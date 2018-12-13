Финансы
Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) в ходе заседания в четверг, 13 декабря, сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
RT на русском07:50
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Финансы
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Финансы
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Финансы
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Финансы
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