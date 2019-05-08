Экономика
ЕБРР назвал основной источник риска для экономики РоссииТАСС 07:27
Банковский сектор по-прежнему является ключевым источником рисков для российской экономики. Такие выводы приводятся в докладе Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), презентованном в рамках ежегодной встречи совета правления банка.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 11:12, Ашберн
Происшествия
Суд признал Кокорина и Мамаева виновными
Обновлено в 07:59
Кино
Команда «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе
Любители ленты нашли ляп съемочной группы в финальном сезоне. Стакан с кофе был в кадре на 16–19 минуте.
Обновлено 06 мая в 14:01
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Политика
МИД назвал дату визита Помпео в Россию
Министерство иностранных дел России договорилось с Вашингтоном о визите государственного секретаря Соединённых Штатов Майкла Помпео в РФ.
Обновлено в 10:39
Политика
Путин вновь не поздравил Порошенко с Днем Победы
Обновлено в 08:08
Кино
Компания Disney анонсировала премьеры «Аватара» и «Звездных войн»
На 2019 год запланированы премьеры фильмов "Аладдин", "Король Лев", "Артемис Фаул", "Холодное сердце 2" и "Звездные войны: Эпизод 9 (Star Wars: Episode IX)".
Обновлено в 09:19
Общество
Тверские спасатели объяснили сообщения телеканалов о радиации
Радиационный фон в Тверской области в норме, говорится в сообщении областного управления министерства.
Обновлено в 06:23
Авто
Карты нового поколения: будут видны даже канализационные люки
Собирать информацию будут специально оборудованные машины, которые просканируют местность при помощи спецкамер системы предотвращения столкновений нового поколения Mobileye 8 Connect.
Обновлено в 10:23
Происшествия
Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»
Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Наука
«Нейроны покемонов» подтвердили теорию формирования зрительной коры
Как утверждают авторы статьи в Nature Human Behavior, расположение этой области подтверждает гипотезу о том, что топография зрительной коры формируется в соответствии с положением объектов в визуальном поле.
Обновлено вчера в 10:27
Футбол
«Мордовия» и «Балтика» получили иски из-за долгов по аренде стадионов
Компания ФГУП "Спорт-Инжиниринг" подала иски к футбольным клубам "Балтика" и "Мордовия" за неуплату аренды домашних стадионов.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США
Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в инстаграме.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына
Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.
Обновлено в 08:00
Футбол
Валуев: «Кокорин и Мамаев получили мягкие сроки. Но ощущение безнаказанности поколебалось»
Бывший боксер, депутат Государственной думы Николай Валуев прокомментировал вынесенный сегодня приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, а также брату Кокорина Кириллу и их другу Александру Протасовицкому.
Обновлено в 10:22
Общество
Режим ЧС из-за лесных пожаров введен в двух районах Иркутской области
С северных районов в наиболее горимые центральные и южные районы Иркутской области министерством лесного комплекса производится передислокация пожарной и тяжелой техники для ликвидации лесных пожаров.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Зеленский поставил в один ряд ветеранов ВОВ и боевиков УПА
Новоизбранный лидер Украины, поздравляя сограждан с Днём памяти и примирения, который был введён Радой в рамках декоммунизации, поставил в один ряд ветеранов Великой Отечественной войны и боевиков Организации украинских националистов (запрещена в России), которые во времена войны сотрудничали с фашистами.
Обновлено в 11:07
Финансы
ЦБ резко перевел свои активы из США в Китай
Всего на конец 2018 года общий объем активов ЦБ в иностранной валюте и золоте составлял $473,9 млрд.
Обновлено вчера в 13:28
Происшествия
Фигурант уголовного дела об экстремизме рассказал об избиении
Говорится о том, что мать активиста, являющегося фигурантом уголовного дела о создании экстремистского сообщества (по ч.1 ст. 282.1 УК), вызывала ему на допрос скорую помощь из-за того, что ему повредили глазную сетчатку.
Обновлено в 10:48
Общество
Жителя Ярославля оштрафовали за неуважение к президенту Путину
Житель Ярославля Кирилл Попутников стал вторым гражданином, оштрафованным по статье о неуважении к власти.
Обновлено вчера в 23:16
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Происшествия
В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет
В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.
Обновлено в 10:38
Экономика
Самозанятыми зарегистрировались более 80 тыс. человек
Более 80 тыс. человек официально зарегистрировались на сегодняшний день в качестве самозанятых, сообщил первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов на заседании Совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
Обновлено в 09:42
Энергетика
Запасы нефти в США неожиданно сократились за неделю
В США за неделю, завершившуюся 3 мая, неожиданно уменьшились коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв).
Обновлено в 10:55
Политика
Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле
Обновлено вчера в 17:41
Происшествия
С «Суперджетом» произошли пять инцидентов за сутки
Согласно информации СМИ и местных источников, за текущие сутки с самолётом Sukhoi Superjet 100 произошли ещё пять инцидента, вызвавшие отмену и задержку рейсов.
Обновлено в 10:31
Культура
Малахов вырезал Волочкову из посвященного «Евровидению» эфира
Шоумен Андрей Малахов вырезал кадры с Анастасией Волочковой из передачи "Прямой эфир", посвященной проводам Сергея Лазарева на конкурс "Евровидение" в Израиль.
Обновлено в 06:55
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Барселону» на «Энфилде» и вышел в финал ЛЧ
«Ливерпуль» разгромил «Барселону» в ответном полуфинальном поединке Лиги чемпионов и вышла в финал турнира.
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия
В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс
В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15