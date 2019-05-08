Экономика

ЕБРР назвал основной источник риска для экономики РоссииТАСС 07:27

Банковский сектор по-прежнему является ключевым источником рисков для российской экономики. Такие выводы приводятся в докладе Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), презентованном в рамках ежегодной встречи совета правления банка.
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Назван главный риск для экономики России

БИЗНЕС Online09:18

ЕБРР назвал источник рисков для российской экономики

Реальное время09:10

ЕБРР назвал основной источник риска для экономики России

ТАСС07:27

ЕБРР назвал основные риски российской экономики

Rambler News Service08:44

ЕБРР сохранил прогноз по росту российской экономики

News.ru07:47

Назван главный риск для экономики России

Lenta.ru09:08

ЕБРР сохранил прогноз по росту ВВП РФ в 2019 г на уровне 1,5%, в 2020 г ожидает 1,8%

ПРАЙМ07:09
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Кино

Мел Гибсон сыграет Санта-Клауса в комедии «Толстяк»

Голливудская заезда Мэл Гибсон утвержден на роль Санта-Клауса в комедии Йена и Эшома Немлс, сообщает портал variety.com.
Обновлено в 14:38
Музыка

Малахов вырезал Волочкову из посвященного «Евровидению» эфира

Шоумен Андрей Малахов вырезал кадры с Анастасией Волочковой из передачи "Прямой эфир", посвященной проводам Сергея Лазарева на конкурс "Евровидение" в Израиль.
Обновлено в 06:55
Происшествия

Суд признал виновными Кокорина и Мамаева

Пресненский суд Москвы признал виновными в хулиганстве и побоях футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 07:39
Хоккей

Сборная России по хоккею прилетела в Братиславу на чемпионат мира

Обновлено в 13:11
Политика

Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк»

Обновлено в 19:45
Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $1,1 млрд

Международные резервы РФ на 3 мая 2019 года составили $491,8 млрд, что на 0,2% или $1,1 млрд выше уровня 26 апреля, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:19
Футбол

Тренер «Аякса» тен Хаг: никого не могу винить в проигрыше «Тоттенхэму»

Главный тренер амстердамского "Аякса" Эрик тен Хаг заявил, что его команда заслужила выхода в финал Лиги чемпионов, однако все перевернул мяч полузащитника "Тоттенхэма" Лукаса Моуры, забитый на последних секундах матча.
Обновлено в 20:04
Политика

В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»

Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».
Обновлено в 14:03
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Общество

Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в России

Обновлено в 15:56
Политика

Министр здравоохранения Норвегии разрешила гражданам пить и курить

Новый министр здравоохранения Норвегии Сильви Листхёуг заявила, что людям должно быть разрешено курить, пить алкоголь и есть мясо.
Обновлено в 14:14
Происшествия

Певец Макс Барских попал в аварию в США

Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram в среду, 8 мая.
Обновлено в 07:21
Политика

В команде Зеленского закон об украинском языке назвали «кнутом»

Напомним, 25 апреля законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» был принят Верховной радой 278 голосами из 450.
Обновлено в 18:32
Экономика

Медведев пообещал вывести Россию в пятерку крупнейших экономик мира

Россия обойдет Германию по размеру ВВП в 2023 году и войдет в пятерку крупнейших экономик мира.
Обновлено в 12:36
Происшествия

«Аэрофлот» отменил несколько рейсов SSJ 100 за день

Обновлено в 11:02
Политика

Иран отказался исполнять часть обязательств по ядерной сделке

Иран приостановит исполнение некоторых обязательств в рамках так называемой ядерной сделки, говорится в сообщении президента Ирана Хасана Рухани.
Обновлено в 01:42
Культура

Ушёл из жизни композитор Евгений Крылатов

В Москве на 86-м году жизни скончался композитор Евгений Крылатов.
Обновлено в 10:34
Общество

Российских чиновников обяжут есть в школьных столовых за 69 рублей

Ранее 8 мая сообщалось, что министерство просвещения проведет всероссийский мониторинг школьного питания, чтобы в будущем разработать единую концепцию его организации.
Обновлено в 12:22
Футбол

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур» сыграют в финале Лиги чемпионов

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур» сыграют в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2018/19.
Обновлено в 17:00
Общество

В двух районах Иркутской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

По данным МЧС, лесные пожары действуют в центральных и южных районах региона, восемь - в 5-километровой зоне населенных пунктов.
Обновлено вчера в 23:43
Шоу-бизнес

Софья Каштанова с сыном возвращается из Мексики в Россию

31-летняя актриса рожала в Мексике, где живет ее мать. Теперь же знаменитость рассказала, что возвращается с маленьким сыном домой.
Обновлено в 11:17
Армия и оружие

Пентагон улучшает ядерное оружие

Обновлено в 15:26
Наука

Создан фотодиод, генерирующий электричество от ночного охлаждения

В отличие от фотоэлементов, использующих поступающую энергию, в основе работы новой системы лежит отрицательный эффект при охлаждении поверхности.
Обновлено вчера в 08:25
Политика

В апреле почти 110 тысяч мигрантов незаконно пересекли границу США

Представители пограничной и таможенной служб США задержали в апреле почти 110 тысяч человек, незаконно пересекших американо-мексиканскую границу.
Обновлено в 19:59
Космос

Россия начала разработку станции для доставки лунного грунта

НПО имени Лавочкина (входит в «Роскосмос») приступило к разработке автоматической межпланетной станции «Луна-28», которой предстоит доставить на Землю лунный грунт в замороженном виде, сообщил «РИА Новости» источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 19:20
Футбол

ESPN: «Барселона» продаст Коутиньо

Решение о продаже 26-летнего хавбека утвердит совет директоров клуба, сообщает ESPN.
Обновлено в 16:50
Общество

В России снизилась младенческая смертность

Младенческая смертность в России снизилась до исторического минимума. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
Обновлено в 10:50
Здоровье

Медики рассказали о пользе ежедневного употребления сала

Обновлено вчера в 09:55
Политика

Отмену визита Помпео назвали в ФРГ финалом дружбы союзников

Внезапная отмена визита госсекретаря США Майкла Помпео в Германию стала свидетельством того, что дружба между союзниками «разбита вдребезги».
Обновлено вчера в 23:15
Политика

Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.
Обновлено в 15:08
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