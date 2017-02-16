Финансы

ЕЦБ назвал Россию лидером по отказу от доллара СШАИнтерфакс вчера в 20:04

Аналитики Европейского центрального банка (ЕЦБ) назвали Россию глобальным лидером по распродаже долларовых активов в 2018 году, говорится в июньском докладе ЕЦБ об усилении роли евро в мировой экономике, с которым ознакомились "Известия".
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ЕС как доллар: Европа признала Россию лидером по отказу от валюты США

Россия в 2018 году стала одним из основных драйверов дедолларизации, говорится в июньском докладе Европейского центрального банка об усилении роли евро в мировой экономике («Известия» ознакомились с документом).
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В ЕС Россию признали лидером по отказу от расчетов в долларах

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ЕЦБ назвал Россию лидером по отказу от доллара США

Интерфаксвчера в 20:04

Россия стала глобальным лидером по отказу от доллара США

News.ruвчера в 21:03

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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 06:46, Вашингтон
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У станицы Луганской в Донбассе началось разведение сил

Предусмотренное Минскими соглашениями разведение сил и средств началось на участке линии соприкосновения в районе станицы Луганской в Донбассе, передаёт Луганский информационный центр.
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«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
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Названа рекордная скорость при нарушении на Крымском мосту

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Эксперимент по налогообложению самозанятых могут внедрить на Кавказе

Эксперимент по налогообложению самозанятых может быть расширен за счет субъектов с высоким уровнем работников в неформальном (сером) секторе экономики.
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