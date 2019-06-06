Финансы

ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровнеТАСС 09:08

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Соответствующее решение принято по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ, сообщил регулятор.
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