Экономика
ЕЦБ прекратил выпуск купюры номиналом 500 евроИнтерфакс вчера в 15:57
Европейский центральный банк (ЕЦБ) не будет печатать купюры номиналом 500 евро, сообщает в пятницу агентство Bloomberg.
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Музыка
Лобода отреагировала на результаты финала «Голос. Дети»
Обновлено в 03:02
Происшествия
Полная ликвидация пожара на заводе «Красмаш» займёт весь день
Работы займут время до конца рабочего дня.
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Политика
«Транснефть» получила ответ на обвинения в загрязнении нефти
Первый заместитель гендиректора "СамараТрансНефть-терминал" Антон Томилов заявил, что информация об умышленном со стороны компании вбросе хлороорганики в трубопровод "Дружба" является некорректной.
Обновлено вчера в 14:49
Политика
Путин думает о раздаче российских паспортов всем украинцам
Президент России Владимир Путин заявил, что в будущем украинцам могут упростить получение российского гражданства.
Обновлено в 04:59
Политика
В Москве задержан украинский миллионер Павел Климец
Сотрудники Следственного комитета задержали украинского бизнесмена Павла Климца в Москве.
Обновлено в 02:38
Политика
Песков пошутил про сон и рабочий график Путина
Обновлено в 03:38
Происшествия
В Уфе нашли тела пропавших членов семьи в колодце
Правоохранители нашли в колодце на дачном участке в Уфе тела пяти членов семьи, которые пропали в декабре прошлого года, сообщил РИА Новости представитель МВД по Башкирии.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес
Скорую помощь заметили у резиденции принца Гарри и Меган Маркл
Появление автомобиля скорой помощи у загородной резиденции королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время проживают принц Гарри и Меган Маркл, породило бурные слухи о том, что первенец герцога и герцогини Сассекской появился на свет.
Обновлено вчера в 16:55
Наука
В РФ разработано инновационное лекарство для лечения болезней суставов
В Приволжском федеральном университете разработали инновационное лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, артрита и артроза, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 21:03
Путешествия
Лодку Федора Конюхова засняли на видео с самолета
Самолет Чилийской морской авиации снял на видео лодку путешественника Федора Конюхова.
Обновлено в 00:55
Политика
Тимошенко раскритиковала намерения Рады ограничить права президента
Экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" раскритиковала законопроект депутатов Верховной рады, который существенно ограничивает права президента Украины, и призвала дать шанс избранному главе государства выполнять свою работу.
Обновлено в 05:58
Религия
В Иерусалиме христиане собираются в ожидании Благодатного огня
Обновлено вчера в 22:10
Футбол
Чех по окончании сезона может вернуться в «Челси»
Вратарь «Арсенала» Петр Чех, чей контракт истекает грядущим летом, может вернуться в «Челси», за который играл до перехода в стан «канониров».
Обновлено в 03:19
Транспорт
Строительство БКЛ московского метро завершено наполовину
Готовность строящейся Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро оценивается в 50%.
Обновлено в 03:43
Политика
Путин назвал приговор Бутиной беспределом
"МИД дал уже комментарий по поводу 18 месячного приговора Бутиной, и, по-моему, там так и сказано, в комментарии МИДа, что это беспредел.
Обновлено в 05:03
Единоборства
Нейт Диас исключен из рейтинга UFC
Американский боец смешанных единоборств Нейт Диас исключен из рейтинга UFC.
Обновлено в 05:31
Армия и оружие
ВКС РФ ракетами отразили попытку атаки боевиков на авиабазу в Сирии
Обновлено вчера в 09:17
Политика
Росгвардия предложила засекретить свои госзакупки
Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) предлагает засекретить свои закупки, сообщается на официальном портале нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 16:38
Культура
«Парад ударных инструментов» пройдет в Музее Москвы
С 15 по 19 мая в Музее Москвы пройдет VIII Международный молодежный фестиваль-конкурс «Парад ударных инструментов» — Drumsfest Russia 2019.
Обновлено в 05:46
Кино
Скончалась актриса Элина Быстрицкая
Умерла актриса театра и кино, Народная артистка СССР Элина Быстрицкая. Об этом стало известно сегодня, 26 апреля.
Обновлено вчера в 03:41
Происшествия
Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае
При крушении самолета Як-18 на аэродроме Калинка в пригороде Хабаровска погибли два человека.
Обновлено в 03:39
Здоровье
В Коми у каждого сотого ребенка не сделано ни одной прививки
Фото Виктора Бобыря На пресс-конференции 26 апреля вице-президент Коми республиканской ассоциации врачей Светлана Захарова подтвердила, что отказ родителей от иммунизации детей остается одной из самых обсуждаемых тем в обществе.
Обновлено вчера в 13:15
Политика
Лидер КНР Си Цзиньпин призвал бороться с протекционизмом
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин призвал страны - участницы инициативы китайского правительства «Один пояс - один путь» вместе противостоять протекционизму, а также отстаивать принципы открытой мировой экономики.
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Футбол
Брат вице-президента «Спартака» покинул клуб
Брат вице-президента московского "Спартака" Наиля Измайлова Равиль покинет клуб после завершения сезона, передает Sport24.
Обновлено в 04:53
Автоспорт
Даниил Квят разбил болид в свой день рождения
Сегодня россиянин Даниил Квят, родившийся в Уфе, отмечает свой 25-й день рождения.
Обновлено вчера в 13:54
Армия и оружие
Герасимов провел телефонный разговор с верховным главкомом НАТО
Начальник генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов обсудил с верховным главнокомандующим ОВС НАТО генералом Кертисом Скапарротти вопросы международной безопасности и российско-натовское взаимодействие по военной линии, сообщает Минобороны РФ.
Обновлено в 05:57
Футбол
Чемпионат Италии. «Интер» встречается с «Ювентусом»
Обновлено в 05:34
Политика
Сын Лукашенко покорил девушек внешним видом
Пользователи социальных сетей, в основном девушки, поражены внешним видом третьего сына главы Белоруссии Александра Лукашенко — Николая.
Обновлено вчера в 12:56
Политика
В штабе Зеленского допустили мир в Донбассе по плану России
Избранный президент Украины Владимир Зеленский может принести мир в Донбасс, причем на условиях российской стороны, но такой вариант не понравится украинским патриотам - заявили в штабе политика.
Обновлено в 02:20