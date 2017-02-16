Финансы
ЕЦБ назвал Россию мировым лидером по отказу от доллара СШАПолит.ру вчера в 01:45
Аналитики Европейского центрального банка назвали Россию глобальным лидером по распродаже долларовых активов в 2018 году, пишут «Известия» со ссылкой на доклад ЕЦБ об усилении роли евро в мировой экономике.
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Россия в 2018 году стала одним из основных драйверов дедолларизации, говорится в июньском докладе Европейского центрального банка об усилении роли евро в мировой экономике («Известия» ознакомились с документом).Известия25 июня в 17:02
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Эксперт прокомментировал заявление ЕЦБ о лидерстве России по отказу от доллара
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