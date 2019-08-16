Финансы
ЕЦБ объявит о новых мерах стимулирования в сентябреВести.Финанс вчера в 16:25
Член совета управляющих Европейского центрального банка Олли Рен заявил о подготовке новых мер, которые будут объявлены на заседании руководства ЕЦБ по монетарной политике в следующем месяце. Об этом глава ЦБ Финляндии, входящий в состав правления ЕЦБ, заявил в интервью изданию Wall Street Journal.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 20:15, Ашберн
Происшествия
Пилот аварийного А321 отказался считать себя героем
Обновлено вчера в 18:52
Происшествия
Кузнецова оценила процедуру получения незарегистрированных лекарств
Ранее директор детского хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава написала в Facebook, что в Москве задержали еще одну мать, которая заказала за границей не зарегистрированное в России лекарство "Фризиум".
Обновлено в 12:01
Происшествия
У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин
Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено в 12:56
Происшествия
В центре Москвы мужчина с топором напал на сотрудников банка
В Москве сотрудники вневедомственной охраны Росгвадии задержали мужчину, угрожавшего сотрудникам банка топором.
Обновлено в 19:14
Шоу-бизнес
«Можно упасть в море»: Волочкова сделала шпагат на движущемся катере
Во время недавнего отпуска на море Настя решилась на шпагат на движущемся на большой скорости катере.
Обновлено в 14:44
Культура
Телеведущий Бабаян перейдет с ТВЦ на НТВ
Телеведущий Роман Бабаян сообщил, что уходит с телеканала ТВЦ, которому посвятил 10 лет, и в новом сезоне начнет вести общественно-политическое ток-шоу на НТВ.
Обновлено в 13:48
Здоровье
В Минздраве предложили меры по снижению стресса на рабочем месте
Работодателям предложили создавать комнаты психоэмоциональной разгрузки для снижения стресса и повышения производительности труда, а также обсуждать с сотрудниками, как можно улучшить условия труда и снизить уровень стресса.
Обновлено в 18:23
Космос
Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой
Обновлено вчера в 05:16
Происшествия
Застрявшие в Анталье российские туристы вылетели в Санкт-Петербург
Самолет с 400 российскими туристами, застрявшие на 16 часов в аэропорту турецкой Антальи, вылетели в Санкт-Петербург рейсом Nordwind.
Обновлено в 18:22
Происшествия
Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой
Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.
Обновлено в 17:15
Кино
Умер актер Питер Фонда из «Беспечного ездока»
Обновлено в 19:23
Происшествия
В Неаполе рожающую женщину высадили из автобуса
Женщина села в пассажирский автобус, который следовал к больнице, однако контролеры выгнали ее на улицу, так как она не оплатила за проезд.
Обновлено в 15:42
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.
Обновлено в 02:00
Футбол
Бразильский легионер «Зенита» назвал чемпионат России техничным
«Зенит» после пяти туров чемпионата России занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.
Обновлено в 18:14
Футбол
«Витесс» Слуцкого разгромил «Зволле» и вышел на первое место
«Витесс» под руководством Леонида Слуцкого обыграл «ПЕК Зволле» в матче третьего тура чемпионата Нидерландов.
Обновлено в 16:50
Футбол
Маркизио опубликовал загадочную запись в Twitter
Бывший футболист «Зенита» Клаудио Маркизио дал своим подписчикам в Twitter повод поиграть в догадки.
Обновлено в 15:20
Космос
Уфолог уличил NASA в редактировании снимков Нептуна и Тритона
Известный уфолог Скотт Уоринг в очередной раз обвинил американское космическое агентство NASA в попытке исказить данные, получаемые от внеземных космических аппаратов.
Обновлено в 11:36
Происшествия
Макгрегор ударил пожилого мужчину из-за спора о виски
Спортсмен решил угостить посетителей заведения своим виски. Один из мужчин отказался выпить напиток, за что получил удар в голову.
Обновлено вчера в 05:56
Интернет
Сотни тысяч паролей пользователей сети оказались взломаны
В проверке приняли участие более 650 тысяч человек. 316 тысяч их паролей оказались уже взломаны хакерами.
Обновлено в 13:56
Энергетика
«Роснефть» подала заявку на конкурс по Западно-Иркинскому участку
"Роснефть" подала заявку на участие в конкурсе по Западно-Иркинскому участку, условиям которого могла соответствовать только она одна, сообщили "Интерфаксу" источники в Роснедрах.
Обновлено в 10:31
Хоккей
«Барыс» обыграл «Амбри-Пиотту», забив два гола в меньшинстве
«Барыс» обыграл «Амбри-Пиотту» со счетом 4:1 в товарищеском матче, который состоялся в Швейцарии.
Обновлено в 16:10
Баскетбол
Михаил Прохоров продал «Бруклин»
Обновлено в 16:32
Политика
МИД Гренландии отреагировал на «идею» Трампа купить остров
Обновлено в 09:24
Экономика
Трамп провёл совещание с главами банков после спада на бирже
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп провёл селекторное совещание с руководством банков JP Morgan Chase, Bank of America и Citigroup.
Обновлено в 14:00
Наука
В Арктике вместе со снегом выпадают частицы пластика
Исходя из вышеперечисленного следует, что, попадая в Арктику, человек вдохнет вместе с воздухом те же частицы пластика, которыми он дышит и в своём регионе.
Обновлено вчера в 05:30
Политика
Шипулин утаил от избиркома ценные бумаги на 13 миллионов рублей
Бывший биатлонист, кандидат на выборы депутата Госдумы по Серовскому одномандатному избирательному округу (Свердловская область) Антон Шипулин скрыл от региональной избирательной комиссии активы на 13,6 миллиона рублей.
Обновлено в 12:46