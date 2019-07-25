Финансы

ЕЦБ ожидаемо сохранил базовую ставку на нулевом уровнеПРАЙМ вчера в 07:55

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%, следует из пресс-релиза регулятора. На данной отметке ставка находится с марта 2016 года.
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