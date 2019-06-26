ЕЦБ назвал Россию лидером по отказу от доллара СШАИнтерфакс вчера в 20:04

Свой вывод аналитики ЕЦБ аргументируют тем, что Россия распродала значительную часть долларовых резервов, став глобальным лидером по этому показателю, а также нарастила расчеты в альтернативных валютах и стала одним из основных импортеров евро-наличности.

с чего всё началось

Аналитики Европейского центрального банка (ЕЦБ) назвали Россию глобальным лидером по распродаже долларовых активов в 2018 году, говорится в июньском докладе ЕЦБ об усилении роли евро в мировой экономике, с которым ознакомились "Известия".

ЕЦБ назвал Россию лидером по отказу от доллара США

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