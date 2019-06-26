Финансы

ЕЦБ назвал Россию лидером по отказу от доллара СШАИнтерфакс вчера в 20:04

Аналитики Европейского центрального банка (ЕЦБ) назвали Россию глобальным лидером по распродаже долларовых активов в 2018 году, говорится в июньском докладе ЕЦБ об усилении роли евро в мировой экономике, с которым ознакомились "Известия".
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ЕС как доллар: Европа признала Россию лидером по отказу от валюты США

Свой вывод аналитики ЕЦБ аргументируют тем, что Россия распродала значительную часть долларовых резервов, став глобальным лидером по этому показателю, а также нарастила расчеты в альтернативных валютах и стала одним из основных импортеров евро-наличности.
Известиявчера в 17:02

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Эксперт прокомментировал заявление ЕЦБ о лидерстве России по отказу от доллара

RT на русском07:41

В ЕС признали Россию лидером по отказу от американского доллара

ФАНвчера в 21:04

В ЕС Россию признали лидером по отказу от расчетов в долларах

РЕН ТВвчера в 18:54

Россию признали лидером по отказу от доллара США

Телеканал 360°вчера в 20:04

ЕЦБ назвал Россию лидером по отказу от доллара США

Интерфаксвчера в 20:04

Россия стала глобальным лидером по отказу от доллара США

News.ruвчера в 21:03

Европа признала Россию лидером по отказу от доллара США

Известиявчера в 18:36
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Экономика

Правительство поддержит спрос на автомобили

Обновлено в 07:55
Происшествия

Сына звезды российского хоккея заподозрили в убийстве из зависти

Главным подозреваемым в совершении убийства жены российского хоккеиста Максима Соколова является его младший сын.
Обновлено в 09:41
Путешествия

Билеты в Грузию подорожали на треть

Согласно экспертам авиакомпаний, цены выросли на 34%: теперь цена самого дешевого перелета составляет 7 тыс. руб, пересадочного - 9,5 тыс. руб. Уточняется, что цены повысились из-за ухудшения отношения на фоне инцидента с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым в парламенте Грузии Ранее был раскрыт ущерб Грузии от потери российских туристов.
Обновлено в 06:35
Политика

Медведев поддержал конфискацию машин у пьяных водителей

В новом КоАП можно предусмотреть возможность конфискации автомобиля, водитель которого совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 09:16
Политика

Кабмин согласовал кандидатуры новых украинских губернаторов

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 26 июня, согласовал назначение на пост глав восьми областных государственных администраций.
Обновлено в 08:20
Общество

Пособие на детей до трех лет вырастет до 10 тысяч рублей

Правительство России подготовило законопроект, который позволит выплачивать малообеспеченным семьям повышенное пособие на детей в возрасте от полутора до трех лет.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия

«Фонтанка»: в суд передали дело сотрудника ФСБ, пытавшего петербургского бизнесмена охотничьим карабином

В Петербурге СК возбудил дело о пытках бизнесмена, которому сотрудник ФСБ вонзил в анус ствол карабина "Медиазона" подробно писала, как 7 мая 2018 года сотрудник ФСБ во время обыска воткнул бизнесмену в задний проход охотничий карабин "Тигр".
Обновлено в 09:09
Транспорт

Российских водителей могут лишить прав за грязные номера

Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное загрязнение и сокрытие номерных знаков, сообщил 25 июня «Коммерсант» со ссылкой на постановление пленума Верховного суда.
Обновлено вчера в 23:40
Экономика

Гройсман пообещал поднять на $19 пенсии для 2,5 млн пенсионеров

С 1 июля правительство Украины поднимет пенсии для 2,5 миллионов граждан с 57 до 76 долл.
Обновлено в 09:21
Армия и оружие

В ЮВО впервые будет представлен антидроновый комплекс «Силок-02»

Обновлено в 09:31
Общество

Рабочая группа в Екатеринбурге утвердила список площадок для храма

Рабочая группа в Екатеринбурге в среду утвердила список из трех площадок для проведения опроса горожан по месту строительства храма святой Екатерины.
Обновлено в 09:25
Политика

Путин потребовал не прятать камеры на дорогах

Обновлено в 08:37
Происшествия

2-летний ребенок двое суток провел в квартире с мертвым отцом

В Красноярском крае двухлетний мальчик два дня пробыл в квартире рядом с телом умершего отца.
Обновлено в 01:24
Общество

В МВД поддержали идею вернуть «курилки» в аэропорты

В транспортной полиции поддерживают идею вернуть курительные комнаты в российские аэропорты.
Обновлено в 06:12
Футбол

Гинер: Марио Фернандес останется в ЦСКА

Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер заявил журналистам, что защитник Марио Фернандес продолжит выступать за команду.
Обновлено в 07:40
Происшествия

Суд арестовал ценные бумаги Абызова

Обновлено в 07:28
Спорт

WADA может открыть свыше ста дел в отношении спортсменов из России

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может открыть свыше ста дел в отношении российских спортсменов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:15
Общество

В екатеринбургском конгресс-холле подготовили комнату для Путина

В конгресс-холле МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» подготовили VIP-комнату совещаний для президента Владимира Путина.
Обновлено в 09:34
Политика

Кличко обжалует отмену переименования проспектов Бандеры и Шухевича

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что решение Окружного административного суда города об отмене переименования Московского проспекта в честь Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина в честь Романа Шухевича будет обжаловано.
Обновлено в 03:21
Политика

Путин выразил обеспокоенность нелегальными перевозками людей в РФ

Российский президент Владимир Путин обеспокоен наличием нелегальных перевозок людей в России.
Обновлено в 08:42
Армия и оружие

Зеленский приказал перевести украинскую армию на стандарты НАТО

Обновлено в 08:10
Происшествия

Жительница Саратовской области умерла после укуса змеи на кладбище

Обновлено в 07:16
Политика

Кремль сообщил детали встречи Трампа с Путиным

Обновлено в 09:39
Наука

Катинон и псилоцибин помогли грибам-паразитам изменить поведение цикад

Психоактивные вещества катинон и псилоцибин, которые вырабатывают паразитические грибы, по-видимому, помогают им менять поведение хозяев — периодических и однолетних цикад.
Обновлено в 07:38
Здоровье

Главный нарколог России рассказал об опасности вейпов и кальянов

Напомним, ранее специалисты из Стэнфордского университета пришли к выводу, что ароматизаторы в жидкостях для электронных сигарет наносят заметный урон клеткам слоя, выстилающего сосуды.
Обновлено в 02:29
Транспорт

На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Общество

Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями»

Выпускникам красноярской школы № 143 подарили торт с их фотографиями, похожими на надгробия.
Обновлено в 05:28
Политика

Россия обвинила Плахотнюка в руководстве международным наркосиндикатом

В среду, 26 июня, Следственный департамент МВД России предъявил заочное обвинение бывшему лидеру Демократической партии Молдавии, одному из богатейших бизнесменов страны Владимиру Плахотнюку в руководстве преступным сообществом и участии в нем (ч. 1, 2 ст. 210 УК).
Обновлено в 09:18
Происшествия

Суд продлил меру пресечения еще двум сестрам Хачатурян

Обновлено в 04:01
Политика

Мантуров прокомментировал сообщения о расходах в командировках

Минпромторг укладывался в нормативы по бронированию номеров в гостиницах для сотрудников, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров, комментируя публикацию Transparency International, посвященную дороговизне бронируемых номеров в заграничных командировках.
Обновлено в 09:16
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