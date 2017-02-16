ЕЦБ назвал Россию лидером по отказу от доллара СШАИнтерфакс вчера в 20:04

Россия в 2018 году стала одним из основных драйверов дедолларизации, говорится в июньском докладе Европейского центрального банка об усилении роли евро в мировой экономике («Известия» ознакомились с документом).

с чего всё началось

Аналитики Европейского центрального банка (ЕЦБ) назвали Россию глобальным лидером по распродаже долларовых активов в 2018 году, говорится в июньском докладе ЕЦБ об усилении роли евро в мировой экономике, с которым ознакомились "Известия".

ЕЦБ назвал Россию лидером по отказу от доллара США

Транспорт МВД разработало новый регламент по регистрации автомобилей Министерство внутренних дел России подготовило проект административного регламента по регистрации транспортных средств и прицепов к ним.

Шоу-бизнес Тодоренко сравнила свадебные хлопоты с подготовкой к мировому турне Ранее возлюбленная Влада Топалова признавалась, что именно муж настоял на организации свадебного торжества.

Путешествия Билеты в Грузию подорожали на треть Авиаперелеты в Грузию из России подорожали на треть.

Общество Уральца оштрафовали за гомофобный комментарий в соцсети Как сообщили корреспонденту РИА Новости в Сысертском районном суде, где рассматривалось дело, мужчина оставил комментарий под видеороликом, последовавшая затем лингвистическая экспертиза признала это высказывание гомофобным.

Политика На Украину не пустили депутата Госдумы В киевском аэропорту «Борисполь» задержали депутата Госдумы РФ, заявили 26 июня в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Общество Тысячи человек погибнут от жары в Европе В прошлом году от жары умерли больше тысячи человек в Германии, а в 2003 году высокая температура убила 70 тыс. жителей Европы.

Происшествия В Челябинске легковушка сбила на остановке четырех человек В пресс-службе администрации города сообщили, что четверо пострадавших были доставлены в больницы города. Все находятся в тяжелом состоянии.

Космос Астрономы раскрыли главный секрет рождения Земли и других планет Наблюдения за окраинами Солнечной системы помогли астрономам понять, как мелкая космическая "галька" слепливается и превращается в относительно крупные зародыши планет.

Политика Немецкий бизнес оценил свои потери от санкций США против РФ Ущерб, который компании ФРГ понесли от санкций США в отношении России, в общей сложности составил 1,1 млрд евро.

Кино Вин Дизель показал видео со съемок «Форсажа-9» Знаменитый американский актер Вин Дизель рассказал о первом съемочном дне девятой части киносериала «Форсаж».

Армия и оружие У станицы Луганской в Донбассе началось разведение сил Предусмотренное Минскими соглашениями разведение сил и средств началось на участке линии соприкосновения в районе станицы Луганской в Донбассе, передаёт Луганский информационный центр.

Футбол РФС утвердил новый формат лимита на легионеров Российский футбольный союз (РФС) принял решение изменить формат лимита на легионеров в чемпионате России с сезона 2020/2021, сообщает ТАСС.

Наука Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением Исследователи из Ноттингемского университета в Великобритании пришли к заключению, что кофе помогает бороться с диабетом и ожирением.

Политика Стало известно, когда поднимут пенсии на Украине Глава правительства Украины отметил, что это станет очередным этапом перерасчета пенсий, в дальнейшем увеличение пенсионных начислений будет осуществляться в автоматическом режиме.

Политика Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о России: Он вам не Мимино Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление знаменитого актера Вахтанга Кикабидзе о протестах в Грузии и отношениях с Россией.

Происшествия В Новосибирске на улице застрелили мужчину В Новосибирске на улице Гоголя неизвестный застрелил человека.

Транспорт Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера «Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.

Происшествия В Саратове предотвратили теракт В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей службы безопасности.

Политика Комитет ПАСЕ предложил вернуть полномочия делегации РФ Вернуть полномочия российской делегации рекомендовал комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Транспорт Названа рекордная скорость при нарушении на Крымском мосту На Крымском мосту размещены десять комплексов фотофиксации нарушений, а дорожная обстановка в онлайн-режиме отображается в центре управления движением на таманском берегу.

Экономика Эксперимент по налогообложению самозанятых могут внедрить на Кавказе Эксперимент по налогообложению самозанятых может быть расширен за счет субъектов с высоким уровнем работников в неформальном (сером) секторе экономики.