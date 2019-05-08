Экономика
ЕБРР назвал основной источник риска для экономики РоссииТАСС 07:27
Банковский сектор по-прежнему является ключевым источником рисков для российской экономики. Такие выводы приводятся в докладе Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), презентованном в рамках ежегодной встречи совета правления банка.
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Общество
Город на Сицилии распродает дома по 1 евро
Издание отмечает, что приобрести здание за 1 евро можно при условии проведения в нем обязательного ремонта в течение года с момента сделки.
Обновлено в 06:12
Происшествия
SSJ-100 не смог вылететь из Ростова-на-Дону в Москву
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который должен был выполнить рейс из Ростова-на-Дону в Москву, задержали в аэропорту Платов по техническим причинам.
Обновлено в 07:10
Хоккей
Назван капитан сборной России по хоккею на ЧМ-2019
Главный тренер национальной сборной Илья Воробьев заявил, что капитаном сборной России на ЧМ по хоккею в Словакии будет нападающий клуба НХЛ Los Angeles Kings Илья Ковальчук.
Обновлено в 07:51
Происшествия
Суд 8 мая огласит приговор в отношении Кокорина и Мамаева
Пресненский суд Москвы 8 мая огласит приговор по делу в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, обвиняемых в хулиганстве, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.
Обновлено 06 мая в 15:04
Футбол
ФИФА отклонила апелляцию «Челси» на годовой трансферный запрет
Решение о запрете «Челси» на покупку игроков ФИФА приняла в феврале этого года в связи с нарушением английским клубом правил подписания несовершеннолетних футболистов.
Обновлено в 07:23
Общество
В России упростят правила признания инвалидности
Во время встречи с представителями организаций инвалидов, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что готов подписать документ, который значительно облегчит признание инвалидности.
Обновлено вчера в 08:35
Политика
Коломойский предложил оставить Авакова в правительстве Украины
Предприниматель Игорь Коломойский заявил в интервью порталу Bihus.info, что действующий глава МВД Украины Арсен Аваков должен сохранить должность при новом президенте.
Обновлено в 00:51
Общество
Штрафы за превышение скорости предложили привязать к доходу водителя
Заместитель руководителя московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин предложил привязать размер штрафа за превышение скорости к уровню дохода водителя или к стоимости автомобиля.
Обновлено вчера в 14:59
Технологии
Хакеры украли $40 млн в биткоинах у одной из крупнейших криптобирж
Одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж — гонконгская Binance — сообщила о хакерском взломе, в результате которого злоумышленники украли 7 тыс. биткоинов (более $40 млн по курсу на 8 мая).
Обновлено в 03:47
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Кино
В Сети появился тизер первого сезона сериала «Бэтвумен»
На просторах видеохостинга YouTube недавно появился тизер первого сезона сериала «Бэтвумен», премьера которого в текущем году состоится на телеканале CW.
Обновлено в 05:37
Общество
Пятая часть молочной продукции в России оказалась фальсификатом
В Россельхознадзоре рассказали, сколько молока и молочных продуктов производится ежегодно в России и какая часть продукции не соответствует стандартам.
Обновлено вчера в 15:28
Политика
Кремль высказался о приостановке эксплуатации SSJ-100
Ранее, 6 мая, пресс-секретарь президента отмечал, что решение о приостановке эксплуатации самолетов SSJ-100 должно приниматься после официального расследования катастрофы, произошедшей в Шереметьево.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Семь туристов погибли при сходе лавины на Алтае
Туристическая группа из девяти человек попала 6 мая под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, в результате семь человек погибли, двоим удалось выжить, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 00:35
Наука
Осы способны вести себя так, будто они логически рассуждают
Одна из возможностей состоит в том, что пчелы и осы отдают предпочтение разным типам когнитивных способностей, поскольку они ведут себя по-разному в обществе.
Обновлено в 00:11
Гаджеты
Huawei придумала, как избавиться от выреза или отверстия в экране для селфи-камеры
Описанное решение позволит оснащать смартфоны многокомпонентной селфи-камерой, скажем, с двумя оптическими блоками и датчиком ToF для получения данных о глубине сцены.
Обновлено в 04:37
Политика
Лавров назвал переговоры с Зарифом содержательными
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что провел содержательные переговоры со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.
Обновлено в 06:52
Армия и оружие
Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами
Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главнокомандующим Военно-морским флотом, соответствующий указ зачитал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.
Обновлено в 05:21
Армия и оружие
Опубликованы последствия утренней атаки боевиков на авиабазу «Хмеймим»
Обновлено вчера в 03:01
Общество
В Совфеде предложили разделять длинные праздничные выходные в России
Первый замглавы экономического комитета Совфеда, экс-министр труда Сергей Калашников предлагает разделять длинные праздничные выходные.
Обновлено в 06:15
Наука
Португалия может стать местом раскола земной коры надвое
Обновлено вчера в 15:55
Политика
Киев отказался признавать выданные жителям Донбасса паспорта России
Ранее в Кремле, комментируя планы Киева признать незаконными и недействительными российские паспорта жителей Донбасса, подчеркнули, что Москва «продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые этого пожелают».
Обновлено в 06:21
Музыка
Лазарев показал отрывок номера для «Евровидения-2019»
Певец отметил, что раскрывать все секреты выступления еще рано Певец Сергей Лазарев показал видео с первой репетиции номера, подготовленного для конкурса "Евровидение-2019".
Обновлено в 03:43
ЖКХ
Жителей взорвавшегося в Магнитогорске дома оштрафовали за неоплату услуг ЖКХ
Обновлено вчера в 14:55
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына
Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
София Каштанова учит трехмесячного сына плавать
София Каштанова, которая три месяца назад впервые стала мамой в Мексике, готовится к возвращению в Россию.
Обновлено вчера в 17:01
Авто
Тюнеры выпустили уникальный кабриолет Bentley Continental GT
Специалисты тюнинг-ателье Mulliner представили особую версию кабриолета Bentley Continental GT Convertible, которая получила приставку Bavaria Edition.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Шереметьево представил хронологию катастрофы SSJ-100
Обновлено вчера в 16:59