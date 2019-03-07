Экономика

ЕЦБ понизил прогноз роста ВВП еврозоныКоммерсантъ 10:17

Европейский центральный банк (ЕЦБ) понизил прогноз роста ВВП еврозоны в 2019 году на 0,6 процентного пункта — до 1,1%.
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Марио Драги
Итальянский экономист
Итальянский экономист, председатель Европейского центрального банка с ноября 2011. Председатель Банка Италии с 2005 по 2011 год.
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