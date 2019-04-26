Экономика

ЕЦБ прекратил выпуск купюры номиналом 500 евроИнтерфакс вчера в 15:57

Европейский центральный банк (ЕЦБ) не будет печатать купюры номиналом 500 евро, сообщает в пятницу агентство Bloomberg.
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В ЕС прекратили выпуск банкнот достоинством €500

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В Евросоюзе прекращают выпускать банкноты достоинством 500 евро

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РБКвчера в 11:37

Завтра в ЕС полностью остановят печать купюр в 500 евро

Московский Комсомолецвчера в 15:09
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 06:19, Ашберн

Официально – 26 апреля в ЕС прекратили выпуск купюр в 500 евро: Что делать жителям Молдовы – быстро от них избавляться или не паниковать?

КП - Молдова00:40
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 06:19, Ашберн
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Полная ликвидация пожара на заводе «Красмаш» займёт весь день

Работы займут время до конца рабочего дня.
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Адвокат рассказал о праве экс-майора Евсюкова на смягчение режима

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Первый заместитель гендиректора "СамараТрансНефть-терминал" Антон Томилов заявил, что информация об умышленном со стороны компании вбросе хлороорганики в трубопровод "Дружба" является некорректной.
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Политика

В Москве задержан украинский миллионер Павел Климец

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Правоохранители нашли в колодце на дачном участке в Уфе тела пяти членов семьи, которые пропали в декабре прошлого года, сообщил РИА Новости представитель МВД по Башкирии.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес

Скорую помощь заметили у резиденции принца Гарри и Меган Маркл

Появление автомобиля скорой помощи у загородной резиденции королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время проживают принц Гарри и Меган Маркл, породило бурные слухи о том, что первенец герцога и герцогини Сассекской появился на свет.
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Наука

В РФ разработано инновационное лекарство для лечения болезней суставов

В Приволжском федеральном университете разработали инновационное лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, артрита и артроза, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 21:03
Путешествия

Лодку Федора Конюхова засняли на видео с самолета

Самолет Чилийской морской авиации снял на видео лодку путешественника Федора Конюхова.
Обновлено в 00:55
Политика

Тимошенко раскритиковала намерения Рады ограничить права президента

Экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" раскритиковала законопроект депутатов Верховной рады, который существенно ограничивает права президента Украины, и призвала дать шанс избранному главе государства выполнять свою работу.
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Религия

В Иерусалиме христиане собираются в ожидании Благодатного огня

Обновлено вчера в 22:10
Футбол

Чех по окончании сезона может вернуться в «Челси»

Вратарь «Арсенала» Петр Чех, чей контракт истекает грядущим летом, может вернуться в «Челси», за который играл до перехода в стан «канониров».
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Готовность строящейся Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро оценивается в 50%.
Обновлено в 03:43
Политика

Путин назвал приговор Бутиной беспределом

"МИД дал уже комментарий по поводу 18 месячного приговора Бутиной, и, по-моему, там так и сказано, в комментарии МИДа, что это беспредел.
Обновлено в 05:03
Единоборства

Нейт Диас исключен из рейтинга UFC

Американский боец смешанных единоборств Нейт Диас исключен из рейтинга UFC.
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Армия и оружие

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Росгвардия предложила засекретить свои госзакупки

Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) предлагает засекретить свои закупки, сообщается на официальном портале нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 16:38
Культура

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С 15 по 19 мая в Музее Москвы пройдет VIII Международный молодежный фестиваль-конкурс «Парад ударных инструментов» — Drumsfest Russia 2019.
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Кино

Скончалась актриса Элина Быстрицкая

Умерла актриса театра и кино, Народная артистка СССР Элина Быстрицкая. Об этом стало известно сегодня, 26 апреля.
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Происшествия

Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае

При крушении самолета Як-18 на аэродроме Калинка в пригороде Хабаровска погибли два человека.
Обновлено в 03:39
Здоровье

В Коми у каждого сотого ребенка не сделано ни одной прививки

Фото Виктора Бобыря На пресс-конференции 26 апреля вице-президент Коми республиканской ассоциации врачей Светлана Захарова подтвердила, что отказ родителей от иммунизации детей остается одной из самых обсуждаемых тем в обществе.
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Лидер КНР Си Цзиньпин призвал бороться с протекционизмом

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин призвал страны - участницы инициативы китайского правительства «Один пояс - один путь» вместе противостоять протекционизму, а также отстаивать принципы открытой мировой экономики.
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Футбол

Брат вице-президента «Спартака» покинул клуб

Брат вице-президента московского "Спартака" Наиля Измайлова Равиль покинет клуб после завершения сезона, передает Sport24.
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Автоспорт

Даниил Квят разбил болид в свой день рождения

Сегодня россиянин Даниил Квят, родившийся в Уфе, отмечает свой 25-й день рождения.
Обновлено вчера в 13:54
Армия и оружие

Герасимов провел телефонный разговор с верховным главкомом НАТО

Начальник генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов обсудил с верховным главнокомандующим ОВС НАТО генералом Кертисом Скапарротти вопросы международной безопасности и российско-натовское взаимодействие по военной линии, сообщает Минобороны РФ.
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Чемпионат Италии. «Интер» встречается с «Ювентусом»

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Политика

Сын Лукашенко покорил девушек внешним видом

Пользователи социальных сетей, в основном девушки, поражены внешним видом третьего сына главы Белоруссии Александра Лукашенко — Николая.
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Политика

В штабе Зеленского допустили мир в Донбассе по плану России

Избранный президент Украины Владимир Зеленский может принести мир в Донбасс, причем на условиях российской стороны, но такой вариант не понравится украинским патриотам - заявили в штабе политика.
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