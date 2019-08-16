Экономика

ЕЦБ объявит о новых мерах стимулирования в сентябреВести.Финанс вчера в 16:25

Член совета управляющих Европейского центрального банка Олли Рен заявил о подготовке новых мер, которые будут объявлены на заседании руководства ЕЦБ по монетарной политике в следующем месяце. Об этом глава ЦБ Финляндии, входящий в состав правления ЕЦБ, заявил в интервью изданию Wall Street Journal.
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«Мы приблизились к корреляции с нефтяными ценами»

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ЕЦБ может удивить инвесторов в сентябре

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ЕЦБ готовит новые меры стимулирования экономики

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«Железный» Марио готовит большую базуку

Profinance.ruвчера в 11:49
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Здоровье

Минздрав предлагает начальникам обсуждать с работниками меры по снижению стресса на работе

Работодателям предлагается создавать для своих сотрудников комнаты психоэмоциональной разгрузки для повышения производительности труда и снижения стрессовой нагрузки, а также обсуждать с самими сотрудниками, как можно улучшить условия труда и снизить уровень стресса.
Обновлено в 12:34
Происшествия

Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам

Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
Обновлено в 09:20
Политика

МИД Украины объяснил отказ принимать обратно моряков-провокаторов

Представитель МИД Украины Зеркаль объяснила причину отказа забирать задержанных Россией осенью 2018 года моряков.
Обновлено 14 августа в 15:31
Общество

В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней

Обновлено в 13:44
Происшествия

Из турецкой Антальи не могут вылететь 400 российских туристов

По данным издания, вылета ожидают 400 пассажиров. С представителями авиакомпании в аэропорту они связаться не могут.
Обновлено в 15:42
Происшествия

В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд

В крови предположительно отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили ядовитое вещество, заявил заведующий токсикологическим отделением областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи имени Е. М. Чучкалова Игнат Пономаренко в эфире телеканала "Россия 24".
Обновлено в 15:20
Политика

Игорь Стрелков: «Рано или поздно эта война перейдет в горячую стадию»

Справка "МК" Игорь Всеволодович Гиркин (псевдоним — Игорь Иванович Стрелков) родился в 1970 г. в Москве.
Обновлено вчера в 09:21
Здоровье

Диетолог назвала причины здорового питания россиян

В условиях высокой конкуренции, при стремительном образе жизни молодые люди предпринимают усилия, чтобы сделать выбор в пользу здорового питания, отказаться от курения, заниматься физкультурой, И такая тенденция очень радует, потому что здоровье общество определяется здоровьем его молодых членов.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес

Полина Гаранина показала стройную фигуру в черном-красном бикини

Для выхода к бассейну Полина выбрала составное мини-бикини: черный бра на широких бретелях и красный низ.
Обновлено в 08:05
Происшествия

Рейс из Тель-Авива в Петербург сел в Краснодаре из-за авиадебошира

Летевший из Тель-Авива в Санкт-Петербург самолёт совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за авиадебошира, который пытался разбить головой иллюминатор.
Обновлено в 10:22
Общество

Транспортные карты запретят пополнять наличными

Президент Владимир Путин подписал поправки к закону о национальной платежной системе, запрещающие пополнение транспортных карт наличными без предъявления паспорта.
Обновлено в 01:04
Происшествия

В Саратове ребенок попал в больницу после наезда детского паровозика

Обновлено в 13:47
Здоровье

Россияне впервые получают сексуальный опыт в среднем в 17 лет

Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес

Татьяна Буланова продемонстрировала стройную фигуру в купальнике

В свои 50 лет Татьяна выглядит значительно моложе – у нее длинные стройные ноги, плоский живот, идеальный пресс и подтянутые руки.
Обновлено в 07:54
Политика

Захарова напомнила США о краже дипсобственности России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который обвинил Москву в краже технологий у Вашингтона.
Обновлено в 11:58
Политика

Офис Зеленского назвал шаги для возвращения Крыма и Донбасса

Рабочая группа по вопросам реинтеграции Донбасса и Крыма с Украиной разработает стратегию, план которой будет регулярно пересматриваться и обновляться, написал в Facebook заместитель главы офиса украинского президента Руслан Рябошапка.
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия

Проверку свалок у аэропорта Жуковский проведут после ЧП с А321

Росприроднадзор и власти Московской области проведут проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский после сообщений о незаконных свалках, которые могли привлечь птиц, заявил министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.
Обновлено в 03:13
Происшествия

В Неаполе рожающую женщину высадили из автобуса за безбилетный проезд

Итальянские СМИ пишут, что в Неаполе женщину при предродовых схватках оштрафовали и высадили из автобуса из-за отсутствия билета.
Обновлено в 14:08
Баскетбол

Михаил Прохоров продал клуб НБА «Бруклин Нетс» за 2,35 млрд долларов

Сумма сделки составила 2,35 миллиарда долларов. Китайский бизнесмен в прошлом году приобрел 49% акций клуба за один миллиард долларов.
Обновлено в 10:20
Армия и оружие

Израильские военные сбили выпущенную из сектора Газа ракету

Обновлено в 14:34
Происшествия

Россиянина задержали на Украине за нападение на депутата Рады

На Украине задержали россиянина, который вместе с другими злоумышленниками применил слезоточивый газ против депутата Верховной рады и облил его «жидкостью с резким неприятным запахом», сообщается на сайте управления Национальной полиции по Киевской области.
Обновлено в 13:29
Экономика

Грузинские отельеры требуют компенсации ущерба из-за оттока россиян

Отельеры призывают власти республики возместить им материальный ущерб, причиненный массовым оттоком российских туристов.
Обновлено в 08:38
Финансы

Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов

Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.
Обновлено в 02:00
Общество

Хор мальчиков в Германии обвинили в дискриминации

Жительница Берлина подала иск в административный суд на Государственный кафедральный хор мальчиков, из-за того что там отказались принять ее 9-летнюю дочь.
Обновлено в 08:30
Армия и оружие

Россию заподозрили в испытании оружия «Судного дня»

Обновлено в 12:08
Происшествия

Бригада скорой помощи пострадала в ДТП по дороге на вызов в Пушкине

Обновлено в 15:16
Происшествия

Суд на Украине оставил под стражей замминистра, подозреваемого в мошенничестве

Деснянский районный суд Чернигова решил оставить на два месяца под стражей заместителя министра Украины по вопросам неподконтрольных территорий Юрия Грымчака с правом внесения залога.
Обновлено в 15:10
Футбол

«Барселона» подтвердила переход Коутиньо в «Баварию»

Обновлено в 15:02
Политика

Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике

Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Политика

Против главы СБУ возбудили уголовное дело

Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело в отношении главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.
Обновлено в 13:31
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Олли Рен
Финский политик
Финский и европейский политик, зампредседателя Европарламента, заместитель председателя Еврокомиссии; министр экономического развития Финляндии. С июля 2018 года - генеральный директор Банка Финляндии.
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Центральный банк зоны евро. Образован 1 июня 1998 года. Штаб-квартира расположена в немецком городе Франкфурте-на-Майне. В его руководящие органы входят представители всех государств-членов ЕС. Банк полностью независим от остальных органов ЕС.
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