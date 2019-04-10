Финансы

ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровнеRT на русском 07:49

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой регулятора.
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Драги: Риск рецессии в еврозоне низкий, но опасения за рост сохраняются

Росбалт11:43

ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне

ТАСС09:30

Project Syndicate: ЕЦБ нужно взять себя в руки и перестать нервничать

REGNUM01:32

Трансляция пресс-конференции главы ЕЦБ Марио Драги

Вести.Финанс08:52

ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне

RT на русском07:49

ЕЦБ ожидаемо сохранил базовую ставку на нулевом уровне

ПРАЙМ07:48

ЕЦБ сохранил ставки и не ожидает их изменения «до конца 2019 года»

Коммерсантъ08:38
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Футбол

Инвентарь Головина в Steam стоит 2 млн рублей

Отмечается, что общая стоимость инвентаря Головина в Steam оценивается в два миллиона рублей.
Обновлено в 12:14
Политика

Депутат Ольга Алимова не откажется от мата после критики Володина

Обновлено в 05:58
Авто

Названы сроки появления нового Suzuki Jimny в России

Что же касается российской цены Jimny, то г-н Юта пока ее не озвучил и пояснил, что она будет определена позже в зависимости от конъюнктуры рынка.
Обновлено в 11:12
Футбол

Моуринью оценил шансы «Манчестер Юнайтед» обыграть «Барселону»

Бывший главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «красными» и каталонской «Барселоной».
Обновлено в 08:28
Происшествия

Развязное поведение компании Кокорина и Мамаева описал сотрудник кафе

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в кафе «Кофемания» в компании ещё восьми человек, вели себя развязно: громко разговаривали, целовались с девушками и не реагировали на замечания.
Обновлено в 08:57
Единоборства

Романова завоевала золото на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Россиянка Анастасия Романова заняла первое место на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в весовой категории до 71 килограмма.
Обновлено в 11:52
Общество

Гидрометцентр разрешил водителям в Москве заменить зимнюю резину

Обновлено в 11:20
Политика

Россия запретит ввоз яблок и груш из Белоруссии

Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии.
Обновлено в 05:10
Футбол

Каррера об увольнении из «Спартака»: Возможно, решение было поспешным

Обновлено в 07:02
Происшествия

Суд продлил арест трем фигурантам дела Baring Vostok

Басманный суд Москвы продлил до 14 июля арест трем фигурантам дела Baring Vostok о хищении 2,5 млрд руб. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено в 11:31
Политика

Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ

Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Происшествия

Суд арестовал счета Абызова на 437 млн рублей

Басманный суд наложил арест на счета бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, на которых хранилось 437 млн рублей, а также на его дома и участки в Подмосковье.
Обновлено в 12:04
Политика

В США заявили о потере Дерипаской контроля над «Русалом»

Российский бизнесмен Олег Дерипаска не имеет контрольного пакета акций «Русала». Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия

Почти 140 учеников отравились в школе в Перми

Обновлено в 07:21
Армия и оружие

Турция пригрозила найти замену американским истребителям F-35

Обновлено в 04:37
Происшествия

В жилом доме в Екатеринбурге произошел взрыв

В МЧС уточнили, что взрыв произошел в квартире на 15-м этаже 17-этажного жилого дома на улице Анатолия Мехренцева.
Обновлено в 02:28
Экономика

В Минкомсвязи выступили за либерализацию возрастной маркировки в СМИ

Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин предложил депутатам Госдумы рассмотреть возможность изменения похода к возрастной маркировке в СМИ с целью увеличения рекламных возможностей для печатной прессы, об этом он заявил в ходе парламентских слушаний в среду.
Обновлено в 11:08
Общество

Сбербанк устранил сбой в работе приложения

Сбербанк устранил сбой в работе онлайн-сервисов и банкоматов, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы кредитной организации.
Обновлено в 11:30
Хоккей

ЦСКА стал соперником «Авангарда» по финалу Кубка Гагарина

Обновлено вчера в 14:39
Экономика

Совладелец Черемушкинского рынка купил ресторан «Прага»

В середине 1990-х гг. владельцем «Праги» стала группа АСТ семьи бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
Обновлено в 09:06
Политика

Помпео: США не убедили Европу отказаться от «Северного потока — 2»

Соединённые Штаты не добились успеха в попытках убедить страны Европы не принимать участие в строительстве «Северного потока — 2», заявил госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в конгрессе.
Обновлено в 11:43
Армия и оружие

В Тихом океане нашли обломки истребителя F-35

Вчера стало известно о потере связи с одним из принадлежащих японским ВВС истребителей F-35.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие

Россию назвали небоеспособной против США в Арктике

Обновлено вчера в 21:11
Гаджеты

Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой

Samsung представила новую модель смартфона Galaxy A80, трансляция мероприятия велась на официальном сайте компании.
Обновлено в 09:22
Технологии

Первый канал показал 3D-графику в новостном сюжете. Она словно из старой компьютерной игры

В программе «Время» показали новостной сюжет, посвященный законопроекту о крабовых аукционах и распределении квот на вылов крабов.
Обновлено в 06:39
Политика

США предложили подключить Китай к договору СНВ

В Вашингтоне предложили подключить Китай к договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 10:34
Экономика

Инвестора из ФРГ наградили в Рязанской области памятным знаком

Инвестор из Германии Штефан Дюрр получил памятный знак «Благодарность от земли Рязанской».
Обновлено в 08:04
Политика

Владимир Путин посетит старинную церковь

До конца дня глава государства планирует посетить Екатерининский дворец, где находится знаменитая церковь Воскресения Христова.
Обновлено в 05:22
Экономика

Силуанов предложил не вводить надзор за самозанятыми

Силуанов сказал, что освобождение самозанятых от надзора нужно закрепить законодательно при расширении эксперимента по налогу на профессиональный доход.
Обновлено в 09:28
Общество

В пермском морге проводят проверку, где трупы складывают друг на друга

Обновлено в 07:14
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