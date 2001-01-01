Экономика
ЕБРР начал подготовку стратегии до 2025 годаИнфорос вчера в 09:23
Акционеры Европейского банка реконструкции и развития одобрили предложение о подготовке новой стратегии ЕБРР до 2025 года Они отметили, что новая стратегия может быть утверждена на годовом собрании совета правления ЕБРР в 2020 году.
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Общество
Скончался журналист Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:45
Происшествия
В пригороде Севастополя неизвестные повредили воинский мемориал
Обновлено вчера в 13:40
Шоу-бизнес
Друг Сергея Доренко рассказал о последней встрече с журналистом
Близкий друг Сергея Доренко Бронислав Виногродский рассказал о последних часах жизни журналиста. По его словам, 9 мая у них была встреча.
Обновлено в 10:56
Происшествия
Дочери Доренко утверждают, что журналиста отравила молодая жена
Дочери Доренко утверждают, что журналиста отравила молодая жена Ксения и Екатерина считают, что сейчас женщина хочет скрыть среды преступления, отправив тело на кремацию.
Обновлено в 11:40
Общество
МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве
Обновлено в 08:43
Энергетика
Польша изменила пути доставки российской нефти
Польша решила прекратить транзит российской нефти по белорусскому нефтепроводу "Дружба".
Обновлено в 08:55
Политика
Япония пригласила Путина на интронизацию нового императора
Обновлено в 11:50
Происшествия
На Шиес вертолёт доставил 11 бочек с топливом
10 мая около полудня на станцию Шиес вертолетом было доставлено 11 бочек дизельного топлива.
Обновлено в 07:23
Политика
Юрий Лужков не простил покойного журналиста Сергея Доренко
В своем комментарии на смерть известного журналиста Сергея Доренко Юрий Лужков назвал бывшего главного редактора радио «Говорит Москва» гением зла.
Обновлено в 12:04
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева откровенно рассказала о грудном вскармливании
Модель сразу решила, что будет кормить ребенка сама. 35-летняя модель Виктория Лопырева в феврале этого года впервые стала мамой.
Обновлено в 10:19
Происшествия
«Аэрофлот» увеличил число отмененных рейсов на Superjet 100 до десяти
"Аэрофлот" отменил в четверг, 9 мая, десять парных рейсов с использованием самолета Sukhoi Superjet 100, свидетельствует онлайн-табло на сайте базового для авиакомпании аэропорта "Шереметьево".
Обновлено вчера в 08:02
Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Политика
Госдеп анонсировал встречу Помпео с Путиным
В ходе визита в Россию 12‒14 мая Помпео встретится не только с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, но и с Владимиром Путиным, сообщает агентство Reuters со ссылкой на сообщение Государственного департамента США.
Обновлено в 09:55
Политика
Лукашенко ужесточил ответственность за коррупцию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет, по которому осуждённые за коррупционные преступления не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение или замену части наказания более мягким.
Обновлено в 11:11
Происшествия
Десять человек в Москве пострадали из-за сильного ветра
Десять человек пострадали при падении деревьев от сильного ветра в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено вчера в 10:59
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары
Поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает.
Обновлено в 05:46
Экономика
Врио липецкого губернатора задекларировал 196 млн рублей дохода
Супруга врио губернатора задекларировала 17,1 млн руб. дохода, в том числе 4,6 млн руб. от продажи квартиры.
Обновлено в 08:34
Общество
Максим Виторган объяснил свои слова о праздновании Дня Победы
Актер Максим Виторган написал в своем Instagram-аккаунте, что слова о Дне Победы «нам нечего праздновать» из его предыдущего поста относятся к «нам сегодняшним (послепослевоенным) и имеют в виду нашу вину перед нашими ветеранами».
Обновлено в 00:04
Авто
Top Gear назвал пятерку самых крутых автомобилей всех времен
Получивший в свое время множество различный версий миниатюрный Fiat 500, как говорят в Top Gear, не могли не внести в рейтинг самых крутых и запоминающихся.
Обновлено вчера в 09:06
Происшествия
Журналист Сергей Доренко умер после ДТП
Обновлено в 02:46
Наука
Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови
Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено в 03:13
Политика
Китай примет ответные меры на повышение пошлин со стороны США
В связи с решением США поднять пошлины на китайские товары, Пекин вынужден принять ответные меры.
Обновлено в 04:04
Музыка
Сергей Лазарев посетил святые места Иерусалима перед Евровидением-2019
Российский поп-исполнитель Сергей Лазарев, который будет представлять интересы РФ на международном песенном конкурсе Евровидение-2019, побывал в святых местах Иерусалима.
Обновлено в 03:01
Здоровье
Кардиолог рассказал, как распознать погубившую Доренко болезнь
Чувство тревоги и мнительность являются признаками аневризмы грудной части аорты, из-за которой днём ранее скончался известный журналист и главред радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Агитирующего за антидепрессанты активиста задержали около Госдумы
ИА «Ореанда-Новости» Около здания Госдумы РФ был задержан журналист, поэт и активист Александр Дельфинов (Смирнов), который проводил одиночный пикет в поддержку жительницы Екатеринбурга Дарьи Беляевой.
Обновлено в 11:03
Политика
Киев ответил на неявку России в трибунал по делу украинских моряков
Отсутствие России на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда.
Обновлено в 08:33
Политика
Порошенко призвал Меркель усилить санкции против России
Президент Украины Петр Порошенко призвал Германию усилить санкции против России в связи с упрощением процедуры выдачи российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 07:27