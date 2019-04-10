Финансы
ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровнеRT на русском 07:49
Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой регулятора.
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Футбол
Судья матча «Сочи» - «Мордовия» отстранен от работы
Напомним, игра проходила 30 марта, тогда наша команда уступила южанам 0-2.
Обновлено в 10:29
Общество
В 2018 году россияне заплатили более 11 млрд рублей геймерам
В прошлом году россияне потратили более 11,5 млрд рублей на покупку игровых артефактов и просмотр онлайн-трансляций прохождения игр.
Обновлено в 06:05
Космос
Впервые представлено фото черной дыры и горизонта событий
Впервые в истории человечество увидело изображение сверхмассивной черной дыры и горизонта событий.
Обновлено в 09:15
Политика
Потепление климата: доклад Мюллера поможет вернуть инвесторов в Россию
Компании понимали, что в сложившейся обстановке отечественные активы могут показаться зарубежным инвесторам «токсичными», что еще сильнее уронит их и без того невеликую цену.
Обновлено в 03:46
Политика
Правительство Украины поддержало отставку губернатора Одесской области
Правительство Украины одобрило решение об отставке губернатора Одесской области Максима Степанова, ранее принятое украинским президентом Петром Порошенко, сообщило агентство УНИАН со ссылкой на депутата Верховной рады Алексея Гончаренко.
Обновлено в 07:17
Происшествия
В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
Депутаты Госдумы и член Совета Федерации Сергей Аренин внесли в нижнюю палату законопроект об ужесточении наказания за ДТП, случившиеся по вине нетрезвых водителей.
Обновлено в 10:15
Армия и оружие
Киеву напомнили об угрозе войны из-за Керченского пролива
Нарушение украинскими кораблями правил прохода через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено в 07:27
Экономика
Гохран планирует закупать в Госфонд кроме золота предметы искусства
Гохран в 2018 году закупал в Госфонд только золото, в планах - преимущественно закупка золота и произведений искусства, при этом палладий и бриллианты закупать не планируется, заявил "Интерфаксу" замглавы Минфина Алексей Моисеев.
Обновлено в 10:00
Происшествия
В Белоруссии задержали беглого российского банкира
Белорусские таможенники задержали при попытке пересечь границу с Польшей российского банкира, экс-руководителя «Плато банка» Андрея Лазарева.
Обновлено в 09:03
Футбол
Это`О потребовал от Гвардиолы извинений за слова о нём и Месси
Камерунец добавил, что время Месси пришло позднее. Это`О выступал за «сине-гранатовых» с 2004-го по 2009 год.
Обновлено в 10:22
Политика
Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ
Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Путешествия
Названы самые бюджетные пляжные туры на майские праздники
Обновлено в 05:08
Общество
Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям
Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
Обновлено в 06:51
Общество
Путин одобрил введение туристического сбора в Петербурге
Президент Владимир Путин одобрил введение в Петербурге сбора с туристов, сообщил врио губернатора города Александр Беглов после встречи с президентом.
Обновлено в 08:49
Шоу-бизнес
Меган Маркл намерена рожать первенца дома
Герцогиня Сассекская Меган Маркл сообщила общественности, что рожать ребенка она будет дома.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Бывшего сотрудника ФСБ приговорили к шести годам колонии за госизмену
Московский окружной военный суд приговорил экс-сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии строгого режима за госизмену, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:09
Экономика
Инвестора из ФРГ наградили в Рязанской области памятным знаком
Инвестор из Германии Штефан Дюрр получил памятный знак «Благодарность от земли Рязанской».
Обновлено в 08:04
Спорт
Лазукин выступит вторым в короткой программе на командном ЧМ
В японской Фукуоке стартует World Team Trophy — командный чемпионат мира по фигурному катанию.
Обновлено в 08:25
Общество
В ГИБДД предложили в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости
ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 08:57
Общество
Магазины Fix Price откроются в отделениях «Почты России»
В отделениях почтовой связи заработают точки продаж непродовольственных товаров с фиксированной ценой, в числе которых канцелярия, одежда, бытовая химия и предметы домашнего обихода.
Обновлено в 08:59
Наука
Древнего сородича морских огурцов назвали в честь Ктулху
Британские палеонтологи обнаружили на территории графства Херефордшир древние останки беспозвоночных - предков морских огурцов.
Обновлено в 03:40
Общество
В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
Большинство пользователей (55%) жалуются, что столкнулись с неполадками в работе всех сервисов Сбербанка, еще 30% не могут войти в приложение, а 15% испытывали трудности при осуществлении переводов денежных средств.
Обновлено в 05:51
Общество
Навальный сообщил об иске «Московского школьника» на 1,5 млрд руб
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального связывает компанию «Московский школьник» с Евгением Пригожиным, владельцем комбината питания «Конкорд».
Обновлено в 09:48
Политика
Путин ответил главе Финляндии на условия снятия санкций с России
Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил президенту Финляндии Саули Ниинистё, который назвал условия снятия санкций Запада с России.
Обновлено вчера в 10:29
Общество
Совет Федерации одобрил закон о запрете хостелов в жилых домах
Совет Федерации одобрил законопроект о запрете хостелов в жилых домах в новой редакции, сообщается на сайте верхней палата парламента.
Обновлено в 08:07
Футбол
Матч ЦСКА — «Оренбург» начнется раньше из-за финала Кубка Гагарина
Первый матч финальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Авангардом» пройдет в этот же день в Москве и начнется в 17:00.
Обновлено в 07:22