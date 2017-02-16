Финансы

ЕЦБ назвал Россию лидером по отказу от доллара СШАИнтерфакс вчера в 20:04

Аналитики Европейского центрального банка (ЕЦБ) назвали Россию глобальным лидером по распродаже долларовых активов в 2018 году, говорится в июньском докладе ЕЦБ об усилении роли евро в мировой экономике, с которым ознакомились "Известия".
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ЕС как доллар: Европа признала Россию лидером по отказу от валюты США

Свой вывод аналитики ЕЦБ аргументируют тем, что Россия распродала значительную часть долларовых резервов, став глобальным лидером по этому показателю, а также нарастила расчеты в альтернативных валютах и стала одним из основных импортеров евро-наличности.
Известиявчера в 17:02

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Европа признала главную роль России в борьбе с долларом

Lenta.ru02:53

В ЕС признали Россию лидером по отказу от американского доллара

ФАНвчера в 21:04

Россия стала глобальным лидером по отказу от доллара США

News.ruвчера в 21:03

Россию признали лидером по отказу от доллара США

Телеканал 360°вчера в 20:04

ЕЦБ назвал Россию лидером по отказу от доллара США

Интерфаксвчера в 20:04

В ЕС Россию признали лидером по отказу от расчетов в долларах

РЕН ТВвчера в 18:54

Европа признала Россию лидером по отказу от доллара США

Известиявчера в 18:36
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 06:25, Вашингтон
Происшествия

Алибасов показал результаты проверки на психоактивные вещества

Продюсер Бари Алибасов показал заключение из лаборатории, согласно которому в его крови нашли психотропные вещества — феназепам и хлорпротиксен.
Обновлено в 06:11
Политика

Немецкий бизнес оценил свои потери от санкций США против РФ

Ущерб, который компании ФРГ понесли от санкций США в отношении России, в общей сложности составил 1,1 млрд евро.
Обновлено в 03:49
Политика

Болгария построит ответвление «Турецкого потока» до конца 2020 года

Обновлено в 04:13
Финансы

В конгрессе предупредили о росте госдолга США до 144% ВВП к 2049 году

К 2049 году размер госдолга США может достичь «беспрецедентного уровня» и составить 144% от ВВП страны, следует из расчетов управления конгресса по бюджету (CBO), передает CNN.
Обновлено вчера в 23:39
Политика

Вышинскому предложили баллотироваться в Раду

Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский заявил, что ему поступают предложения от украинских партий баллотироваться на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 04:19
Футбол

РФС утвердил новый лимит на легионеров в премьер-лиге

На проходящем заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) был утвержден новый лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:13
Авто

Opel показал новую Opel Corsa с бензиновым и дизельным моторами

Компания Opel представила хэтчбек Opel Corsa шестого поколения.
Обновлено в 03:28
Транспорт

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Общество

Тысячи человек погибнут от жары в Европе

В прошлом году от жары умерли больше тысячи человек в Германии, а в 2003 году высокая температура убила 70 тыс. жителей Европы.
Обновлено в 05:33
Происшествия

Назван главный обвиняемый в убийстве жены хоккеиста Соколова

Стали известны выводы экспертизы по делу об убийстве жены известного российского хоккейного вратаря Максима Соколова.
Обновлено в 05:56
Политика

Комитет ПАСЕ предложил вернуть полномочия делегации РФ

Вернуть полномочия российской делегации рекомендовал комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес

Алла Пугачева посетит казино во время гастролей в Минске

Обновлено в 03:06
Авто

Представлен новый Ford Puma: теперь это кроссовер

Ford Puma имеет сходство с новой Fiesta. Puma получает более округлые передние формы и немного увеличенный дорожный просвет.
Обновлено в 00:40
Происшествия

Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя в центре Москвы

У здания Минстроя в центре Москвы мужчина облил себя бензином и требует встречи с представителем властей.
Обновлено в 05:57
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

Как уточнил "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко, выше нормы температура ожидается на большей части Северо-Западного округа и на севере Приволжского округа.
Обновлено вчера в 21:00
Политика

Депутата Госдумы не пустили на Украину

Украинские пограничники не пустили в страну депутата Госдумы РФ, которому запрещен въезд в Украину, отправили его в Россию обратным рейсом, сообщила в среду пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Обновлено в 04:12
Происшествия

Под Красноярском ребенок два дня просидел в квартире с мертвым отцом

В городе Назарово Красноярского края двухлетний мальчик провел два дня в квартире с телом умершего отца.
Обновлено в 05:45
Экономика

Глава «Магнита» Ольга Наумова прокомментировала свой уход из компании

Обновлено в 03:50
Технологии

«Мегафон» начнет выдавать в своей сети заказы из интернет-магазинов

Российская компания «Мегафон», являющаяся одним из самых крупных операторов сотовой связи в России, планирует запустить сервис выдачи заказов интернет-магазинов.
Обновлено в 05:07
Музыка

Трагически погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский

Обновлено в 05:02
Общество

Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями»

Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк во время выступления в городском лицее отправил выпускников "в последний путь", оговорившись из-за волнения, при этом тут же поправился.
Обновлено в 03:37
Шоу-бизнес

Яна Рудковская: «Вызвали батюшку, чтобы освятить дом»

Телеведущая испугала поклонников откровенным признанием о потусторонних силах Яна Рудковская, по собственному утверждению, никогда не верила в мистику.
Обновлено в 04:38
Общество

Роскомнадзор начал готовить провайдеров к закону о суверенном Рунете

Роскомнадзор начал подготовку к вступлению в силу закона о суверенном Рунете и уже направил операторам связи по всей стране запросы на предоставление необходимых для реализации положений закона данных.
Обновлено в 04:57
Общество

На Урале мужчину оштрафовали за гомофобный комментарий

В Сысерти суд оштрафовал мужчину за гомофобный комментарий в интернете. Такое решение суд принял впервые в Свердловской области .
Обновлено в 03:30
Транспорт

МВД разработало новый регламент по регистрации автомобилей

Министерство внутренних дел России подготовило проект административного регламента по регистрации транспортных средств и прицепов к ним.
Обновлено в 04:05
Политика

Актер Олег Басилашвили высказался о конфликте России и Грузии

В среду, 26 июня, народный артист СССР Олег Басилашвили прокомментировал конфликт России и Грузии.
Обновлено в 06:19
Политика

Стало известно, когда поднимут пенсии на Украине

Глава правительства Украины отметил, что это станет очередным этапом перерасчета пенсий, в дальнейшем увеличение пенсионных начислений будет осуществляться в автоматическом режиме.
Обновлено вчера в 02:07
Политика

Песков прокомментировал опрос «Левады» о пытках в полиции

Кремль видел опрос "Левада-центра", посвященный пыткам в полиции, однако с материалом пока не ознакомился, заявил Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:28
Происшествия

В Новосибирске на улице застрелили мужчину

В Новосибирске на улице Гоголя неизвестный застрелил человека.
Обновлено вчера в 23:38
Политика

Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о России: Он вам не Мимино

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление знаменитого актера Вахтанга Кикабидзе о протестах в Грузии и отношениях с Россией.
Обновлено в 04:58
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