ЕБРР начал подготовку стратегии до 2025 годаИнфорос вчера в 09:23

Акционеры Европейского банка реконструкции и развития одобрили предложение о подготовке новой стратегии ЕБРР до 2025 года Они отметили, что новая стратегия может быть утверждена на годовом собрании совета правления ЕБРР в 2020 году.

ЕБРР начал подготовку стратегии до 2025 года

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