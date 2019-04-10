Финансы
ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровнеRT на русском 07:49
Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой регулятора.
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 12:23, Ашберн
Футбол
Инвентарь Головина в Steam стоит 2 млн рублей
Отмечается, что общая стоимость инвентаря Головина в Steam оценивается в два миллиона рублей.
Обновлено в 12:14
Авто
Названы сроки появления нового Suzuki Jimny в России
Что же касается российской цены Jimny, то г-н Юта пока ее не озвучил и пояснил, что она будет определена позже в зависимости от конъюнктуры рынка.
Обновлено в 11:12
Футбол
Моуринью оценил шансы «Манчестер Юнайтед» обыграть «Барселону»
Бывший главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «красными» и каталонской «Барселоной».
Обновлено в 08:28
Происшествия
Развязное поведение компании Кокорина и Мамаева описал сотрудник кафе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в кафе «Кофемания» в компании ещё восьми человек, вели себя развязно: громко разговаривали, целовались с девушками и не реагировали на замечания.
Обновлено в 08:57
Единоборства
Романова завоевала золото на чемпионате Европы по тяжелой атлетике
Россиянка Анастасия Романова заняла первое место на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в весовой категории до 71 килограмма.
Обновлено в 11:52
Политика
Россия запретит ввоз яблок и груш из Белоруссии
Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Суд продлил арест трем фигурантам дела Baring Vostok
Басманный суд Москвы продлил до 14 июля арест трем фигурантам дела Baring Vostok о хищении 2,5 млрд руб. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено в 11:31
Политика
Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ
Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Происшествия
Суд арестовал счета Абызова на 437 млн рублей
Басманный суд наложил арест на счета бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, на которых хранилось 437 млн рублей, а также на его дома и участки в Подмосковье.
Обновлено в 12:04
Политика
В США заявили о потере Дерипаской контроля над «Русалом»
Российский бизнесмен Олег Дерипаска не имеет контрольного пакета акций «Русала». Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
Почти 140 учеников отравились в школе в Перми
Обновлено в 07:21
Происшествия
В жилом доме в Екатеринбурге произошел взрыв
В МЧС уточнили, что взрыв произошел в квартире на 15-м этаже 17-этажного жилого дома на улице Анатолия Мехренцева.
Обновлено в 02:28
Экономика
В Минкомсвязи выступили за либерализацию возрастной маркировки в СМИ
Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин предложил депутатам Госдумы рассмотреть возможность изменения похода к возрастной маркировке в СМИ с целью увеличения рекламных возможностей для печатной прессы, об этом он заявил в ходе парламентских слушаний в среду.
Обновлено в 11:08
Общество
Сбербанк устранил сбой в работе приложения
Сбербанк устранил сбой в работе онлайн-сервисов и банкоматов, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы кредитной организации.
Обновлено в 11:30
Хоккей
ЦСКА стал соперником «Авангарда» по финалу Кубка Гагарина
Обновлено вчера в 14:39
Экономика
Совладелец Черемушкинского рынка купил ресторан «Прага»
В середине 1990-х гг. владельцем «Праги» стала группа АСТ семьи бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
Обновлено в 09:06
Политика
Помпео: США не убедили Европу отказаться от «Северного потока — 2»
Соединённые Штаты не добились успеха в попытках убедить страны Европы не принимать участие в строительстве «Северного потока — 2», заявил госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в конгрессе.
Обновлено в 11:43
Армия и оружие
В Тихом океане нашли обломки истребителя F-35
Вчера стало известно о потере связи с одним из принадлежащих японским ВВС истребителей F-35.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
Россию назвали небоеспособной против США в Арктике
Обновлено вчера в 21:11
Гаджеты
Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой
Samsung представила новую модель смартфона Galaxy A80, трансляция мероприятия велась на официальном сайте компании.
Обновлено в 09:22
Технологии
Первый канал показал 3D-графику в новостном сюжете. Она словно из старой компьютерной игры
В программе «Время» показали новостной сюжет, посвященный законопроекту о крабовых аукционах и распределении квот на вылов крабов.
Обновлено в 06:39
Политика
США предложили подключить Китай к договору СНВ
В Вашингтоне предложили подключить Китай к договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 10:34
Экономика
Инвестора из ФРГ наградили в Рязанской области памятным знаком
Инвестор из Германии Штефан Дюрр получил памятный знак «Благодарность от земли Рязанской».
Обновлено в 08:04
Политика
Владимир Путин посетит старинную церковь
До конца дня глава государства планирует посетить Екатерининский дворец, где находится знаменитая церковь Воскресения Христова.
Обновлено в 05:22
Экономика
Силуанов предложил не вводить надзор за самозанятыми
Силуанов сказал, что освобождение самозанятых от надзора нужно закрепить законодательно при расширении эксперимента по налогу на профессиональный доход.
Обновлено в 09:28