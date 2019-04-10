Финансы

ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровнеRT на русском 07:49

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой регулятора.
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Евро дорожает после заседания ЕЦБ

Финмаркет08:45

Project Syndicate: ЕЦБ нужно взять себя в руки и перестать нервничать

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ЕЦБ оставил базовую ставку без изменений

Росбалт08:15

ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне

RT на русском07:49

Трансляция пресс-конференции главы ЕЦБ Марио Драги

Вести.Финанс08:32

ЕЦБ ожидаемо сохранил базовую ставку на нулевом уровне

ПРАЙМ07:48

ЕЦБ сохранил ставки и не ожидает их изменения «до конца 2019 года»

Коммерсантъ08:38
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Авто

Названы самые популярные новые иномарки на рынке России

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» опубликовали рейтинг ТОП-10 самых продаваемых новых иномарок в России за 1 квартал 2019 года.
Обновлено в 08:37
Наука

В Турции найден минойский корабль, доверху нагруженный слитками

В Турции команда подводных археологов обнаружила на морском дне у побережья Анталии торговое судно с грузом медных слитков, затонувшее около 3600 лет назад.
Обновлено в 04:47
Происшествия

Почти 140 учеников отравились в школе в Перми

Обновлено в 07:21
Политика

Кириенко объяснил принцип Путина по отбору чиновников

Действительно успешным главой ведомства или региона редко становится человек, который всю свою жизнь проработал «в политической структуре», по-настоящему успешному руководителю обязательно нужен «очень разный опыт», заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, передает корреспондент РБК.
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Армия и оружие

Spectator: США жаждут нового «крестового похода» на Иран

Трамп позволил, чтобы его захватила "жаждущая нового крестового похода" на Иран группа неоконсерваторов, в которую входят Болтон и Помпео, отмечает издание.
Обновлено в 07:36
Политика

Кабмин помог Порошенко уволить взбунтовавшегося одесского губернатора

Кабмин Украины одобрил решение Петра Порошенко уволить Максима Степанова с поста главы Одесской области.
Обновлено в 07:13
Шоу-бизнес

Меган Маркл решила рожать по-королевски

По данным источников, Меган Маркл решила взять пример с королевы Елизаветы II и отказаться от поездки в роддом.
Обновлено в 07:23
Экономика

Экономисты допустили переход 3 млн россиян на низкооплачиваемую работу

К 2024 году порядка 3 миллионов россиян могут перейти из частного корпоративного сектора в низкооплачиваемый некорпоративный.
Обновлено вчера в 14:35
Происшествия

Дело Кокорина и Мамаева: суду предстоит допросить 45 свидетелей

Обновлено в 08:08
Политика

Украина расширила торговые санкции против России

В конце 2018 года украинское правительство запретило ввоз из России ряда товаров, в частности, кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из неё, мальтодекстрина.
Обновлено в 05:26
Политика

Обломки польского Ту-154 остались в РФ из-за Варшавы

Варшава не оставляет попыток обвинить Москву в авиакатастрофе под Смоленском.
Обновлено в 05:39
Политика

Путин поддержал план развития транспортной инфраструктуры Петербурга

Президент России Владимир Путин поддержал план развития транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, о которых доложил ему врио губернатора города Александр Беглов.
Обновлено в 08:55
Авто

АвтоВАЗ оставил Lada Vesta без сигнализации

Компания АвтоВАЗ прекратила установку штатной сигнализации на все модификации автомобиля Lada Vesta.
Обновлено в 06:26
Происшествия

В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя

Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Общество

«Роствертол» переедет из Ростова в Батайск к 2023 году

Завод «Роствертол» будет перенесен из Ростова в Батайск, сообщил в интервью «Ведомостям» генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.
Обновлено в 09:04
Происшествия

Бывшего сотрудника ФСБ приговорили к шести годам колонии за госизмену

Московский окружной военный суд приговорил экс-сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии строгого режима за госизмену, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:09
Армия и оружие

Турция пригрозила США найти замену истребителям F-35

Обновлено в 04:03
Экономика

Shell решила выйти из проекта «Балтийский СПГ»

Обновлено в 07:43
Шоу-бизнес

Супруга актера Алека Болдуина потеряла ребенка

В среду, 10 апреля, стало известно, что супруга всемирно известного актера Алека Болдуина Хилариа потеряла ребенка.
Обновлено в 07:01
Шоу-бизнес

Елизавета Боярская и Максим Матвеев попали в эпицентр стихии в Испании

Актриса театра и кино Лиза Боярская в первых числах декабря прошлого года стала мамой во второй раз.
Обновлено в 08:49
Космос

Астрономы получили первую фотографию «тени» черной дыры

Обсерватория Event Horizon Telescope, виртуальная радиотарелка размером с Землю, получила первые фотографии так называемой "тени" черной дыры в центре галактики M87.
Обновлено в 09:11
Происшествия

Задержан обвиняемый в убийстве женщины на Кутузовском проспекте

Следователи установили и задержали мужчину, который зарезал 57-летнюю женщину на западе Москвы, кроме того, он подозревается в покушении на убийство дворника, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.
Обновлено в 06:39
Общество

ГИБДД предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости

Госавтоинспекция предложила резко ужесточить наказание за нарушение скоростного режима на дорогах, штраф за превышение максимально разрешенной скорости на 20-40 км/ч предлагается поднять сразу в шесть раз.
Обновлено в 09:12
Общество

Пользователи пожаловались на сбой в работе «Сбербанк Онлайн»

Пользователи «Сбербанк Онлайн» пожаловались на технические неполадки в работе приложения, пишет в среду, 10 апреля, РБК.
Обновлено в 06:28
Авто

Удешевлённый KIA Forte за 750 тысяч рублей обновился

Компания KIA объявила старт продаж обновленного седана Forte 2019-го модельного года.
Обновлено в 03:21
Происшествия

В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв

В квартире на 14-м этаже одного из домов на улице Мехренцева в Екатеринбурге прогремел взрыв, передает Life.
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Политика

Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом

В 1981 году парламент Израиля принял закон об аннексии Голанских высот, однако во всем мире этого так никто и не признал.
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Технологии

Искусственный интеллект обучили языку Дождя и «России-1». Теперь им можно задавать вопросы

Разработчики из компаний ISD group и The App совместно с рекламным агентством «Восход» создали две идентичные системы искусственного интеллекта.
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Экономика

Reuters: Венесуэла продаст за границу 8 тонн золота

Из хранилищ Венесуэлы вывезли очередную партию золота, сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве страны.
Обновлено вчера в 16:23
Армия и оружие

Поражение F-22 Raptor в воздушном бою сняли на видео

Французский истребитель Rafale победил американский военный самолет F-22 Raptor во время совместного учебного боя.
Обновлено в 04:01
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