Финансы
ЕЦБ ожидаемо сохранил базовую ставку на нулевом уровнеПРАЙМ вчера в 07:50
Ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%. Таким образом, решения ЕЦБ совпали с прогнозами экспертов. Регулятор ожидает, что ставки останутся на текущих уровнях, по крайней мере, до конца первого полугодия 2020 года, отмечается в релизе.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 00:31, Ашберн
Здоровье
Египетские врачи рассказали, как избежать теплового удара в жару
Аномальная жара, повышение влажности, ливни и прочие природные стихии становятся данностью, влияют на здоровье и общее состояние людей, вынуждают приспосабливаться.
Обновлено вчера в 20:33
Политика
Трамп назвал причину ухудшения российско-американских отношений
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News сообщил, что отношения между Россией и США были испорчены расследованием Мюллера.
Обновлено в 00:18
Политика
Пушков заявил о завершении «изоляции» России
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил о завершении "изоляции" России, комментируя участие большого числа высокопоставленных западных политиков в ПМЭФ.
Обновлено вчера в 22:05
Армия и оружие
США прекратят обучение турецких пилотов из-за решения Анкары по С-400
Власти Соединенных Штатов приняли решение отказаться от обучения турецких пилотов по на американских истребителях-бомбардировщиках F-35, сообщает Reuters.
Обновлено в 00:20
Политика
В Великобритании назвали условия нормализации отношений с Россией
Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который выразил пожелание о нормализации российско-британских отношений.
Обновлено вчера в 15:44
Кино
«Тёмный феникс» и «Рокетмен» разочаровали на старте российского кинопроката
Продолжают неприятно удивлять своими сборами в российском кинопрокате продолжения кассовых хитов.
Обновлено вчера в 18:48
Здоровье
В Роскачестве назвали пять опасных напитков
Лидером перечня вредных напитков стал обыкновенный чай в пакетиках.
Обновлено вчера в 07:52
Экономика
Титов заявил об игнорировании Аветисяном и Юсуповым бизнес-этики в связи с делом Калви
Акционеры банка "Восточный" Шерзод Юсупов и Артем Аветисян, показания которых легли в основу уголовного дела против основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, игнорируют принципы корпоративной этики.
Обновлено вчера в 15:41
Происшествия
В Непале два человека погибли в результате сильного шторма, пишут СМИ
По меньшей мере два человека погибли и 37 пострадали в результате сильного шторма, обрушившегося на непальские районы Кайлали и Канчанпур, сообщает местная газета Republica со ссылкой на местные власти.
Обновлено вчера в 23:15
Здоровье
Дерматолог рассказала, как защитить кожу в жару
Врачи рекомендуют находиться на солнце не более четырех часов и использовать защитный крем с минимальным уровнем защиты от ультрафиолетовых лучей SPF30-50.
Обновлено вчера в 20:50
Общество
Десятки российских пилотов с недействительными дипломами остались без работы
Обновлено в 00:17
Происшествия
Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации
Обновлено 05 июня в 02:16
Технологии
В S7 предложили использовать Face ID вместо посадочных талонов
У S7 есть шанс опередить японских коллег.
Обновлено вчера в 17:13
Общество
Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь
Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено вчера в 16:14
Происшествия
Аэропорт Барнаула не принимает рейсы из-за сильного тумана
Аэропорт Барнаула имени Германа Титова в пятницу утром не принимает рейсы из-за сильного тумана, лайнеры вынуждены уходить на запасной аэродром в Толмачево, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.
Обновлено вчера в 21:06
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено вчера в 05:55
Хоккей
«Сент-Луис» вышел вперед в серии Кубка Стэнли против «Бостона»
За океаном продолжается финальная серия Кубка Стэнли по хоккею между "Бостон Брюинз" и "Сент-Луис Блюз".
Обновлено вчера в 23:16
Армия и оружие
Британский F-35 охотился за российским Су-35 у границ Сирии
Инцидент произошедший у границ Сирии в минувший вторник вызывает массу вопросов у специалистов, поскольку тщательное рассмотрение ситуации и обстановки указывает на тот факт, что речь идёт о подготовленной испланированной провокации, а сам перехваченный Boeing P-8A Poseidon был лишь приманкой.
Обновлено 05 июня в 21:27
Шоу-бизнес
Алибасову предсказали страдания и боль
Бари Алибасов выпил вместо газировки жидкость для очистки труб и сейчас находится в тяжелом состоянии.
Обновлено вчера в 13:30
Авто
Названы самые продаваемые кроссоверы в России по итогам мая
Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели анализ российского рынка новых кроссоверов и внедорожников и назвали топ-10 самых популярных моделей по итогам мая 2019 года.
Обновлено вчера в 09:17
Политика
Трамп планирует объявить в США новое чрезвычайное положение, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп планирует ввести в США новое чрезвычайное положение, пишет Hill со ссылкой на проект документа.
Обновлено вчера в 22:57
Общество
Генконсульство России в США прокомментировало приговор Осиповой
Генеральное консульство России в Хьюстоне прокомментировало решение американского суда, который приговорил россиянку Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения по обвинению в похищении своих детей.
Обновлено вчера в 21:49
Общество
Верховный суд может отменить срок давности по налоговым преступлениям
По словам представителя Верховного суда Павла Одинцова, момент окончания налогового преступления в проекте постановления пленума определяется так же, как и в предыдущем, которое приняли в 2006 году: преступление считается оконченным с момента неуплаты налога в установленный законом срок.
Обновлено 05 июня в 17:58
Футбол
Владимир Быстров: «На полицию надеяться бессмысленно. Купил пистолет»
Чуть поправилось настроение Владимира Быстрова после ухода из футбола – и мы торопимся в Новогорск.
Обновлено вчера в 17:10
Политика
Пентагон опасается «действий» России в Арктике
Пентагон опасается, что Россия в одностороннем порядке установит границы шельфа в Арктике.
Обновлено вчера в 22:50
Экономика
DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь
DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.
Обновлено вчера в 13:52
Кино
Мединский похвалил сериал «Чернобыль»
Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский высоко оценил сериал американской компании HBO и британской Sky "Чернобыль", отметив, что он сделан с уважением к простым людям.
Обновлено вчера в 10:51
Политика
Кучма: Экономической блокады Донбасса не существует
Ранее сообщалось, что Кучма предложил снять экономическую блокаду с Донбасса.
Обновлено вчера в 11:18
Политика
WikiLeaks: Минюст США подготовил новые обвинения против Ассанжа
В качестве ключевого свидетеля может быть привлечен бывший информатор ФБР Министерство юстиции Соединенных Штатов подготовило новые обвинения против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 00:01
Футбол
Футбольный «Оренбург» рискует переехать в Самару
Футбольный клуб российской премьер-лиги "Оренбург" в предстоящем сезоне может сменить прописку и переехать из своего родного города в Самару.
Обновлено вчера в 21:58