ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровнеRT на русском 07:49

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой регулятора.

Авто Названы самые популярные новые иномарки на рынке России Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» опубликовали рейтинг ТОП-10 самых продаваемых новых иномарок в России за 1 квартал 2019 года.

Наука В Турции найден минойский корабль, доверху нагруженный слитками В Турции команда подводных археологов обнаружила на морском дне у побережья Анталии торговое судно с грузом медных слитков, затонувшее около 3600 лет назад.

Политика Кириенко объяснил принцип Путина по отбору чиновников Действительно успешным главой ведомства или региона редко становится человек, который всю свою жизнь проработал «в политической структуре», по-настоящему успешному руководителю обязательно нужен «очень разный опыт», заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, передает корреспондент РБК.

Армия и оружие Spectator: США жаждут нового «крестового похода» на Иран Трамп позволил, чтобы его захватила "жаждущая нового крестового похода" на Иран группа неоконсерваторов, в которую входят Болтон и Помпео, отмечает издание.

Политика Кабмин помог Порошенко уволить взбунтовавшегося одесского губернатора Кабмин Украины одобрил решение Петра Порошенко уволить Максима Степанова с поста главы Одесской области.

Шоу-бизнес Меган Маркл решила рожать по-королевски По данным источников, Меган Маркл решила взять пример с королевы Елизаветы II и отказаться от поездки в роддом.

Экономика Экономисты допустили переход 3 млн россиян на низкооплачиваемую работу К 2024 году порядка 3 миллионов россиян могут перейти из частного корпоративного сектора в низкооплачиваемый некорпоративный.

Политика Украина расширила торговые санкции против России В конце 2018 года украинское правительство запретило ввоз из России ряда товаров, в частности, кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из неё, мальтодекстрина.

Политика Путин поддержал план развития транспортной инфраструктуры Петербурга Президент России Владимир Путин поддержал план развития транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, о которых доложил ему врио губернатора города Александр Беглов.

Авто АвтоВАЗ оставил Lada Vesta без сигнализации Компания АвтоВАЗ прекратила установку штатной сигнализации на все модификации автомобиля Lada Vesta.

Происшествия В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.

Общество «Роствертол» переедет из Ростова в Батайск к 2023 году Завод «Роствертол» будет перенесен из Ростова в Батайск, сообщил в интервью «Ведомостям» генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Происшествия Бывшего сотрудника ФСБ приговорили к шести годам колонии за госизмену Московский окружной военный суд приговорил экс-сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии строгого режима за госизмену, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Шоу-бизнес Супруга актера Алека Болдуина потеряла ребенка В среду, 10 апреля, стало известно, что супруга всемирно известного актера Алека Болдуина Хилариа потеряла ребенка.

Шоу-бизнес Елизавета Боярская и Максим Матвеев попали в эпицентр стихии в Испании Актриса театра и кино Лиза Боярская в первых числах декабря прошлого года стала мамой во второй раз.

Космос Астрономы получили первую фотографию «тени» черной дыры Обсерватория Event Horizon Telescope, виртуальная радиотарелка размером с Землю, получила первые фотографии так называемой "тени" черной дыры в центре галактики M87.

Происшествия Задержан обвиняемый в убийстве женщины на Кутузовском проспекте Следователи установили и задержали мужчину, который зарезал 57-летнюю женщину на западе Москвы, кроме того, он подозревается в покушении на убийство дворника, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

Общество ГИБДД предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости Госавтоинспекция предложила резко ужесточить наказание за нарушение скоростного режима на дорогах, штраф за превышение максимально разрешенной скорости на 20-40 км/ч предлагается поднять сразу в шесть раз.

Общество Пользователи пожаловались на сбой в работе «Сбербанк Онлайн» Пользователи «Сбербанк Онлайн» пожаловались на технические неполадки в работе приложения, пишет в среду, 10 апреля, РБК.

Авто Удешевлённый KIA Forte за 750 тысяч рублей обновился Компания KIA объявила старт продаж обновленного седана Forte 2019-го модельного года.

Происшествия В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв В квартире на 14-м этаже одного из домов на улице Мехренцева в Екатеринбурге прогремел взрыв, передает Life.

Политика Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом В 1981 году парламент Израиля принял закон об аннексии Голанских высот, однако во всем мире этого так никто и не признал.

Технологии Искусственный интеллект обучили языку Дождя и «России-1». Теперь им можно задавать вопросы Разработчики из компаний ISD group и The App совместно с рекламным агентством «Восход» создали две идентичные системы искусственного интеллекта.

Экономика Reuters: Венесуэла продаст за границу 8 тонн золота Из хранилищ Венесуэлы вывезли очередную партию золота, сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве страны.