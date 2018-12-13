Финансы
ЕЦБ до конца года прекратит выкуп активов Европейский центробанк в четверг подтвердил планы прекратить программу количественного смягчения, объявленную в январе 2015 года для борьбы с дефляцией, в декабре 2018 года.
Коммерсантъвчера в 13:10
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Драги намерен стимулировать экономику, несмотря на завершение скупки активов
Financial Oneвчера в 11:16
Автоматически обработано 7149 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Финансы
Международные резервы России за неделю увеличились на $1,5 млрд
На 30 ноября международные резервы страны составляли $462,1 млрд. Таким образом, за неделю показатель увеличился на $1,5 млрд, или на 0,3%.
Обновлено вчера в 08:55
Финансы
ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне
Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) в ходе заседания в четверг, 13 декабря, сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%.
Обновлено вчера в 07:50
Финансы
Орешкин успокаивает рынок заявлениями о курсе рубля
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин попытался успокоить рынок, разъяснив, что, по оценкам вверенного ему министерства, курс рубля зависит не от покупок ЦБ и Минфином иностранной валюты, а от динамики оттока капитала из России.
Обновлено вчера в 23:11
Финансы
События предстоящего дня: ЦБ примет решение о ключевой ставке
14 декабря, в пятницу, совет директоров Банка России рассмотрит вопросы денежно-кредитной политики и примет решение о процентных ставках по операциям Банка России.
Обновлено вчера в 13:00
Финансы
Политика продолжает давить на рынок
Начало торгов в Америке идет на мажорных нотах, так как игроки продолжают отыгрывать позитивные новости с переговоров между США и КНР.
Обновлено вчера в 12:34
Финансы
Дефицит бюджета США в ноябре составил 205 миллиардов
Дефицит американского бюджета в прошлом месяце составил 205 миллиардов долларов. Такие данные приводит Минфин США.
Обновлено вчера в 23:51
Финансы
ВТБ выдает более четверти всех ипотечных кредитов в России
ВТБ достиг рекордных показателей по новым выдачам ипотечных кредитов – по итогам октября рыночная доля банка увеличилась на 2 п.п. и составила 25,68%.
Обновлено вчера в 04:56
Финансы
В Якутии будут приняты жёсткие меры к муниципалитетам-должникам
Ряд жёстких мер будет принят в отношении муниципальных администраций, накопивших большие долги по оплате коммунальных услуг, завоза тарированного топлива и социально-значимых продуктов питания, заявил на совещании в режиме видеоконференцсвязи с главами районов первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников.
Обновлено вчера в 21:18
Финансы
В Краснодаре принят городской бюджет на 2019 год
Доходная часть местного бюджета 2019 года составит 24,5 млрд рублей, из них собственные доходы — налоговые и неналоговые — 15,7 млрд рублей.
Обновлено вчера в 08:44
Финансы
Сбербанк повысит зарплаты сотрудников не больше, чем на инфляцию
Индексация окладов работников Сбербанка в 2019 году составит 4%, что сопоставимо с прогнозом кредитной организации на конец текущего года.
Обновлено вчера в 02:48
Финансы
Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 18%
13 дек - Нацбанк Украины (НБУ) сохранил учетную ставку на уровне 18 процентов годовых по итогам декабрьского заседания, сообщил регулятор.
Обновлено вчера в 07:05
Финансы
В Удмуртии в 2019 году будет создан налоговый долговой центр
В 2019 году на территории Удмуртии появится отдельный налоговый орган – Единый долговой центр, который будет целенаправленно работать по снижению задолженности по налоговым и иным обязательным платежам.
Обновлено вчера в 08:40
Финансы
Минфин знает, как ужесточить контроль за расходами регионов
Регионы с низким уровнем долговой устойчивости (доля расходов на обслуживание долга превышает 8%, следует из материалов Минфина) смогут выходить на долговой рынок только для рефинансирования долга и по утвержденному плану восстановления платежеспособности, предлагает Минфин.
Обновлено вчера в 04:00
Финансы
Бизнес-клиенты ВУЗ-банка смогут оформить «Классический» депозит онлайн
Депозит Классический от ВУЗ-банка для бизнеса теперь можно оформить дистанционно в интернет-банке Light.
Обновлено вчера в 01:03
Финансы
Насколько вырос объем иностранных инвестиций в Узбекистане
Объем иностранных инвестиций в Узбекистане может составить 4,8 миллиарда долларов, этот показатель в два раза выше предыдущего, сообщает РИА Новости.
Обновлено 12 декабря в 08:30