Экономика

ЕБРР начал подготовку стратегии до 2025 годаИнфорос вчера в 09:23

Акционеры Европейского банка реконструкции и развития одобрили предложение о подготовке новой стратегии ЕБРР до 2025 года Они отметили, что новая стратегия может быть утверждена на годовом собрании совета правления ЕБРР в 2020 году.
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ЕБРР начал подготовку новой стратегии до 2025 года

ТАССвчера в 08:17

ЕБРР начал подготовку стратегии до 2025 года

Инфоросвчера в 09:23
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Китай примет ответные меры на повышение пошлин со стороны США

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Российский поп-исполнитель Сергей Лазарев, который будет представлять интересы РФ на международном песенном конкурсе Евровидение-2019, побывал в святых местах Иерусалима.
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Европейский банк реконструкции и развития
Банк
Инвестиционный механизм, созданный в 1991 году 40 странами и двумя международными организациями для поддержки рыночной экономики и демократии в 34 странах - от Центральной Европы до Центральной Азии. Как международная организация, ЕБРР пользуется рядом привилегий, таких как юридическая неприкосновенность сотрудников.
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