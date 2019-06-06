Финансы

ЕЦБ ожидаемо сохранил базовую ставку на нулевом уровнеПРАЙМ вчера в 07:50

Ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%. Таким образом, решения ЕЦБ совпали с прогнозами экспертов. Регулятор ожидает, что ставки останутся на текущих уровнях, по крайней мере, до конца первого полугодия 2020 года, отмечается в релизе.
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Шохин увидел возможность повторения перестройки в России

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки.
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Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора убийства бизнесмена Шабтая Калмановича.
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Новый раунд переговоров между правительством Венесуэлы и оппозицией, как ожидается, пройдет в Осло на следующей неделе.
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Проблемы возникли у двигателя спутника «Ямал-601»

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Шубенков стал первым на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме

Российский легкоатлет Сергей Шубенков выиграл забег на 110 метров с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме, передает "Советский спорт".
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