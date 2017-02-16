Финансы

ЕЦБ назвал Россию мировым лидером по отказу от доллара СШАПолит.ру 01:45

Аналитики Европейского центрального банка назвали Россию глобальным лидером по распродаже долларовых активов в 2018 году, пишут «Известия» со ссылкой на доклад ЕЦБ об усилении роли евро в мировой экономике.
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ЕС как доллар: Европа признала Россию лидером по отказу от валюты США

Россия в 2018 году стала одним из основных драйверов дедолларизации, говорится в июньском докладе Европейского центрального банка об усилении роли евро в мировой экономике («Известия» ознакомились с документом).
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