Финансы
ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровнеТАСС 09:08
Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Соответствующее решение принято по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ, сообщил регулятор.
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Кино
Актер Холланд проспойлерил сюжет нового «Человека-паука»
Обновлено в 10:20
Общество
Греф пошутил о любви Собянина к перекапыванию Москвы
Во время дискуссии на Петербургском экономическом форуме об изменениях в обществе, которые вызывает внедрение новых технологий, глава Сбербанка Герман Греф в шутку упрекнул мэра столицы Сергея Собянина в том, что он любит перекопать всю Москву, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:05
Происшествия
В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет
Обновлено в 08:11
Общество
Бари Алибасов находится в медикаментозном сне
Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в состояние медикаментозного сна.
Обновлено в 09:52
Общество
Тимати в Тюмени раздавал бургеры бесплатно
Раздавал бургеры под хиты «Black Star».
Обновлено в 09:59
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК сообщил, что в апреле 2014 года глава Госдепартамента США Джон Керри предложил ему "для порядка" провести повторный референдум в Крыму.
Обновлено в 02:59
Политика
В Раде посчитали идеи Кучмы по Донбассу началом капитуляции Украины
Пункты «дорожной карты Зеленского», озвученные представителем Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонидом Кучмой на Минских переговорах, являются ничем иным, как «началом капитуляции Украины по российскому сценарию».
Обновлено в 06:53
Экономика
Тамбовские власти продолжат сотрудничество с группой «Черкизово»
Администрация региона продолжит оказывать организационное, информационное и консультативное содействие в реализации проекта.
Обновлено в 09:36
Политика
Трамп предупредил Китай о повышении пошлин
Новый виток торговой войны между США и Китаем начался в конце мая, когда президент США Дональд Трамп ввел режим национального чрезвычайного положения из-за якобы исходящих от компании Huawei угроз информационным технологиям страны.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Жена Панкратова-Черного рассказала о его состоянии
Обновлено в 04:58
Экономика
В России увеличат материнский капитал
Ранее в мае сообщалось, что в России собираются отменить бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 08:06
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Анджелины Джоли начала принимать гормоны для смены пола
13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло давно уже просит себя называть Джоном и одевается как мальчик.
Обновлено в 08:40
Политика
Песков прокомментировал слова Сечина о потере госконтроля в экономике
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина о влиянии санкций США против UC Rusal на экономику России, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:07
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Авто
В России начались продажи нового Range Rover Evoque
Цены на модель объявили еще в декабре: новый Evoque стоит от 2,929 млн рублей, что на 29 тыс. дороже предшественника.
Обновлено в 05:42
Хоккей
«Авангард» 15 августа проведет товарищеский матч с московским «Динамо»
Хоккеисты омского "Авангарда" в рамках подготовки к новому сезону проведут товарищеский матч с московским "Динамо". сообщается в микроблоге "Авангарда" в Twitter.
Обновлено в 09:43
Технологии
Пользователей сервиса GateHub обокрали на 23 млн XRP
Хакеры взломали сервис GateHub и вывели с него до 23 млн XRP на сумму свыше $9,3 млн, заявил креативный директор компании 2K/DENKMARK Томас Силькьер.
Обновлено в 10:27
Шоу-бизнес
Вера Брежнева прокомментировала слухи об измене Константина Меладзе
Сегодня певица презентовала в Instagram клип на песню "Я не святая", авторство которой традиционно принадлежит Константину Меладзе.
Обновлено в 10:04
Происшествия
Задержаны подозреваемые в убийстве Шабтая Калмановича
В Москве задержаны трое подозреваемых в убийстве бизнесмена Шабтая Калмановича в ноябре 2009 года.
Обновлено вчера в 08:21
Общество
Папа римский изменил текст молитвы «Отче наш»
Папа Франциск призывал изменить текст молитвы еще в ноябре 2017 года.
Обновлено в 07:34
Политика
Путин предложил американской журналистке сразиться на татами
Обновлено в 08:02
Происшествия
В Финском заливе в черте Петербурга утонула девочка
В Финском заливе у Парка 300-летия Санкт-Петербурга в Приморском районе днем 6 июня утонула 13-летняя девочка.
Обновлено в 09:26
Здоровье
В Роскачестве назвали пять опасных напитков
Лидером перечня вредных напитков стал обыкновенный чай в пакетиках.
Обновлено в 07:52
Экономика
США вышли на первое место по инвестициям в Россию
США впервые с 2013 года вышли на первое место в рейтинге стран, инвестирующих в Россию.
Обновлено в 03:48
Политика
Кучма заявил, что переговоры по Донбассу впервые прошли конструктивно
Переговоры делегаций в рамках заседания Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе впервые прошли конструктивно.
Обновлено вчера в 14:38