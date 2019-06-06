Финансы

ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровнеТАСС 09:08

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Соответствующее решение принято по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ, сообщил регулятор.
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ЕЦБ обсудил снижение ставок и возврат к количественному смягчению

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Европейский центральный банк сохранил базовую ставку на нулевом уровне

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Рынок США. Итоги заседания ЕЦБ разочаровали участников рынка

Вести.Финанс09:50

ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне

ТАСС09:08
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Происшествия

В Подольске соседи избили беременную женщину за просьбу не шуметь

Шокирующая история в подмосковном Подольске: в подъезде жилого дома жестоко избили беременную женщину за то, что она попросила соседей не шуметь.
Обновлено в 06:26
Шоу-бизнес

Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки

После рождения сына Арчи в семье Меган Маркл и принца Гарри, в прессе все активнее стали писать о том, что в скором времени семья покинет Великобританию на какое-то время обоснуется в Африке.
Обновлено вчера в 19:34
Политика

Путин предложил не продлевать договор СНВ-3

Россия может не продлевать договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), ее оборонительные системы в полной мере смогут обеспечить безопасность страны, заявил в четверг президент Владимир Путин.
Обновлено в 07:21
Происшествия

Шакира пришла в испанский суд с двойником

Обновлено в 08:25
Общество

Бари Алибасов составил новое завещание

Обновлено в 07:20
Политика

Кучма заявил, что переговоры по Донбассу впервые прошли конструктивно

Переговоры делегаций в рамках заседания Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе впервые прошли конструктивно.
Обновлено вчера в 14:38
Экономика

Материнский капитал увеличат в России

Министр труда и социальной защиты страны Максим Топилин заявил, что в России увеличат материнский капитал с 1 января 2020 года.
Обновлено в 07:52
Технологии

Посмотрите, как робопес Boston Dynamics играет с настоящей овчаркой

Обновлено в 05:58
Политика

Дом Порошенко забросали файерами

Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес

Нюша показала подписчикам семимесячную дочку

Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» артистки появилось фото с прогулки в компании подруги и коллеги, певицы Ханны, и семимесячной дочери.
Обновлено в 04:06
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Здоровье

Офис врача общей практики откроется осенью в Вологде

Новый офис врача общей практики заработает в Тепличном микрорайоне.
Обновлено в 04:45
Общество

BadComedian предложили мировое соглашение

Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено вчера в 17:43
Футбол

Российская Премьер-лига пошла на расширение

Большинство клубов, выступающих в Российской Премьер-лиге, поддержали ее увеличение с 16 до 18 команд.
Обновлено в 08:20
Политика

Путин прокомментировал присутствие российских специалистов в Венесуэле

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств на полях ПМЭФ-2019 ответил на вопрос о присутствии российских специалистов в Венесуэле.
Обновлено в 07:34
Авто

В мае российский авторынок упал на 7%

Продажи новых авто в России в прошло месяце упали почти на 7%. За прошлый месяц на российском рынке было реализовано 137 624 новых автомобилей, что на 6,7% ниже, чем за аналогичный период в прошлом году.
Обновлено в 07:07
Политика

Горбачев подтвердил свою госпитализацию

Бывший президент СССР Михаил Горбачев подтвердил в четверг, 6 июня, что находится в больнице.
Обновлено в 08:26
Экономика

«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит

Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
Обновлено в 05:34
Баскетбол

«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и повел в финальной серии НБА

"Торонто Рэпторс" взял верх над "Голден Стэйт Уорриорз" в третьем матче финала серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес

13-летняя дочь Анджелины Джоли начала принимать гормоны для смены пола

13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло давно уже просит себя называть Джоном и одевается как мальчик.
Обновлено в 08:40
Общество

В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию

Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.
Обновлено вчера в 20:27
Здоровье

В Роскачестве назвали пять опасных напитков

Именно поэтому во всем мире давно уже признали такие напитки главной причиной детского ожирения.
Обновлено в 07:52
Происшествия

Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии

Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.
Обновлено в 05:03
Политика

Трамп предупредил Китай о повышении пошлин

Новый виток торговой войны между США и Китаем начался в конце мая, когда президент США Дональд Трамп ввел режим национального чрезвычайного положения из-за якобы исходящих от компании Huawei угроз информационным технологиям страны.
Обновлено в 07:24
Происшествия

Обвинение запросило для Рудникова 10 лет колонии, для Дацышина — 8 лет

Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" Гособвинитель попросил приговорить Игоря Рудникова к 10 годам лишения свободы, Александра Дацышина — к 8-ми.
Обновлено в 06:45
Общество

Греф обвинил Собянина в том, что он любит перекапывать Москву

Во время дискуссии на Петербургском экономическом форуме об изменениях в обществе, которые вызывает внедрение новых технологий, глава Сбербанка Герман Греф в шутку упрекнул мэра столицы Сергея Собянина в том, что он любит перекопать всю Москву, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:05
Политика

Луценко назвал условие возобновления торговли Украины с ДНР и ЛНР

Торговля с предприятиями Донецка может быть восстановлена после их регистрации на территории Украины.
Обновлено в 05:45
Политика

Путин предложил американской журналистке сразиться на татами

Обновлено в 08:02
Футбол

Буффон может продолжить карьеру в Италии

Вратарь Джанлуиджи Буффон, который покинул «ПСЖ», может продолжить карьеру в Италии.
Обновлено в 08:50
Космос

Роборука поможет миссии InSight возобновить бурение

Роботизированная рука автоматической марсианской станции InSight сможет помочь буровой установке HP3 возобновить работу, немного приподняв ее, тем самым скомпенсировав отдачу при ударах.
Обновлено в 03:51
Как работают Яндекс.Новости?
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