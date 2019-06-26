Финансы

ЕЦБ назвал Россию лидером по отказу от доллара СШАИнтерфакс вчера в 20:04

Аналитики Европейского центрального банка (ЕЦБ) назвали Россию глобальным лидером по распродаже долларовых активов в 2018 году, говорится в июньском докладе ЕЦБ об усилении роли евро в мировой экономике, с которым ознакомились "Известия".
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ЕС как доллар: Европа признала Россию лидером по отказу от валюты США

Свой вывод аналитики ЕЦБ аргументируют тем, что Россия распродала значительную часть долларовых резервов, став глобальным лидером по этому показателю, а также нарастила расчеты в альтернативных валютах и стала одним из основных импортеров евро-наличности.
Известиявчера в 17:02

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Эксперт прокомментировал заявление ЕЦБ о лидерстве России по отказу от доллара

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В ЕС Россию признали лидером по отказу от расчетов в долларах

РЕН ТВвчера в 18:54

Россия стала глобальным лидером по отказу от доллара США

News.ruвчера в 21:03

Россию признали лидером по отказу от доллара США

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ЕЦБ назвал Россию лидером по отказу от доллара США

Интерфаксвчера в 20:04

В ЕС признали Россию лидером по отказу от американского доллара

ФАНвчера в 21:04

Европа признала Россию лидером по отказу от доллара США

Известиявчера в 18:36
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Представили новый кроссовер Kia XCeed

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Россияне не доплатили за услуги ЖКХ более 100 млрд рублей

Лидерами антирейтинга должников стали Московская область, где долги жителей за услуги ЖКХ в прошлом году выросли на 6,8 млрд рублей, Дагестан (на 6,6 млрд рублей), Челябинская область (на 5,8 млрд рублей), Свердловская область (на 4,2 млрд руб.).
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Политика

Украинский моряк женился в российском СИЗО

Украинский моряк Виктор Беспальченко, который был задержан 25 ноября в Керченском проливе в результате провокации Украины, женился в российском СИЗО.
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Сколько продлится встреча Путина и Трампа, рассказали в Кремле

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Новую LADA Granta оснастят вариатором Jatco

Вслед за LADA XRay Cross, уже получившем вариатор Jatco, и LADA Vesta, которая получит его в этом году, новой бесступенчатой трансмиссией оснастят самую продаваемую модель в линейке – LADA Granta.
Обновлено вчера в 10:27
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МИД России ответил на ноту США по Уилану

Ранее американская дипмиссия направила ноту протеста в МИД России в связи с «ненадлежащим обращением» с Полом Уиланом в СИЗО.
Обновлено в 09:56
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На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Общество

Мантуров прокомментировал публикацию о расходах в командировках

Минпромторг укладывался в нормативы по бронированию номеров в гостиницах для сотрудников, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров, комментируя публикацию Transparency International, посвященную дороговизне бронируемых номеров в заграничных командировках.
Обновлено в 10:04
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«Барселона» хочет купить Линделефа, «МЮ» не намерен вести переговоры

Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф попал в сферу интересов «Барселоны», сообщает El Mundo Deportivo.
Обновлено в 05:39
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Правительство поддержит спрос на автомобили

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Жириновский предложил убрать с дорог пешеходные переходы

Обновлено в 09:22
Политика

Россия обвинила Плахотнюка в организации международного наркокартеля

Плахотнюк возглавлял международный наркокартель как минимум с 2012 года, отметила представитель МВД РФ.
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Двое десантников погибли в Крыму при прыжке в воду с парашютом

В Крыму в ходе учебных прыжков с парашютом погибли двое десантников контрактной службы.
Обновлено в 05:02
Политика

Пресс-секретаря Зеленского вызвали на допрос, узнали СМИ

На Украине прокуратура вызвала на допрос пресс-секретаря президента страны Владимира Зеленского Юлию Мендель.
Обновлено в 07:18
Здоровье

В Пензе зарплаты сотрудникам «скорой» начнут повышать в июле

Сегодня, 26 июня, в сквере Дзержинского состоялся пикет сотрудников Пензенской областной станции скорой помощи.
Обновлено в 10:02
Происшествия

Сына звезды российского хоккея заподозрили в убийстве из зависти

Главным подозреваемым в совершении убийства жены российского хоккеиста Максима Соколова является его младший сын.
Обновлено в 09:41
Армия и оружие

Поражение цели ударным беспилотником «КУБ-БЛА» сняли на видео

Концерн "Калашников" опубликовал видео, на котором показан в действии ударный беспилотный комплекс "КУБ-БЛА".
Обновлено в 10:12
Общество

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Как сообщили корреспонденту РИА Новости в Сысертском районном суде, где рассматривалось дело, мужчина оставил комментарий под видеороликом, последовавшая затем лингвистическая экспертиза признала это высказывание гомофобным.
Обновлено в 05:06
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Россиянкам посоветовали не получать образование в ущерб материнству

Россиянкам не стоит выбирать образование в ущерб материнству, заявила заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина.
Обновлено в 08:50
Футбол

Гинер: Марио Фернандес останется в ЦСКА

Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер заявил журналистам, что защитник Марио Фернандес продолжит выступать за команду.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие

Шри-Ланка заинтересовалась российскими вертолетами и стрелковым оружием

Власти Шри-Ланки рассматривают возможность приобретения российских вертолетов и стрелкового оружия, сообщил РИА Новости начальник штаба ланкийских вооруженных сил адмирал Равиндра Чандрасири Уиджегунаратне.
Обновлено в 09:34
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Поисковики представили техногенную версию гибели группы Дятлова

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Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
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Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк во время выступления в городском лицее отправил выпускников "в последний путь", оговорившись из-за волнения, при этом тут же поправился.
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«Аэрофлот» объявил о новом повышении топливных сборов

С 1 июля размер топливного сбора на внутрироссийских рейсах в классе «Эконом» увеличится на 235 руб. — с 2465 до 2700 руб. (на рейсах между Москвой и Якутском — с 3965 до 4200 руб.).
Обновлено в 10:00
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Трамп ответил на вопрос о войне с Ираном

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос, может ли начаться война с Ираном.
Обновлено в 09:31
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Уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов, который подозревается в серии отравлений и ограблений москвичей, частично признал вину в хищениях, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Таганского суда Москвы, где решается вопрос о его аресте.
Обновлено в 10:34
Футбол

Кононов, Гончаренко, Мусаев и Карпин — о лимите и турнире в Австрии

У Карпина, Кононова и Мусаева возражений не было.
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