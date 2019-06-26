Россию признали лидером по отказу от доллара СШАРеальное время 01:07

Европа признала Россию одним из основных двигателей мировой дедолларизации, говорится в докладе ЕЦБ. В ожидании очередного раунда санкций российский Центробанк продал значительную часть резервов, номинированных в американской валюте. Основной объем пришелся на II квартал — $100 млрд.

с чего всё началось

В прошлом году Россия стала одним из ключевых драйверов дедолларизации. Такие данные приводятся в июньском докладе Европейского центрального банка. В ЕЦБ отмечают, что Центробанк РФ продал большую часть резервов в американской валюте (во II квартале — $100 млрд).

Россию признали лидером по отказу от доллара США

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