Финансы
Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) в ходе заседания в четверг, 13 декабря, сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
RT на русском07:50
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Финансы
Профицит бюджета России за 11 месяцев достиг 3,7%
За 11 месяцев в бюджет поступило 17 трлн 456,9 млрд руб. (92,1% к общему объему доходов федерального бюджета).
Обновлено в 15:55
Финансы
Международные резервы России выросли на $1,5 млрд
За неделю международные резервы России выросли на $1,5 млрд и на 7 декабря составили $463,6 млрд против $462,1 млрд на 30 ноября.
Обновлено в 08:56
Финансы
Орешкин рассказал, что определит курс рубля в начале 2019 года
Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал, от чего будет зависеть курс рубля в следующем году.
Обновлено в 07:51
Финансы
МВФ: глобальный долг за 2017 год достиг 225% от мирового ВВП
Глобальный долг (частный и суверенный) на конец прошлого года достиг $184 трлн (225% от мирового ВВП).
Обновлено в 13:52
Финансы
Официальный курс евро на пятницу вырос до 75,39 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 17,48 копейки - до 75,3916 рубля, курс доллара уменьшился на 16,75 копейки - до 66,255 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 05:50
Финансы
Политика продолжает давить на рынок
Начало торгов в Америке идет на мажорных нотах, так как игроки продолжают отыгрывать позитивные новости с переговоров между США и КНР.
Обновлено в 12:34
Финансы
Сбербанк повысит зарплаты сотрудников не больше, чем на инфляцию
Индексация окладов работников Сбербанка в 2019 году составит 4%, что сопоставимо с прогнозом кредитной организации на конец текущего года.
Обновлено в 02:48
Финансы
Минфин предложил ужесточить контроль за долгами регионов
Минфин предложил поправки в Бюджетный кодекс для ужесточения контроля за расходами и долгами регионов.
Обновлено вчера в 22:31
Финансы
В Краснодаре принят городской бюджет на 2019 год
Доходная часть местного бюджета 2019 года составит 24,5 млрд рублей, из них собственные доходы — налоговые и неналоговые — 15,7 млрд рублей.
Обновлено в 08:44
Финансы
Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 18%
13 дек - Нацбанк Украины (НБУ) сохранил учетную ставку на уровне 18 процентов годовых по итогам декабрьского заседания, сообщил регулятор.
Обновлено в 07:05
Финансы
Бизнес-клиенты ВУЗ-банка смогут оформить «Классический» депозит онлайн
Депозит Классический от ВУЗ-банка для бизнеса теперь можно оформить дистанционно в интернет-банке Light.
Обновлено в 01:03
Финансы
ЦБ вот-вот примет решение о ставке
В эту пятницу состоится заседание финрегулятора, на котором выяснится дальнейшая судьба ключевой ставки.
Обновлено в 08:15
Финансы
Шесть банков Танзании оказались на пороге банкротства
На этой неделе Международный валютный фонд (МВФ) предупредил о том, что шесть банков Танзании находятся на пороге банкротства и могут прекратить свою деятельность в ближайшее время, сообщает Swahili Times.
Обновлено в 03:10
Финансы
Банки в Удмуртии с начала 2018 года выдали кредиты на 206 млрд рублей
За десять месяцев 2018 года банки Удмуртии выдали кредиты населению и организациям на общую сумму почти 206 млрд руб. Об этом сообщает Национальный банк республики 12 декабря.
Обновлено вчера в 08:33
Финансы
Локальный рынок акций имеет потенциал для коррекционного восстановления - ИК «Алго Капитал»
В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2370, 2360 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2400, 2410 пунктов.
Обновлено в 01:11