Финансы
ЕЦБ объявит о новых мерах стимулирования в сентябреВести.Финанс 15 августа в 16:25
Член совета управляющих Европейского центрального банка Олли Рен заявил о подготовке новых мер, которые будут объявлены на заседании руководства ЕЦБ по монетарной политике в следующем месяце. Об этом глава ЦБ Финляндии, входящий в состав правления ЕЦБ, заявил в интервью изданию Wall Street Journal.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 08:23, Ашберн
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