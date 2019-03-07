Экономика
ЕЦБ понизил прогноз роста ВВП еврозоныКоммерсантъ вчера в 10:17
Европейский центральный банк (ЕЦБ) понизил прогноз роста ВВП еврозоны в 2019 году на 0,6 процентного пункта — до 1,1%.
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ЕЦБ признал невозможность серьезного роста ВВП в зоне евро из-за плохих предчувствий
Коммерсантъвчера в 14:38
ЕЦБ снизит прогнозы роста ВВП и инфляции для продолжения кредитования банков
Вести.Финанс06 марта в 10:07
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Суд приговорил Пола Манафорта к трем годам и 11 месяцам тюрьмы
Суд в Вирджинии приговорил бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа к 3 годам и 11 месяцам тюремного заключения за налоговое и банковское мошенничество, передает Reuters.
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Победа лыжников Александра Терентьева и Христины Мацокиной в командном смешанном спринте классическим стилем на Универсиаде в Красноярске позволила сборной России установить новый рекорд по числу завоеванных медалей на студенческом турнире.
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Обновлено вчера в 15:24
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Родителям следует дозировать время работы детей за компьютером и с гаджетами с целью профилактики близорукости.
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Момент крушения грузового Boeing 767 в США попал на видео
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ЦИК Украины утвердила 39 кандидатов в президенты
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