Финансы
ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровнеТАСС 09:08
Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Соответствующее решение принято по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ, сообщил регулятор.
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Происшествия
В Подольске соседи избили беременную женщину за просьбу не шуметь
Шокирующая история в подмосковном Подольске: в подъезде жилого дома жестоко избили беременную женщину за то, что она попросила соседей не шуметь.
Обновлено в 06:26
Шоу-бизнес
Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки
После рождения сына Арчи в семье Меган Маркл и принца Гарри, в прессе все активнее стали писать о том, что в скором времени семья покинет Великобританию на какое-то время обоснуется в Африке.
Обновлено вчера в 19:34
Политика
Путин предложил не продлевать договор СНВ-3
Россия может не продлевать договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), ее оборонительные системы в полной мере смогут обеспечить безопасность страны, заявил в четверг президент Владимир Путин.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Шакира пришла в испанский суд с двойником
Обновлено в 08:25
Общество
Бари Алибасов составил новое завещание
Обновлено в 07:20
Политика
Кучма заявил, что переговоры по Донбассу впервые прошли конструктивно
Переговоры делегаций в рамках заседания Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе впервые прошли конструктивно.
Обновлено вчера в 14:38
Экономика
Материнский капитал увеличат в России
Министр труда и социальной защиты страны Максим Топилин заявил, что в России увеличат материнский капитал с 1 января 2020 года.
Обновлено в 07:52
Политика
Дом Порошенко забросали файерами
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Шоу-бизнес
Нюша показала подписчикам семимесячную дочку
Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» артистки появилось фото с прогулки в компании подруги и коллеги, певицы Ханны, и семимесячной дочери.
Обновлено в 04:06
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Здоровье
Офис врача общей практики откроется осенью в Вологде
Новый офис врача общей практики заработает в Тепличном микрорайоне.
Обновлено в 04:45
Общество
BadComedian предложили мировое соглашение
Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено вчера в 17:43
Футбол
Российская Премьер-лига пошла на расширение
Большинство клубов, выступающих в Российской Премьер-лиге, поддержали ее увеличение с 16 до 18 команд.
Обновлено в 08:20
Политика
Путин прокомментировал присутствие российских специалистов в Венесуэле
Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств на полях ПМЭФ-2019 ответил на вопрос о присутствии российских специалистов в Венесуэле.
Обновлено в 07:34
Авто
В мае российский авторынок упал на 7%
Продажи новых авто в России в прошло месяце упали почти на 7%. За прошлый месяц на российском рынке было реализовано 137 624 новых автомобилей, что на 6,7% ниже, чем за аналогичный период в прошлом году.
Обновлено в 07:07
Политика
Горбачев подтвердил свою госпитализацию
Бывший президент СССР Михаил Горбачев подтвердил в четверг, 6 июня, что находится в больнице.
Обновлено в 08:26
Экономика
«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит
Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
Обновлено в 05:34
Баскетбол
«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и повел в финальной серии НБА
"Торонто Рэпторс" взял верх над "Голден Стэйт Уорриорз" в третьем матче финала серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Анджелины Джоли начала принимать гормоны для смены пола
13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло давно уже просит себя называть Джоном и одевается как мальчик.
Обновлено в 08:40
Общество
В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию
Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.
Обновлено вчера в 20:27
Здоровье
В Роскачестве назвали пять опасных напитков
Именно поэтому во всем мире давно уже признали такие напитки главной причиной детского ожирения.
Обновлено в 07:52
Происшествия
Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии
Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.
Обновлено в 05:03
Политика
Трамп предупредил Китай о повышении пошлин
Новый виток торговой войны между США и Китаем начался в конце мая, когда президент США Дональд Трамп ввел режим национального чрезвычайного положения из-за якобы исходящих от компании Huawei угроз информационным технологиям страны.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Обвинение запросило для Рудникова 10 лет колонии, для Дацышина — 8 лет
Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" Гособвинитель попросил приговорить Игоря Рудникова к 10 годам лишения свободы, Александра Дацышина — к 8-ми.
Обновлено в 06:45
Общество
Греф обвинил Собянина в том, что он любит перекапывать Москву
Во время дискуссии на Петербургском экономическом форуме об изменениях в обществе, которые вызывает внедрение новых технологий, глава Сбербанка Герман Греф в шутку упрекнул мэра столицы Сергея Собянина в том, что он любит перекопать всю Москву, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:05
Политика
Луценко назвал условие возобновления торговли Украины с ДНР и ЛНР
Торговля с предприятиями Донецка может быть восстановлена после их регистрации на территории Украины.
Обновлено в 05:45
Политика
Путин предложил американской журналистке сразиться на татами
Обновлено в 08:02
Футбол
Буффон может продолжить карьеру в Италии
Вратарь Джанлуиджи Буффон, который покинул «ПСЖ», может продолжить карьеру в Италии.
Обновлено в 08:50
Космос
Роборука поможет миссии InSight возобновить бурение
Роботизированная рука автоматической марсианской станции InSight сможет помочь буровой установке HP3 возобновить работу, немного приподняв ее, тем самым скомпенсировав отдачу при ударах.
Обновлено в 03:51