Финансы

ЕЦБ до конца года прекратит выкуп активов
Коммерсантъ
вчера в 13:10

ЕЦБ до конца года прекратит выкуп активов Европейский центробанк в четверг подтвердил планы прекратить программу количественного смягчения, объявленную в январе 2015 года для борьбы с дефляцией, в декабре 2018 года.
Коммерсантъвчера в 13:10

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Европейский ЦБ свернул программу количественного смягчения

Газета.Ruвчера в 16:04

К чему приведет остановка «печатного станка» в Европе

РБКвчера в 13:28

ЕЦБ до конца года прекратит выкуп активов

Коммерсантъвчера в 13:10

ЕЦБ завершил скупку активов, курс евро упал

Profinance.ruвчера в 11:47

Драги намерен стимулировать экономику, несмотря на завершение скупки активов

Financial Oneвчера в 11:16

ЕЦБ оставил базовую ставку на нулевом уровне, как и ожидалось

ПРАЙМвчера в 07:57

Аналитики полагают, что ЕЦБ завершит программу покупки активов

РИА Новости12 декабря в 16:54
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Автоматически обработано 7149 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Финансы

Международные резервы России за неделю увеличились на $1,5 млрд

На 30 ноября международные резервы страны составляли $462,1 млрд. Таким образом, за неделю показатель увеличился на $1,5 млрд, или на 0,3%.
Обновлено вчера в 08:55
Финансы

ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) в ходе заседания в четверг, 13 декабря, сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%.
Обновлено вчера в 07:50
Финансы

Орешкин успокаивает рынок заявлениями о курсе рубля

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин попытался успокоить рынок, разъяснив, что, по оценкам вверенного ему министерства, курс рубля зависит не от покупок ЦБ и Минфином иностранной валюты, а от динамики оттока капитала из России.
Обновлено вчера в 23:11
Финансы

События предстоящего дня: ЦБ примет решение о ключевой ставке

14 декабря, в пятницу, совет директоров Банка России рассмотрит вопросы денежно-кредитной политики и примет решение о процентных ставках по операциям Банка России.
Обновлено вчера в 13:00
Финансы

Политика продолжает давить на рынок

Начало торгов в Америке идет на мажорных нотах, так как игроки продолжают отыгрывать позитивные новости с переговоров между США и КНР.
Обновлено вчера в 12:34
Финансы

Дефицит бюджета США в ноябре составил 205 миллиардов

Дефицит американского бюджета в прошлом месяце составил 205 миллиардов долларов. Такие данные приводит Минфин США.
Обновлено вчера в 23:51
Финансы

ВТБ выдает более четверти всех ипотечных кредитов в России

ВТБ достиг рекордных показателей по новым выдачам ипотечных кредитов – по итогам октября рыночная доля банка увеличилась на 2 п.п. и составила 25,68%.
Обновлено вчера в 04:56
Финансы

В Якутии будут приняты жёсткие меры к муниципалитетам-должникам

Ряд жёстких мер будет принят в отношении муниципальных администраций, накопивших большие долги по оплате коммунальных услуг, завоза тарированного топлива и социально-значимых продуктов питания, заявил на совещании в режиме видеоконференцсвязи с главами районов первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников.
Обновлено вчера в 21:18
Финансы

В Краснодаре принят городской бюджет на 2019 год

Доходная часть местного бюджета 2019 года составит 24,5 млрд рублей, из них собственные доходы — налоговые и неналоговые — 15,7 млрд рублей.
Обновлено вчера в 08:44
Финансы

Сбербанк повысит зарплаты сотрудников не больше, чем на инфляцию

Индексация окладов работников Сбербанка в 2019 году составит 4%, что сопоставимо с прогнозом кредитной организации на конец текущего года.
Обновлено вчера в 02:48
Финансы

Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 18%

13 дек - Нацбанк Украины (НБУ) сохранил учетную ставку на уровне 18 процентов годовых по итогам декабрьского заседания, сообщил регулятор.
Обновлено вчера в 07:05
Финансы

В Удмуртии в 2019 году будет создан налоговый долговой центр

В 2019 году на территории Удмуртии появится отдельный налоговый орган – Единый долговой центр, который будет целенаправленно работать по снижению задолженности по налоговым и иным обязательным платежам.
Обновлено вчера в 08:40
Финансы

Минфин знает, как ужесточить контроль за расходами регионов

Регионы с низким уровнем долговой устойчивости (доля расходов на обслуживание долга превышает 8%, следует из материалов Минфина) смогут выходить на долговой рынок только для рефинансирования долга и по утвержденному плану восстановления платежеспособности, предлагает Минфин.
Обновлено вчера в 04:00
Финансы

Бизнес-клиенты ВУЗ-банка смогут оформить «Классический» депозит онлайн

Депозит Классический от ВУЗ-банка для бизнеса теперь можно оформить дистанционно в интернет-банке Light.
Обновлено вчера в 01:03
Финансы

Насколько вырос объем иностранных инвестиций в Узбекистане

Объем иностранных инвестиций в Узбекистане может составить 4,8 миллиарда долларов, этот показатель в два раза выше предыдущего, сообщает РИА Новости.
Обновлено 12 декабря в 08:30
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