Финансы
ЕЦБ назвал Россию лидером по отказу от доллара СШАИнтерфакс вчера в 20:04
Аналитики Европейского центрального банка (ЕЦБ) назвали Россию глобальным лидером по распродаже долларовых активов в 2018 году, говорится в июньском докладе ЕЦБ об усилении роли евро в мировой экономике, с которым ознакомились "Известия".
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Свой вывод аналитики ЕЦБ аргументируют тем, что Россия распродала значительную часть долларовых резервов, став глобальным лидером по этому показателю, а также нарастила расчеты в альтернативных валютах и стала одним из основных импортеров евро-наличности.Известиявчера в 17:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 11:21, Вашингтон
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
Обновлено в 07:58
Музыка
Погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский
Обновлено в 03:48
Хоккей
Роузен — о будущем Панарина: у «Флориды» очень много козырей
Обозреватель официального сайта НХЛ Дэн Роузен поделился мнением о будущем форварда «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина, который 1 июля станет неограниченно свободным агентом.
Обновлено в 09:47
Здоровье
Россиянкам посоветовали не получать образование в ущерб материнству
Россиянкам не стоит выбирать образование в ущерб материнству, заявила заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина.
Обновлено в 08:50
Кино
Умер актер и режиссер Валерий Харченко
Обновлено вчера в 21:13
Общество
ФАС пригрозила Google штрафом за рекламу услуг по написанию дипломов
В декабре 2018 года сервис «Google Adwords» распространял рекламу услуг по подготовке и написанию дипломных работ и диссертаций, что нарушает положение закона о рекламе, подчеркнули в ФАС.
Обновлено в 09:46
Политика
Задержанный в Керченском проливе украинский моряк женился в СИЗО
Украинский моряк Виктор Беспальченко, задержанный в Керченском проливе в ноябре 2018 года, вступил в брак в московском СИЗО «Лефортово».
Обновлено в 11:02
Политика
Путин потребовал не прятать камеры на дорогах
Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя прятать камеры на дорогах, чтобы затем штрафовать водителей.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Посёлки на юге Тайшетского района отрезаны от большой земли
Воды реки Бирюсы затопили дороги к населённым пунктам на юге Тайшетского района.
Обновлено в 11:06
Происшествия
Из-за массового отравления водой в Краснодаре возбудили уголовное дело
Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара следственного управления СКР по краю возбуждено уголовное по факту массового отравления жителей одного из поселков.
Обновлено в 04:41
Здоровье
Врач рассказала, как распознается на начальной стадии рак яичников
Согласно статистике специалистов из США, ежегодно среди американок диагностируется более 20 тысяч случаев развития рака яичников.
Обновлено в 04:42
Общество
Перед пуском «Меркурия» поставщики-«нелегалы» уходят из торговых сетей
Некоторые поставщики продуктов уходят из торговых сетей накануне введения с 1 июля обязательной электронной ветсертификации молочных продуктов в системе "Меркурий", сообщили в Россельхознадзоре.
Обновлено в 10:17
Футбол
«Ростов» назвал состав на матч со «Спартаком»
Стал известен состав "Ростова" на игру Кубка Париматч Премьер против "Спартака".
Обновлено в 11:13
Политика
В России обвинили олигарха Плахотнюка в контрабанде наркотиков
МВД России заочно предъявило обвинения олигарху Владимиру Плахотнюку в контрабанде и сбыте наркотиков, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Происшествия
«Московский отравитель» частично признал вину в хищениях
Уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов, который подозревается в серии отравлений и ограблений москвичей, частично признал вину в хищениях, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Таганского суда Москвы, где решается вопрос о его аресте.
Обновлено в 10:34
Кино
Джуди Денч заступилась за Кевина Спейси и Харви Вайнштейна
Обновлено вчера в 23:17
Армия и оружие
Украина начала отвод войск в районе станицы Луганской
Обновлено в 07:55
Общество
В Анапе у фотографов изъяли африканского львенка
Обновлено в 09:24
Армия и оружие
Мэр Горловки попал под обстрел ВСУ в Донбассе
Глава Горловки Иван Приходько попал под обстрел ВСУ в районе поселка Зайцево Донецкой области.
Обновлено в 10:26
Общество
«Аэрофлот» с 1 июля повышает топливные сборы на некоторых рейсах
Авиакомпания "Аэрофлот" объявила о повышении с 1 июля размера топливного сбора на рейсах между рядом городов РФ, а также на некоторых международных рейсах, следует из информации, размещенной на сайте компании.
Обновлено в 10:10
Политика
Суд в Киеве вернул проспектам Бандеры и Шухевича советские названия
Суд в Киеве отменил решение Киевсовета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Суд продлил сестрам Хачатурян меру пресечения
Обновлено в 04:56
Общество
Мантуров прокомментировал сообщения о расходах на командировки
Глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал статью о командировочных расходах чиновников.
Обновлено в 10:08
Авто
Объявлены рублевые цены на новый Land Rover Discovery Sport
В салоне машины появилось много нового. Шасси у новинки, как у популярного «Эвока». Изначальный прайс кроссовера — 2 930 000 рублей.
Обновлено в 09:55
Политика
Зеленский назначил своего постпреда в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму.
Обновлено в 07:16
Общество
Психотропные вещества нашли в организме Алибасова
Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:08
Футбол
Гинер рассказал о возможном приглашении в РПЛ клубов из соседних стран
Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мыслями о возможном расширении Российской Премьер-Лиги до 18 команд, а также рассказал о потенциальном приглашении в лигу клубов из соседних стран.
Обновлено в 07:37
Спорт
WADA прогнозирует открытие свыше 100 дел против российских спортсменов
Более 100 дел может быть открыто против российских спортсменов по итогам первой волны проверки базы данных московской антидопинговой лаборатории, заявил президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди.
Обновлено в 09:54