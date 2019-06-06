Финансы
ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровнеТАСС 09:08
Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Соответствующее решение принято по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ, сообщил регулятор.
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Футбол
Президент РПЛ сообщил о расширении лиги до 18 команд
Сергей Прядкин резюмировал, что даже те команды, которые не ответили на поставленный вопрос, «хотят, чтобы РПЛ расширялась».
Обновлено в 08:25
Единоборства
Украинский боксёр Усик лишён титула чемпиона мира по версии WBO
Украинский боксёр Александр Усик потерял статус чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом тяжёлом весе.
Обновлено в 09:01
Кино
Ушел из жизни актер Александр Кузнецов
Актер Александр Кузнецов, несколько лет боровшийся с тяжелым заболеванием, скончался в возрасте 59 лет.
Обновлено в 06:12
Общество
Госдума предложила включать аспирантуру и магистратуру в трудовой стаж
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР)выступил с инициативой о включении магистратуры и аспирантуры в рабочий стаж.
Обновлено в 08:49
Политика
Горбачев подтвердил свою госпитализацию
Бывший президент СССР Михаил Горбачев подтвердил в четверг, 6 июня, что находится в больнице.
Обновлено в 08:26
Технологии
В Amazon для отправки посылок создан футуристический беспилотник
Специалистами известной компании Amazon разработан беспилотник будущего.
Обновлено в 01:33
Экономика
Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся
В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.
Обновлено в 02:46
Энергетика
Путин назвал идеальную для России цену нефти
Россия заинтересована в мировых ценах на нефть на уровне 60-65 долларов за баррель, заявил президент Владимир Путин, которого цитирует ТАСС.
Обновлено в 08:24
Происшествия
В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет
Обновлено в 08:11
Общество
ФБР обнародовало досье на снежного человека
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины
Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.
Обновлено в 02:01
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено вчера в 09:02
Игры
На SteamDB появилась информация о новом DLC для Borderlands 2
По ранее поступавшей информации, сюжет Commander Lilith & The Fight For Sanctuary будет связывать вторую и третью часть Borderlands.
Обновлено в 03:40
Кино
Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка»
Американская актриса Джулия Робертс рассказала об альтернативной концовке фильма «Красотка», которая изначально была запланирована сценаристами.
Обновлено вчера в 14:22
Игры
Анонсирована Darksiders: Genesis — это «диаблоид» от авторов Battle Chasers: Nightwar
Разработкой занимаются авторы Battle Chasers: Nightwar из Airship Syndicate. В студии трудится художник и автор оригинальной Darksiders.
Обновлено в 08:54
Наука
Древнейшие сушки на Земле обнаружили археологи в Австрии
Несколько высушенных колец из теста обнаружили археологи в одном из древних укреплений на территории Австрии.
Обновлено в 06:47
Политика
Минприроды назвало возможные сроки отказа от пластиковой посуды
В Минприроды созданы комиссии и рабочие группы, которые просчитают варианты отказа от пластиковой посуды, чтобы не навредить бизнесу, подчеркнул министр.
Обновлено в 08:29
Политика
Рада приняла закон об импичменте президента
Верховная рада приняла закон о подготовке процедуры импичмента президента Украины.
Обновлено в 07:49
Авто
Jaguar представил мощный седан XE SV Project 8 Touring
Подразделение Jaguar, занимающееся созданием специальных транспортных средств, представило ограниченную, более ориентированную на дороги общего пользования, версию своего хардкорного супер седана XE SV Project 8. Новинка, получившая приставку Touring в названии, вместо регулируемого антикрыла из углеродного волокна оснащена аккуратным спойлером на багажнике.
Обновлено вчера в 14:47
Общество
ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз
Совет ЕС одобрил поправки к визовому кодексу, определяющие условия получения многократных шенгенских виз на год, два года и пять лет.
Обновлено в 06:30
Политика
Националисты забросали дом Порошенко файерами
Обновлено в 08:37
Космос
Кислород в космосе может возникать естественным путем
В Космосе кислород может возникать в молекулярной форме из-за расщепления молекул диоксида углерода CO2 на атом углерода С и молекулу чистого кислорода O2.
Обновлено вчера в 11:35
Политика
Путин предложил не продлевать договор СНВ-3
Россия может не продлевать договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), ее оборонительные системы в полной мере смогут обеспечить безопасность страны, заявил в четверг президент Владимир Путин.
Обновлено в 07:21
Политика
Песков прокомментировал слова Сечина о контроле США над «Русалом»
Государство держит под контролем стратегические сферы российской экономики, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Так он прокомментировал слова главы "Роснефти" Игоря Сечина о том, что администрация США при помощи санкций фактически контролирует ряд отраслей российской промышленности, в том числе алюминиевой.
Обновлено в 05:50
Общество
Волга оказалась под угрозой дефицита рыбы
Нерест на Волге в Астраханской области в 2019 году может стать одним их худших за всю историю наблюдений.
Обновлено в 08:51
Теннис
Барти обыграла Кис и вышла в полуфинал Roland Garros
В полуфинале турнира Барти сыграет с американской теннисисткой Амандой Анисимовой, которая обыграла румынку Симону Халеп.
Обновлено в 07:27
Политика
Украинские инвесторы потребовали миллиарды долларов за активы в Крыму
Украинские компании и физлица оценили свой ущерб от утраты активов в Крыму в несколько миллиардов долларов, сообщил заместитель министра юстиции РФ Михаил Гальперин.
Обновлено в 03:33
Экономика
В России увеличат материнский капитал
Ранее в мае сообщалось, что в России собираются отменить бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 08:06
Политика
Путин предложил американской журналистке сразиться на татами
Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.
Обновлено в 08:02