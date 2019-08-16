Экономика
ЕЦБ объявит о новых мерах стимулирования в сентябреВести.Финанс вчера в 16:25
Член совета управляющих Европейского центрального банка Олли Рен заявил о подготовке новых мер, которые будут объявлены на заседании руководства ЕЦБ по монетарной политике в следующем месяце. Об этом глава ЦБ Финляндии, входящий в состав правления ЕЦБ, заявил в интервью изданию Wall Street Journal.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 15:36, Ашберн
Происшествия
В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд
В крови предположительно отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили ядовитое вещество, заявил заведующий токсикологическим отделением областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи имени Е. М. Чучкалова Игнат Пономаренко в эфире телеканала "Россия 24".
Обновлено в 15:20
Технологии
Китайцы создали самокат с функцией возврата на зарядную станцию
Китайский бренд Segway-Ninebot Group показал электросамокат, который может вернуться на зарядную станцию без водителя.
Обновлено в 13:59
Авто
Новый УАЗ-452 «Буханка» показали на изображениях
Независимые дизайнеры разработали рендерные изображения, на которых представили свое видение на новый УАЗ-452, известный автолюбителям как «Буханка».
Обновлено в 06:23
Авто
Выпуск легковых автомобилей в России вырос на 5% в июле
За семь месяцев этого года объёмы производства легковушек составили 894 тыс. единиц, что на 2,1% больше.
Обновлено в 11:10
Политика
Экипаж аварийно севшего А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено вчера в 10:10
Происшествия
При стрельбе на рынке в Петербурге пострадали три человека
В Санкт-Петербурге на оптовом рынке произошла драка со стрельбой. По предварительным данным, спор завязался из-за торгового места.
Обновлено в 12:24
Происшествия
Убивший авиадиспетчера Калоев пошел на выборы от «Единой России»
Виталий Калоев, в 2004 году убивший швейцарского авиадиспетчера Петера Нильсена из мести за гибель своей семьи, стал кандидатом в депутаты городского собрания Владикавказа от «Единой России».
Обновлено в 11:22
Футбол
«СЭ»: Круговой склоняется к переходу в «Зенит», а не в ЦСКА
Футболист склонен принять предложение «Зенита», а не ЦСКА, сообщает «Спорт-Экспресс». Оба клуба предложили «Уфе» 2 млн евро за Кругового.
Обновлено в 13:32
Кино
Любимцу советской публики Пьеру Ришару исполнилось 85 лет
Французский актер Пьер Ришар родился 16 августа 1934 года в семье текстильного промышленника.
Обновлено в 13:15
Происшествия
Американец сбежал от СБУ за несколько минут до экстрадиции в Израиль
В киевском аэропорту Борисполь гражданин США сбежал от сотрудников Службы безопасности Украины за несколько минут до экстрадиции в Израиль, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.
Обновлено в 07:53
Происшествия
Вор в законе из Казани отказался от титула
Вор в законе из Казани Олег Мухаметшин-Дегтярев по прозвищу Муха Люберецкий сообщил, что не является им и отрекается от данного титула.
Обновлено в 11:17
Происшествия
Судно с российскими моряками захвачено у берегов Камеруна
Датское грузовое судно «Мармалайта» было атаковано пиратами у берегов Камеруна.
Обновлено в 08:29
Общество
В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней
Обновлено в 13:44
Театры
Пермский и новосибирский театры получили премию Федора Волкова
Премия правительства России имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства была учреждена постановлением правительства 31 декабря 1999 года.
Обновлено в 10:36
Политика
Порошенко указал в декларации, что является президентом Украины
Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в электронной декларации указал, что по-прежнему является лидером государства.
Обновлено в 08:21
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено в 08:49
Общество
Журналисты собирают деньги для выплаты штрафов за участие в акции в поддержку Ивана Голунова
На сайте проекта "Подельник", который запустили Елизавета Нестерова и Илья Азар, отмечается, что всего были задержаны более 500 человек, на оплату их штрафов необходимо собрать почти 2,5 миллиона рублей.
Обновлено в 14:30
Футбол
«Локомотив» отказался от трансфера Балотелли ради приглашения Рибери
Московский «Локомотив» отказался от трансфера итальянского нападающего Марио Балотелли ради приглашения французского хавбека Франка Рибери.
Обновлено в 08:24
Происшествия
В Ленобласти возбудили дело из-за гибели двух человек при обрушении
Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью двух человек в результате обрушения стены здания в ходе демонтажа на промышленной площадке в Ленинградской области.
Обновлено в 11:02
Политика
Против главы СБУ завели уголовное дело
В отношении руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака возбуждено уголовное дело в Национальном антикоррупционном бюро.
Обновлено в 11:06
Кино
«Мастер и Маргарита» может стать одним из самых дорогих фильмов в РФ
Новый фильм «Мастер и Маргарита» может стать одним из самых дорогостоящих проектов отечественного кинематографа.
Обновлено в 14:04
Футбол
«Теперь готовимся к большому дерби». Шюррле ждет матч с ЦСКА
Нападающий «Спартака» Андре Шюррле поблагодарил фанатов красно-белых за поддержку в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы с «Туном» (2:1) и заявил, что ждет дерби с ЦСКА.
Обновлено в 09:18
Футбол
«Барселона» подтвердила переход Коутиньо в «Баварию»
Обновлено в 15:02
Политика
Круизный лайнер «Князь Владимир» в 2020 году пять раз зайдет в Сухум
Как ранее сообщали «Кубанские новости», Сухум будет включен в маршрут круизного лайнера «Князь Владимир» в 2020 году.
Обновлено в 14:22
Политика
Трамп мечтает купить Гренландию
Обновлено вчера в 20:48
Армия и оружие
Индия «наелась» дорогими Су-30МКИ
Причиной прекращения выпуска самолетов называется высокая цена собираемого в Индии Су-30МКИ, равная 70,3 миллиона долларов, тогда как покупка одного такого самолета непосредственно у России обходится в 42,15 миллиона долларов.
Обновлено в 00:33