирового ВВП В конце прошлого года сумма глобального долга составила $184 трлн.

Финансы Финансы Аналитик рассказала, каким бы был курс рубля без санкций Курс рубля к доллару составлял бы не более 45 рублей, а евро - около 51-52 рублей, если бы против России не вводили санкции с 2014 года по настоящий момент, заявила заместитель директора аналитического департамента "Альпари" Наталья Мильчакова в своей статье для "Российской газеты".

Финансы Финансы Сбербанк повысит зарплаты сотрудников не больше, чем на инфляцию Индексация окладов работников Сбербанка в 2019 году составит 4%, что сопоставимо с прогнозом кредитной организации на конец текущего года.

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Финансы Финансы Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 18% 13 дек - Нацбанк Украины (НБУ) сохранил учетную ставку на уровне 18 процентов годовых по итогам декабрьского заседания, сообщил регулятор.

Финансы Финансы Бизнес-клиенты ВУЗ-банка смогут оформить «Классический» депозит онлайн Депозит Классический от ВУЗ-банка для бизнеса теперь можно оформить дистанционно в интернет-банке Light.

Финансы Финансы В ноябре объемы кредитования в Китае выросли в 1,8 раза Объем нового банковского кредитования в национальной валюте в Китае в ноябре увеличился до 1,250 трлн юаней ($181 млрд) по сравнению с 697 млрд юаней в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Народного банка Китая (НБК, центробанк страны).

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