Финансы

ЕЦБ назвал Россию лидером по отказу от доллара СШАИнтерфакс вчера в 20:04

Аналитики Европейского центрального банка (ЕЦБ) назвали Россию глобальным лидером по распродаже долларовых активов в 2018 году, говорится в июньском докладе ЕЦБ об усилении роли евро в мировой экономике, с которым ознакомились "Известия".
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ЕС как доллар: Европа признала Россию лидером по отказу от валюты США

Свой вывод аналитики ЕЦБ аргументируют тем, что Россия распродала значительную часть долларовых резервов, став глобальным лидером по этому показателю, а также нарастила расчеты в альтернативных валютах и стала одним из основных импортеров евро-наличности.
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Эксперт прокомментировал заявление ЕЦБ о лидерстве России по отказу от доллара

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ЕЦБ назвал Россию лидером по отказу от доллара США

Интерфаксвчера в 20:04

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РЕН ТВвчера в 18:54

Европа признала Россию лидером по отказу от доллара США

Известиявчера в 18:36
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Если бы ребята общались вдвоем, может и мы потом стали бы контактировать втроем, подключили к этому моего младшего сына.
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Политика

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Политика

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В Саратове ФСБ предотвратила теракт

В Саратове ФСБ предотвратила теракт, который планировался членом террористической организации "Исламское государство", передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:58
Политика

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что целью установки камер на автодорогах является снижение травматизма и сохранение жизней, а потому прятать их не нужно.
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В Красноярске выпускникам подарили торт «с надгробиями»

Красноярским выпускникам подарили необычный торт с их фотографиями. Фото кондитерского изделия очень быстро разлетелось по социальным сетям.
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Тысячи человек погибнут от жары в Европе

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Курс грузинской валюты снизился до исторического минимума

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Представитель управления СК РФ по Ленинградской области заявил, что информация о том, что 15-летний Арсений Соколов убил свою мать, не соответствует действительности, сообщают РИА "Новости".
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