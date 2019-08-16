Финансы

ЕЦБ объявит о новых мерах стимулирования в сентябреВести.Финанс 15 августа в 16:25

Член совета управляющих Европейского центрального банка Олли Рен заявил о подготовке новых мер, которые будут объявлены на заседании руководства ЕЦБ по монетарной политике в следующем месяце. Об этом глава ЦБ Финляндии, входящий в состав правления ЕЦБ, заявил в интервью изданию Wall Street Journal.
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