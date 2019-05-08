Экономика

ЕБРР назвал основной источник риска для экономики РоссииТАСС 07:27

Банковский сектор по-прежнему является ключевым источником рисков для российской экономики. Такие выводы приводятся в докладе Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), презентованном в рамках ежегодной встречи совета правления банка.
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ЕБРР назвал основной источник риска для экономики России

ТАСС07:27

В чем ЕБРР видит ключевой источник риска для экономики России?

Вестник Кавказа07:50
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Происшествия

Суд отказал в УДО фигуранту дела об убийстве Политковской

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Общество

Город на Сицилии распродает дома по 1 евро

Издание отмечает, что приобрести здание за 1 евро можно при условии проведения в нем обязательного ремонта в течение года с момента сделки.
Обновлено в 06:12
Происшествия

SSJ-100 не смог вылететь из Ростова-на-Дону в Москву

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который должен был выполнить рейс из Ростова-на-Дону в Москву, задержали в аэропорту Платов по техническим причинам.
Обновлено в 07:10
Хоккей

Назван капитан сборной России по хоккею на ЧМ-2019

Главный тренер национальной сборной Илья Воробьев заявил, что капитаном сборной России на ЧМ по хоккею в Словакии будет нападающий клуба НХЛ Los Angeles Kings Илья Ковальчук.
Обновлено в 07:51
Происшествия

Суд 8 мая огласит приговор в отношении Кокорина и Мамаева

Пресненский суд Москвы 8 мая огласит приговор по делу в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, обвиняемых в хулиганстве, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.
Обновлено 06 мая в 15:04
Футбол

ФИФА отклонила апелляцию «Челси» на годовой трансферный запрет

Решение о запрете «Челси» на покупку игроков ФИФА приняла в феврале этого года в связи с нарушением английским клубом правил подписания несовершеннолетних футболистов.
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Общество

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Во время встречи с представителями организаций инвалидов, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что готов подписать документ, который значительно облегчит признание инвалидности.
Обновлено вчера в 08:35
Политика

Коломойский предложил оставить Авакова в правительстве Украины

Предприниматель Игорь Коломойский заявил в интервью порталу Bihus.info, что действующий глава МВД Украины Арсен Аваков должен сохранить должность при новом президенте.
Обновлено в 00:51
Общество

Штрафы за превышение скорости предложили привязать к доходу водителя

Заместитель руководителя московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин предложил привязать размер штрафа за превышение скорости к уровню дохода водителя или к стоимости автомобиля.
Обновлено вчера в 14:59
Технологии

Хакеры украли $40 млн в биткоинах у одной из крупнейших криптобирж

Одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж — гонконгская Binance — сообщила о хакерском взломе, в результате которого злоумышленники украли 7 тыс. биткоинов (более $40 млн по курсу на 8 мая).
Обновлено в 03:47
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Кино

В Сети появился тизер первого сезона сериала «Бэтвумен»

На просторах видеохостинга YouTube недавно появился тизер первого сезона сериала «Бэтвумен», премьера которого в текущем году состоится на телеканале CW.
Обновлено в 05:37
Общество

Пятая часть молочной продукции в России оказалась фальсификатом

В Россельхознадзоре рассказали, сколько молока и молочных продуктов производится ежегодно в России и какая часть продукции не соответствует стандартам.
Обновлено вчера в 15:28
Политика

Кремль высказался о приостановке эксплуатации SSJ-100

Ранее, 6 мая, пресс-секретарь президента отмечал, что решение о приостановке эксплуатации самолетов SSJ-100 должно приниматься после официального расследования катастрофы, произошедшей в Шереметьево.
Обновлено в 05:45
Происшествия

Семь туристов погибли при сходе лавины на Алтае

Туристическая группа из девяти человек попала 6 мая под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, в результате семь человек погибли, двоим удалось выжить, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 00:35
Наука

Осы способны вести себя так, будто они логически рассуждают

Одна из возможностей состоит в том, что пчелы и осы отдают предпочтение разным типам когнитивных способностей, поскольку они ведут себя по-разному в обществе.
Обновлено в 00:11
Гаджеты

Huawei придумала, как избавиться от выреза или отверстия в экране для селфи-камеры

Описанное решение позволит оснащать смартфоны многокомпонентной селфи-камерой, скажем, с двумя оптическими блоками и датчиком ToF для получения данных о глубине сцены.
Обновлено в 04:37
Политика

Лавров назвал переговоры с Зарифом содержательными

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что провел содержательные переговоры со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.
Обновлено в 06:52
Армия и оружие

Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами

Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главнокомандующим Военно-морским флотом, соответствующий указ зачитал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.
Обновлено в 05:21
Армия и оружие

Опубликованы последствия утренней атаки боевиков на авиабазу «Хмеймим»

Обновлено вчера в 03:01
Общество

В Совфеде предложили разделять длинные праздничные выходные в России

Первый замглавы экономического комитета Совфеда, экс-министр труда Сергей Калашников предлагает разделять длинные праздничные выходные.
Обновлено в 06:15
Технологии

Римские легионеры в крепости Виндоланда увлекались настольной игрой

Обновлено в 01:10
Наука

Португалия может стать местом раскола земной коры надвое

Обновлено вчера в 15:55
Политика

Киев отказался признавать выданные жителям Донбасса паспорта России

Ранее в Кремле, комментируя планы Киева признать незаконными и недействительными российские паспорта жителей Донбасса, подчеркнули, что Москва «продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые этого пожелают».
Обновлено в 06:21
Музыка

Лазарев показал отрывок номера для «Евровидения-2019»

Певец отметил, что раскрывать все секреты выступления еще рано Певец Сергей Лазарев показал видео с первой репетиции номера, подготовленного для конкурса "Евровидение-2019".
Обновлено в 03:43
ЖКХ

Жителей взорвавшегося в Магнитогорске дома оштрафовали за неоплату услуг ЖКХ

Обновлено вчера в 14:55
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына

Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес

София Каштанова учит трехмесячного сына плавать

София Каштанова, которая три месяца назад впервые стала мамой в Мексике, готовится к возвращению в Россию.
Обновлено вчера в 17:01
Авто

Тюнеры выпустили уникальный кабриолет Bentley Continental GT

Специалисты тюнинг-ателье Mulliner представили особую версию кабриолета Bentley Continental GT Convertible, которая получила приставку Bavaria Edition.
Обновлено в 04:27
Происшествия

Шереметьево представил хронологию катастрофы SSJ-100

Обновлено вчера в 16:59
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