Финансы
ЕЦБ назвал Россию лидером по отказу от доллара СШАИнтерфакс вчера в 20:04
Аналитики Европейского центрального банка (ЕЦБ) назвали Россию глобальным лидером по распродаже долларовых активов в 2018 году, говорится в июньском докладе ЕЦБ об усилении роли евро в мировой экономике, с которым ознакомились "Известия".
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Свой вывод аналитики ЕЦБ аргументируют тем, что Россия распродала значительную часть долларовых резервов, став глобальным лидером по этому показателю, а также нарастила расчеты в альтернативных валютах и стала одним из основных импортеров евро-наличности.Известиявчера в 17:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:56, Вашингтон
Авто
Представили новый кроссовер Kia XCeed
Обновлено в 10:17
Экономика
Россияне не доплатили за услуги ЖКХ более 100 млрд рублей
Лидерами антирейтинга должников стали Московская область, где долги жителей за услуги ЖКХ в прошлом году выросли на 6,8 млрд рублей, Дагестан (на 6,6 млрд рублей), Челябинская область (на 5,8 млрд рублей), Свердловская область (на 4,2 млрд руб.).
Обновлено в 04:48
Политика
В ПАСЕ внесли поправки к проекту резолюции в отношении России
В Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) внесли две поправки в проект резолюции, которые отменяют предложение вернуть полномочия России.
Обновлено в 10:45
Политика
Украинский моряк женился в российском СИЗО
Украинский моряк Виктор Беспальченко, который был задержан 25 ноября в Керченском проливе в результате провокации Украины, женился в российском СИЗО.
Обновлено в 08:47
Музыка
Погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский
Обновлено в 03:48
Авто
Новую LADA Granta оснастят вариатором Jatco
Вслед за LADA XRay Cross, уже получившем вариатор Jatco, и LADA Vesta, которая получит его в этом году, новой бесступенчатой трансмиссией оснастят самую продаваемую модель в линейке – LADA Granta.
Обновлено вчера в 10:27
Политика
МИД России ответил на ноту США по Уилану
Ранее американская дипмиссия направила ноту протеста в МИД России в связи с «ненадлежащим обращением» с Полом Уиланом в СИЗО.
Обновлено в 09:56
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Общество
Мантуров прокомментировал публикацию о расходах в командировках
Минпромторг укладывался в нормативы по бронированию номеров в гостиницах для сотрудников, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров, комментируя публикацию Transparency International, посвященную дороговизне бронируемых номеров в заграничных командировках.
Обновлено в 10:04
Футбол
«Барселона» хочет купить Линделефа, «МЮ» не намерен вести переговоры
Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф попал в сферу интересов «Барселоны», сообщает El Mundo Deportivo.
Обновлено в 05:39
Экономика
Правительство поддержит спрос на автомобили
Обновлено в 07:55
Политика
Жириновский предложил убрать с дорог пешеходные переходы
Обновлено в 09:22
Политика
Россия обвинила Плахотнюка в организации международного наркокартеля
Плахотнюк возглавлял международный наркокартель как минимум с 2012 года, отметила представитель МВД РФ.
Обновлено в 09:41
Происшествия
Двое десантников погибли в Крыму при прыжке в воду с парашютом
В Крыму в ходе учебных прыжков с парашютом погибли двое десантников контрактной службы.
Обновлено в 05:02
Политика
Пресс-секретаря Зеленского вызвали на допрос, узнали СМИ
На Украине прокуратура вызвала на допрос пресс-секретаря президента страны Владимира Зеленского Юлию Мендель.
Обновлено в 07:18
Здоровье
В Пензе зарплаты сотрудникам «скорой» начнут повышать в июле
Сегодня, 26 июня, в сквере Дзержинского состоялся пикет сотрудников Пензенской областной станции скорой помощи.
Обновлено в 10:02
Происшествия
Сына звезды российского хоккея заподозрили в убийстве из зависти
Главным подозреваемым в совершении убийства жены российского хоккеиста Максима Соколова является его младший сын.
Обновлено в 09:41
Армия и оружие
Поражение цели ударным беспилотником «КУБ-БЛА» сняли на видео
Концерн "Калашников" опубликовал видео, на котором показан в действии ударный беспилотный комплекс "КУБ-БЛА".
Обновлено в 10:12
Общество
Уральца оштрафовали за гомофобный комментарий в соцсети
Как сообщили корреспонденту РИА Новости в Сысертском районном суде, где рассматривалось дело, мужчина оставил комментарий под видеороликом, последовавшая затем лингвистическая экспертиза признала это высказывание гомофобным.
Обновлено в 05:06
Здоровье
Россиянкам посоветовали не получать образование в ущерб материнству
Россиянкам не стоит выбирать образование в ущерб материнству, заявила заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина.
Обновлено в 08:50
Футбол
Гинер: Марио Фернандес останется в ЦСКА
Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер заявил журналистам, что защитник Марио Фернандес продолжит выступать за команду.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие
Шри-Ланка заинтересовалась российскими вертолетами и стрелковым оружием
Власти Шри-Ланки рассматривают возможность приобретения российских вертолетов и стрелкового оружия, сообщил РИА Новости начальник штаба ланкийских вооруженных сил адмирал Равиндра Чандрасири Уиджегунаратне.
Обновлено в 09:34
Транспорт
Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера
«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Общество
В Красноярске выпускникам подарили торт «с надгробиями»
Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк во время выступления в городском лицее отправил выпускников "в последний путь", оговорившись из-за волнения, при этом тут же поправился.
Обновлено в 03:37
Экономика
«Аэрофлот» объявил о новом повышении топливных сборов
С 1 июля размер топливного сбора на внутрироссийских рейсах в классе «Эконом» увеличится на 235 руб. — с 2465 до 2700 руб. (на рейсах между Москвой и Якутском — с 3965 до 4200 руб.).
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
Трамп ответил на вопрос о войне с Ираном
Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос, может ли начаться война с Ираном.
Обновлено в 09:31
Происшествия
«Московский отравитель» частично признал вину в хищениях
Уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов, который подозревается в серии отравлений и ограблений москвичей, частично признал вину в хищениях, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Таганского суда Москвы, где решается вопрос о его аресте.
Обновлено в 10:34
Футбол
Кононов, Гончаренко, Мусаев и Карпин — о лимите и турнире в Австрии
У Карпина, Кононова и Мусаева возражений не было.
Обновлено в 09:55