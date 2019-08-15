Финансы
ЕЦБ может удивить инвесторов в сентябреВедомости 09:31
Европейский центральный банк (ЕЦБ) на следующем заседании в сентябре объявит о мерах стимулирования экономики, которые могут превзойти ожидания инвесторов. Об этом в интервью The Wall Street Journal рассказал Олли Рен, председатель Центробанка Финляндии и один из управляющих ЕЦБ.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:58, Ашберн
Хоккей
«Яндекс» купил права на показ матчей НХЛ в России
«Яндекс» выкупил права на трансляции матчей НХЛ, сообщают «Ведомости».
Обновлено в 09:06
Происшествия
У берегов Камеруна пираты захватили трех россиян
Обновлено в 10:04
Общество
Умерла принцесса Мария Кристина Нидерландская
Обновлено в 10:06
Происшествия
Главе Туапсе предъявлено обвинение в служебном подлоге
Главе Туапсинского городского поселения (Краснодарский край) предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и служебном подлоге, сообщили ИА REGNUM 16 августа в пресс-службе СУ СКР по региону.
Обновлено в 05:37
Здоровье
Врач назвал простой способ защититься от гриппа и простуды
Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" рассказал о методах профилактики ОРЗ и гриппа.
Обновлено в 09:36
Гаджеты
Apple спрятала дату презентации iPhone в iOS 13
Обновлено в 03:11
Происшествия
В США произошла стрельба возле университета Алабамы
Стрельба произошла возле Государственного университета штата Алабама в США. Об этом сообщает New York Post .
Обновлено в 06:28
Политика
Москва пригласила Трампа, Ким Чен Ына и Джонсона на 75-летие Победы
Москва направила официальные приглашения зарубежным лидерам на празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 10:12
Футбол
Эден Азар получил травму на тренировке «Реала»
Форвард мадридского «Реала» Эден Азар получил травму на сегодняшнем тренировке, сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 09:59
Авто
Kia выпустит новый кроссовер на базе Kia Rio
Удовлетворяя растущий спрос на автомобили повышенной проходимости, компания KIA может выпустить новый сверхкомпактный кроссовер на базе семейства Rio.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия
Под Киевом напали на депутата Верховной рады, введён план «Перехват»
В Киевской области полиция разыскивает неизвестных, которые этим утром напали на внефракционного депутата Верховной рады Виталия Куприя и скрылись на сером "опеле".
Обновлено в 07:04
Политика
Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.
Обновлено в 10:52
Общество
Instagram Бузовой требуют заблокировать после скандального видео
Страницу в соцсетях телеведущей Ольги Бузовой, которая облизывая тарелку назвала себя блокадницей, могут заблокировать.
Обновлено в 04:25
Общество
Отказавшемуся от титула старейшему вору в законе предрекли расправу
Жителю Москвы Олегу Мухаметшину (более известный в криминальной среде как Муха Люберецкий), который подал заявление начальнику московской полиции о том, что он не является вором в законе и отказывается от титула, грозит смертельная опасность.
Обновлено в 10:10
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 130 рублей
Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может составить 12 130 рублей, соответствующий документ Минтруда опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 07:46
Политика
Мосгорсуд признал законным продление ареста еще 12 украинским морякам
Мосгорсуд признал законным продление ареста еще 12 украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 10:50
Общество
Россиянкам разрешили сотни «мужских» профессий
Ограничения сняли на работу водителем большегрузных автомобилей и сельскохозяйственной техники (фура, трактор, самосвал, КамАЗ) за исключением профессии машиниста строительной техники (бульдозер, экскаватор, автогрейдер).
Обновлено в 09:41
Происшествия
Российский турист погиб на курорте в Турции
Обновлено в 07:32
Политика
Глазьев покинет администрацию президента
Советник президента Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) на должность министра по интеграции и макроэкономике.
Обновлено вчера в 20:42
Происшествия
В Ульяновской области расследуют факты отравления подсолнечным маслом
Управление Роспотребнадзора и прокуратура Ульяновской области начали расследование по факту отравления семи жителей региона, предположительно, подсолнечным маслом домашнего производства.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Нападение Макгрегора на пожилого мужчину попало на видео
Обновлено вчера в 09:40
Происшествия
Житель Ингушетии похитил 13-летнюю девочку, чтобы жениться
Правоохранители Ингушетии задержали 19-летнего местного жителя по подозрению в похищении 13-летней девочки.
Обновлено в 09:52
Футбол
Чалов тренируется в общей группе ЦСКА перед матчем со «Спартаком»
Нападающий ЦСКА Федор Чалов перед матчем 6-го тура чемпионата России против «Спартака» тренируется в общей группе, сообщает официальный сайт армейцев.
Обновлено в 10:01
Космос
На Марс нельзя будет слетать дважды, заявил эксперт
Вячеслав Шуршаков из Института медико-биологических проблем Российской академии наук заявил, что доза радиации, которую человек получит за время путешествия на Марс и обратно, примерно соответствует максимальной допустимой дозе за всю жизнь.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Кремль наградит летчиков, посадивших в поле самолет
Обновлено вчера в 08:48
Общество
Опрошенные россияне назвали справедливую зарплату
Страховая компания «Сбербанк страхование жизни» провела в 39 российских городах исследование с целью выяснить, какую зарплату россияне считают справедливой.
Обновлено вчера в 01:29
Авто
АвтоВАЗ отзовет несколько тысяч бракованных Lada Granta
Компания АвтоВАЗ приняла решение отозвать для ремонта 11 тысяч машин марки Lada Granta.
Обновлено в 07:08
Кино
Луди Линь сыграет Лю Кана в экранизации «Mortal Kombat»
Популярная во всем мире серия видеоигр «Mortal Kombat» основная на файтинге с поединками один на один.
Обновлено в 10:08