ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровнеТАСС 09:08

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Соответствующее решение принято по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ, сообщил регулятор.

ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне

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