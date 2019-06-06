Финансы

Европейский центральный банк сохранил базовую ставку на нулевом уровнеRT на русском 07:54

Ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%. В апреле ЕЦБ также сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%.
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ЕЦБ не стал корректировать базовую ставку

Росбалт08:30

Процентные ставки в еврозоне не повысятся еще минимум год

Ведомости12:10

ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне

ТАСС09:08

Европейский центральный банк сохранил кредитную ставку на нуле

Аргументы и Факты10:55

ЕЦБ сохранил ставки на прежнем уровне

Финмаркет08:09

Европейский центральный банк сохранил базовую ставку на нулевом уровне

RT на русском07:54

ЕЦБ намерен сохранять ставки на прежних уровнях как минимум до конца первого полугодия 2020 года

Вести.Финанс07:49
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Происшествия

Задержание министра лесного комплекса Иркутской области сняли на видео

Обновлено в 05:07
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Шоу-бизнес

Актер Андрей Биланов рассказал о причинах развода со своими женами

В разводе Андрей винит исключительно себя, поскольку не уделял семье должного внимания, игнорировал ее интересы, отдавая предпочтение карьерному росту.
Обновлено в 11:27
Армия и оружие

США испытали гиперзвуковую электропушку

Нынешние испытания проходили на суше, в ближайшим будущем ВМС планируют установить электромагнитную пушку на корабль и испытать ее стрельбой по морским и сухопутным целям.
Обновлено в 04:08
Происшествия

Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии

Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.
Обновлено в 05:03
Технологии

В Думу внесут закон о миллионных штрафах перед блокировкой сайтов

Глава Роскомнадзора уточнил, что законопроект может быть внесен в Думу уже в весеннюю сессию, он предполагает штрафы в несколько миллионов рублей.
Обновлено в 08:30
Политика

Националисты забросали файерами особняк Порошенко

Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес

Мать единственного сына Алексея Булдакова публично осудила его вдову, которая назвала только себя наследницей актера

Обновлено в 11:56
Общество

Бари Алибасов находится в медикаментозном сне

Участник группы "На-На" Владимир Политов сообщил, что продюсер Бари Алибасов, госпитализированный в тяжелом состоянии после того, как по ошибке выпил средство для очистки труб, находится в медикаментозном сне.
Обновлено в 10:44
Политика

Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию

Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:38
Политика

Путин посоветовал детям читать Библию, Тору и Коран

Во время встречи с прессой у президента спросили, какую книгу он может посоветовать прочитать детям Один из участников встречи президента РФ Владимира Путина с главами международных информационных агентств спросил, какую книгу глава РФ может посоветовать детям, передает Интерфакс.
Обновлено в 11:41
Происшествия

Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов

Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
Политика

Сечин рассказал о контроле США над промышленностью РФ

Глава «Роснефти» Игорь Сечин объявил, что США удалось с помощью санкций получить контроль над рядом отраслей российской промышленности.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес

Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки

После рождения сына Арчи в семье Меган Маркл и принца Гарри, в прессе все активнее стали писать о том, что в скором времени семья покинет Великобританию на какое-то время обоснуется в Африке.
Обновлено вчера в 19:34
Политика

Кучма: Экономической блокады Донбасса не существует

Ранее сообщалось, что Кучма предложил снять экономическую блокаду с Донбасса.
Обновлено в 11:18
Экономика

На программу соцконтрактов в 2020 году выделят около 7 млрд рублей

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что Правительство России направит около семи миллиардов рублей в регионы на субсидирование программы соцконтракта для семей с низким доходом.
Обновлено в 10:50
Экономика

Греф пошутил о любви Собянина к перекапыванию Москвы

Во время дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме об изменениях в обществе, которые вызывает внедрение новых технологий, глава Сбербанка Герман Греф в шутку упрекнул мэра столицы Сергея Собянина, что тот любит перекопать всю Москву, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:05
Автоспорт

Маттиа Бинотто: «Цель „Феррари“ остается той же — опередить всех»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто, рассуждая о первых шести этапах сезона-2019, попросил не делать поспешных выводов о выступлении команды.
Обновлено в 11:54
Политика

Путин пообещал Европе ответное снятие санкций в случае шагов навстречу

Ранее в июне глава европейской дипломатии Федерика Могерини предложила государствам — членам блока продлить санкции в отношении России до 23 июня 2020 года.
Обновлено в 08:36
Энергетика

Украина призналась в нехватке средств для закупки газа

На Украине заявили о том, что у страны может быть недостаточно средств на закупку газа.
Обновлено в 10:52
Энергетика

Козак: ситуация с «Дружбой» не несёт ущерба репутации России

Вице-премьер России Дмитрий Козак в интервью телеканалу НТВ заявил, что ситуация с загрязнением нефтепровода «Дружба» не нанесла большого урона репутации России.
Обновлено в 11:35
Политика

Роскомнадзор заявил о готовности Tinder сотрудничать со спецслужбами

Приложение для знакомств Tinder готово предоставить информацию пользователей российским спецслужбам в случае необходимости, заявил НТВ глава Роскомнадзора Александр Жаров.
Обновлено в 06:38
Общество

Папа римский отредактировал текст молитвы «Отче наш»

Папа римский Франциск изменил текст молитвы "Отче наш", сообщило католический портал Avvenir.
Обновлено в 10:25
Армия и оружие

Украинские СМИ выдали убитого спецназовца Белянкина за ополченца Донбасса

Обновлено в 06:51
Игры

Destiny 2 может стать условно-бесплатной и выйти в Steam

Больше не будет эксклюзивного оружия для различных платформ• Игра станет доступной в Steam и выйдет на Google Stadia.
Обновлено в 10:52
Общество

Малышева заявила, что природа истребляет женщин старше 50 лет

Обновлено вчера в 10:31
Общество

Мэрия Екатеринбурга показала список мест для размещения храма

Обновлено в 03:34
Авто

Стартовали продажи бюджетного хэтчбека Toyota Glanza

Компания Toyota объявила старт продаж нового недорогого хэтчбека Glanza.
Обновлено вчера в 22:22
Энергетика

«Газпром нефть» выступает за продолжение сотрудничества в рамках ОПЕК+

"Газпром нефть" выступает за продолжение сотрудничества в рамках ОПЕК+, но о конкретных параметрах сделки можно говорить только, когда рынок успокоится.
Обновлено в 10:53
Кино

Мединский оценил сериал «Чернобыль»

Обновлено в 11:36
Как работают Яндекс.Новости?
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