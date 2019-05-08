Экономика

ЕБРР назвал основной источник риска для экономики РоссииТАСС 07:27

Банковский сектор по-прежнему является ключевым источником рисков для российской экономики. Такие выводы приводятся в докладе Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), презентованном в рамках ежегодной встречи совета правления банка.
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Назван главный риск для экономики России

БИЗНЕС Online09:18

ЕБРР назвал источник рисков для российской экономики

Реальное время09:10

ЕБРР назвал основные риски российской экономики

Rambler News Service08:44

Назван главный риск для экономики России

Lenta.ru09:08

ЕБРР назвал основной источник риска для экономики России

ТАСС07:27

Банковский сектор – угроза для экономического роста России

ГЛАС.RU09:28

В чем ЕБРР видит ключевой источник риска для экономики России?

Вестник Кавказа07:50
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Происшествия

Суд признал Кокорина и Мамаева виновными

Обновлено в 07:59
Кино

Команда «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе

Любители ленты нашли ляп съемочной группы в финальном сезоне. Стакан с кофе был в кадре на 16–19 минуте.
Обновлено 06 мая в 14:01
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Политика

МИД назвал дату визита Помпео в Россию

Министерство иностранных дел России договорилось с Вашингтоном о визите государственного секретаря Соединённых Штатов Майкла Помпео в РФ.
Обновлено в 10:39
Театры

Режиссер Яковлев объяснил уход Самбурской из Театра на Малой Бронной

Обновлено в 04:51
Происшествия

Участницу группы Pussy Riot Никульшину снова задержали в Москве

Обновлено в 09:30
Политика

Путин вновь не поздравил Порошенко с Днем Победы

Обновлено в 08:08
Кино

Компания Disney анонсировала премьеры «Аватара» и «Звездных войн»

На 2019 год запланированы премьеры фильмов "Аладдин", "Король Лев", "Артемис Фаул", "Холодное сердце 2" и "Звездные войны: Эпизод 9 (Star Wars: Episode IX)".
Обновлено в 09:19
Общество

Тверские спасатели объяснили сообщения телеканалов о радиации

Радиационный фон в Тверской области в норме, говорится в сообщении областного управления министерства.
Обновлено в 06:23
Авто

Карты нового поколения: будут видны даже канализационные люки

Собирать информацию будут специально оборудованные машины, которые просканируют местность при помощи спецкамер системы предотвращения столкновений нового поколения Mobileye 8 Connect.
Обновлено в 10:23
Происшествия

Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»

Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Наука

«Нейроны покемонов» подтвердили теорию формирования зрительной коры

Как утверждают авторы статьи в Nature Human Behavior, расположение этой области подтверждает гипотезу о том, что топография зрительной коры формируется в соответствии с положением объектов в визуальном поле.
Обновлено вчера в 10:27
Футбол

«Мордовия» и «Балтика» получили иски из-за долгов по аренде стадионов

Компания ФГУП "Спорт-Инжиниринг" подала иски к футбольным клубам "Балтика" и "Мордовия" за неуплату аренды домашних стадионов.
Обновлено в 08:50
Происшествия

Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США

Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в инстаграме.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына

Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.
Обновлено в 08:00
Футбол

Валуев: «Кокорин и Мамаев получили мягкие сроки. Но ощущение безнаказанности поколебалось»

Бывший боксер, депутат Государственной думы Николай Валуев прокомментировал вынесенный сегодня приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, а также брату Кокорина Кириллу и их другу Александру Протасовицкому.
Обновлено в 10:22
Общество

Режим ЧС из-за лесных пожаров введен в двух районах Иркутской области

С северных районов в наиболее горимые центральные и южные районы Иркутской области министерством лесного комплекса производится передислокация пожарной и тяжелой техники для ликвидации лесных пожаров.
Обновлено вчера в 23:30
Политика

Зеленский поставил в один ряд ветеранов ВОВ и боевиков УПА

Новоизбранный лидер Украины, поздравляя сограждан с Днём памяти и примирения, который был введён Радой в рамках декоммунизации, поставил в один ряд ветеранов Великой Отечественной войны и боевиков Организации украинских националистов (запрещена в России), которые во времена войны сотрудничали с фашистами.
Обновлено в 11:07
Финансы

ЦБ резко перевел свои активы из США в Китай

Всего на конец 2018 года общий объем активов ЦБ в иностранной валюте и золоте составлял $473,9 млрд.
Обновлено вчера в 13:28
Происшествия

Фигурант уголовного дела об экстремизме рассказал об избиении

Говорится о том, что мать активиста, являющегося фигурантом уголовного дела о создании экстремистского сообщества (по ч.1 ст. 282.1 УК), вызывала ему на допрос скорую помощь из-за того, что ему повредили глазную сетчатку.
Обновлено в 10:48
Общество

Жителя Ярославля оштрафовали за неуважение к президенту Путину

Житель Ярославля Кирилл Попутников стал вторым гражданином, оштрафованным по статье о неуважении к власти.
Обновлено вчера в 23:16
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Происшествия

В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет

В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.
Обновлено в 10:38
Экономика

Самозанятыми зарегистрировались более 80 тыс. человек

Более 80 тыс. человек официально зарегистрировались на сегодняшний день в качестве самозанятых, сообщил первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов на заседании Совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
Обновлено в 09:42
Энергетика

Запасы нефти в США неожиданно сократились за неделю

В США за неделю, завершившуюся 3 мая, неожиданно уменьшились коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв).
Обновлено в 10:55
Политика

Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле

Обновлено вчера в 17:41
Происшествия

С «Суперджетом» произошли пять инцидентов за сутки

Согласно информации СМИ и местных источников, за текущие сутки с самолётом Sukhoi Superjet 100 произошли ещё пять инцидента, вызвавшие отмену и задержку рейсов.
Обновлено в 10:31
Культура

Малахов вырезал Волочкову из посвященного «Евровидению» эфира

Шоумен Андрей Малахов вырезал кадры с Анастасией Волочковой из передачи "Прямой эфир", посвященной проводам Сергея Лазарева на конкурс "Евровидение" в Израиль.
Обновлено в 06:55
Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Барселону» на «Энфилде» и вышел в финал ЛЧ

«Ливерпуль» разгромил «Барселону» в ответном полуфинальном поединке Лиги чемпионов и вышла в финал турнира.
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия

В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс

В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
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