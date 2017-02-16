Финансы

ЕЦБ назвал Россию лидером по отказу от доллара СШАИнтерфакс вчера в 20:04

Аналитики Европейского центрального банка (ЕЦБ) назвали Россию глобальным лидером по распродаже долларовых активов в 2018 году, говорится в июньском докладе ЕЦБ об усилении роли евро в мировой экономике, с которым ознакомились "Известия".
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ЕС как доллар: Европа признала Россию лидером по отказу от валюты США

Россия в 2018 году стала одним из основных драйверов дедолларизации, говорится в июньском докладе Европейского центрального банка об усилении роли евро в мировой экономике («Известия» ознакомились с документом).
Известиявчера в 17:02

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Эксперт прокомментировал заявление ЕЦБ о лидерстве России по отказу от доллара

RT на русском07:41

В ЕС Россию признали лидером по отказу от расчетов в долларах

РЕН ТВвчера в 18:54

Россия стала глобальным лидером по отказу от доллара США

News.ruвчера в 21:03

Россию признали лидером по отказу от доллара США

Телеканал 360°вчера в 20:04

ЕЦБ назвал Россию лидером по отказу от доллара США

Интерфаксвчера в 20:04

В ЕС признали Россию лидером по отказу от американского доллара

ФАНвчера в 21:04

Европа признала Россию лидером по отказу от доллара США

Известиявчера в 18:36
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Наука

Катинон и псилоцибин помогли грибам-паразитам изменить поведение цикад

Психоактивные вещества катинон и псилоцибин, которые вырабатывают паразитические грибы, по-видимому, помогают им менять поведение хозяев — периодических и однолетних цикад.
Обновлено в 07:38
Политика

ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в среду, 26 июня, полностью отклонила все санкционные поправки в проект резолюции о полномочиях российской делегации.
Обновлено в 12:05
Политика

Задержанный в Керченском проливе украинский моряк женился в СИЗО

Украинский моряк Виктор Беспальченко, который был участником провокации Киева в Керченском проливе, сыграл свадьбу, находясь в российском СИЗО «Лефортово».
Обновлено в 11:25
Происшествия

В Вене произошел взрыв в жилом доме

Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено в 12:00
Общество

Пособие на детей до трех лет вырастет до 10 тысяч рублей

Правительство России подготовило законопроект, который позволит выплачивать малообеспеченным семьям повышенное пособие на детей в возрасте от полутора до трех лет.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия

Покалеченный медведем мужчина месяц жил в берлоге хищника

В Туве мужчина со сломанным позвоночником месяц пролежал в берлоге медведя, сообщает EADaily.
Обновлено вчера в 20:09
Футбол

Владелец «Дерби»: «Не теряю надежду, что Лэмпард останется»

Владелец «Дерби» Мелвин Моррис заявил, что по-прежнему рассчитывает сохранить в команде тренера Фрэнка Лэмпарда, который близок к назначению в «Челси».
Обновлено в 09:43
Политика

В России Плахотнюка обвинили в контрабанде и сбыте наркотиков

Бывшему председателю Демократической партии Молдавии Владимиру Плахотнюку в России заочно предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, контрабанде и сбыте наркотиков, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 10:13
Шоу-бизнес

Саша Савельева впервые вышла в свет после родов

В марте на свет появился первенец Саши Савельевой. Звездная мама полностью сосредоточилась на долгожданном малыше.
Обновлено в 09:00
Транспорт

На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Экономика

Белоруссия может отказаться от размещения евробондов в 2020 году

Белоруссия может отказаться от размещения евробондов в 2020 году, если получит госкредит РФ.
Обновлено в 05:32
Происшествия

Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова

Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.
Обновлено в 11:54
Происшествия

Главу СК попросят провести новое расследование гибели группы Дятлова

Обновлено в 04:49
Политика

Депутат Рады рассказал о планах Зеленского перенести столицу из Киева

Нардеп Верховной рады Украины Вадим Рабинович заявил, что сотрудники Администрации президента Владимира Зеленского предложили перенести украинскую столицу из Киева в другой город.
Обновлено в 11:46
Происшествия

Сестрам Хачатурян продлили меру пресечения

Обновлено в 05:50
Авто

Названы российские цены на обновлённый Land Rover Discovery Sport

На российский рынок приехал обновленный британский внедорожник. Российским покупателям стал доступен новый Land Rover Discovery Sport.
Обновлено в 08:26
Здоровье

В Волгограде Роспотребнадзор признал два пляжа опасными для купания

Речь идет о местах отдыха у воды в Советском районе (район Тулака) и в Тракторозаводском районе по адресу улица Грамши, 4.
Обновлено в 04:52
Происшествия

Посёлки на юге Тайшетского района отрезаны от большой земли

Воды реки Бирюсы затопили дороги к населённым пунктам на юге Тайшетского района.
Обновлено в 11:06
Армия и оружие

Строительство первого российского вертолетоносца начнется в 2021 году

«В ГПВ-2027 включены два УДК, аванпроект подготовлен, техническое проектирование начнется в 2020 году, строительство головного корабля — в 2021 году», — сообщил собеседник агентства в кулуарах международного военно-технического форума «Армия-2019».
Обновлено в 02:26
Наука

Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением

Исследователи из Ноттингемского университета в Великобритании пришли к заключению, что кофе помогает бороться с диабетом и ожирением.
Обновлено 24 июня в 13:47
Политика

СК просят проверить «убивавшего русских» депутата парламента Грузии

В разговоре с News.ru Земцов отметил, что заявления, аналогичные тем, что сделал депутат парламента Грузии, не должны оставаться без внимания и соответствующей оценки правоохранительных органов.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в отравлениях и грабежах в центре Москвы

Обновлено в 12:16
Политика

Племянница Скрипаля допустила его сделку с Британией

Спецслужбы Великобритании могут скрывать Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, не допуская к ним российских представителей в течение долгих лет.
Обновлено в 01:18
Армия и оружие

Минобороны предупредило о вбросах против военного руководства РФ

Зарубежные страны готовят информационные вбросы против военного руководства России всех уровней, заявил глава департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков в среду, 26 июня.
Обновлено в 10:52
Общество

Мантуров прокомментировал публикацию о расходах в командировках

Минпромторг укладывался в нормативы по бронированию номеров в гостиницах для сотрудников, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров, комментируя публикацию Transparency International, посвященную дороговизне бронируемых номеров в заграничных командировках.
Обновлено в 10:04
Игры

В Steam стартовала летняя распродажа

25 июня в сервисе Steam началась летняя распродажа. Она продлится до 9 июля, 20:00 мск.
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия

В прокуратуре Парижа назвали возможные причины пожара в Нотр-Даме

Обновлено в 11:11
Политика

Проект резолюции ПАСЕ не ограничивает полномочия российской делегации

Проект резолюции по восстановлению полномочий российской делегации в ПАСЕ содержит призывы, а не ограничения, заявил РИА Новости руководитель одной из политгрупп ассамблеи Тини Кокс.
Обновлено в 07:39
Политика

Москва потребовала от Киева признать ответственность задержанных моряков по российским законам

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Москва потребовала от Киева признать продолжение судебного преследования моряков, задержанных у берегов Крыма.
Обновлено в 11:38
Футбол

Артём Дзюба признан лучшим игроком сезона по версии РФС

Обновлено в 08:28
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