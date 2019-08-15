Экономика
ЕЦБ объявит о новых мерах стимулирования в сентябреВести.Финанс вчера в 16:25
Член совета управляющих Европейского центрального банка Олли Рен заявил о подготовке новых мер, которые будут объявлены на заседании руководства ЕЦБ по монетарной политике в следующем месяце. Об этом глава ЦБ Финляндии, входящий в состав правления ЕЦБ, заявил в интервью изданию Wall Street Journal.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 12:41, Ашберн
Происшествия
Пилот, посадивший самолет в поле, извинился перед пассажирами
Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который смог посадить самолет Airbus А321 на кукурузное поле, извинился перед пассажирами.
Обновлено в 04:11
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Политика
Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.
Обновлено в 10:52
Происшествия
Рейс из Тель-Авива в Петербург сел в Краснодаре из-за авиадебошира
Летевший из Тель-Авива в Санкт-Петербург самолёт совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за авиадебошира, который пытался разбить головой иллюминатор.
Обновлено в 10:22
Политика
Продление ареста шестерым украинским морякам признано законным
Московский городской суд признал законным продление ареста шестерым украинским морякам, которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено в 08:59
Политика
НАБУ открыло дело против главы СБУ Грицака
Поводом для начала расследования послужило утверждение заявителя о том, что Грицак, а также первый замглавы СБУ и другие должностные лица фальсифицировали доказательства обвинений в уголовных делах.
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес
Instagram Ольги Бузовой потребовали заблокировать
Обновлено в 06:29
Общество
Умерла нидерландская принцесса Кристина
Обновлено в 09:04
Политика
ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим
Пограничная служба ФСБ начала учитывать и публиковать данные по иностранцам, которые приезжают работать в Россию.
Обновлено в 05:36
Единоборства
Нурмагомедов предложил посадить Макгрегора в тюрьму
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что после инцидента с ударом пожилого мужчины Конора Макгрегора необходимо посадить в тюрьму.
Обновлено в 07:58
Общество
С организаторов несогласованных акций в Москве потребовали ₽13 млн
Первый иск подал в Коптевский суд «Мосгортранс», который оценил в 1,218 млн руб. ущерб из-за того, что 27 июля «простой транспортных средств произошел по причине перекрытия проезжей части участниками несогласованных акций в разных частях города».
Обновлено в 11:18
Происшествия
При стрельбе на рынке в Петербурге пострадали три человека
В Санкт-Петербурге на оптовом рынке произошла драка со стрельбой. По предварительным данным, спор завязался из-за торгового места.
Обновлено в 12:24
Здоровье
Центр амбулаторной онкопомощи появится на юге Волгограда
Обновлено в 12:19
Игры
Разработка масштабной модификации Skyblivion близится к завершению
Хоть труды разработчиков близятся к завершению, в команду все еще требуются программисты и 3D художники.
Обновлено в 04:54
Спорт
Логинов рассказал, что его не устраивает в контракте СБР
Российский биатлонист Александр Логинов и другие спортсмены национальной команды рассказали, в чем их не устраивает текущий контракт от Союза биатлонистов России.
Обновлено вчера в 07:35
Происшествия
В Москве задержали еще одну женщину с лекарствами для больного ребенка
В Москве задержали женщину, которая заказала в интернете лекарство «Фризиум» для своего больного ребенка.
Обновлено в 00:01
Шоу-бизнес
Светлана Лобода станцевала на столе на вечеринке в Монако
Выступив на фестивале Russian Music в Монако, певица Светлана Лобода отправилась на вечеринку вместе с другими звездами.
Обновлено в 08:21
Футбол
«Динамо» заинтересовалось нападающим «Порту»
Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» заинтересовано в нападающем «Порту» Тикиньо Соаресе.
Обновлено в 09:44
Авто
Volkswagen готовит к дебюту новый кроссовер Volkswagen Tacqua
Компания Volkswagen готовит к дебюту новый компактный кроссовер Volkswagen Tacqua.
Обновлено в 00:54
Происшествия
Стая чаек стала причиной аварийной посадки лайнера А321 в Жуковском
Все пассажиры живы Стала известна причина жесткой посадки А321 в городе Жуковском в Подмосковье.
Обновлено вчера в 04:53
Театры
Сергей Пускепалис выбран худруком театра имени Волкова в Ярославле
Актер, режиссёр театра и кино Сергей Пускепалис выбран художественным руководителем театра имени Фёдора Волкова в Ярославле.
Обновлено в 10:58
Происшествия
В крови отравившихся маслом ульяновцев нашли крысиный яд
В крови жителей Ульяновска, которые отравились предположительно домашним подсолнечным маслом и были госпитализированы с кровотечениями, обнаружили кумарин, крысиный яд.
Обновлено в 11:41
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья признался в хищении 11 млрд рублей
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов на заседании Басманного суда Москвы признался в хищении более 11 млрд рублей и раскаялся в содеянном.
Обновлено в 06:08
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено вчера в 11:14
Технологии
Forbes опубликовал рейтинг приложений, «съедающих» время
Аналитическая компания Mediascope специально для журнала Forbes составила список приложений, в которых больше всего «сидят» жители России.
Обновлено в 10:46
Происшествия
Проверку свалок у аэропорта Жуковский проведут после ЧП с А321
Росприроднадзор и власти Московской области проведут проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский после сообщений о незаконных свалках, которые могли привлечь птиц, заявил министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.
Обновлено в 03:13
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено вчера в 04:05
Происшествия
Житель Ингушетии похитил тринадцатилетнюю девочку, чтобы жениться
Сотрудники полиции Ингушетии задержали местного жителя, которого подозревают в том, что он украл 13-летнюю девочку, чтобы вступить с ней в брак, сообщает региональное МВД.
Обновлено в 08:57