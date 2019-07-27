Страны — участницы ЕАЭС уже через полгода могут подписать соглашение о единой ставке акциза на табачные изделия. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), заметив, что проект документа (есть у «Известий») разослан странам-участницам.

с чего всё началось

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) через полгода подпишет соглашение об общей ставке акциза на табачные изделия. С 2024 года она составит 35 евро на 1 тысячу штук. При этом предусматривается отклонение на 20 % от суммы в сторону увеличения или уменьшения.

Происшествия Дело против водителя, который сбил семью и скрылся, дошло до суда Прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении жителя Владивостока, которого обвиняют в том, что он скрылся после того, как сбил на тротуаре семью с ребенком.

Происшествия Экс-сотрудник администрации президента, сдавший банду ФСБ, осужден за мошенничество Бывшего начальника департамента администрации президента России и сотрудника ФСБ Михаила Горбатова 235-й гарнизонный военный суд приговорил к 4,5 годам колонии и штрафу в 250 тысяч рублей за особо крупное мошенничество.

Происшествия У больницы Навального задержали более 20 человек Правоохранители задержали 21 человека у больницы, куда госпитализировали оппозиционера Алексея Навального, передает «ОВД-Инфо».

Политика Жители Батуми вышли на митинг за налаживание отношений с Россией Отношения России и Грузии обострились после 20 июня, когда в Тбилиси вспыхнули массовые акции протеста из-за того, что во время сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова усадили в кресло спикера парламента Грузии.

Экономика Списочный устав: подозреваемых в отмыве хотят занести в единый реестр В России может появиться реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства.

Политика Как в России оценили ноту Киева из-за визита Медведева в Крым Протест МИД Украины из-за поездки премьер-министра Дмитрия Медведева в Крым раскритиковали в обеих палатах российского парламента.

Происшествия В Госдуме предложили альтернативное наказание за оставление места ДТП Действующим законодательством предусмотрены только лишение прав и арест на 15 суток.

Армия и оружие В Ливии подбили два украинских Ил-76 По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.

Происшествия Трех человек расстреляли около заправки во Франции Как отмечается, в результате стрельбы три человека скончались, еще один - получил ранения. Среди погибших есть одна женщина.

Общество Не стригшийся десять лет подросток привел парикмахера в ужас Подросток из Великобритании Оуэйн Томас впервые за десять лет отправился к парикмахеру и шокировал его своей прической.

Происшествия На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.

Общество Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критический Уровень воды в реке Ия в иркутском городе Тулуне поднялся до отметки 708 см, превысив на 8 см показатель критического уровня.

Армия и оружие Британский эсминец Duncan вошел в воды Персидского залива Британский эскадренный миноносец типа 45 Duncan прибыл для защиты морских торговых перевозок в воды Ормузского пролива, где ранее Иран задержал шедший под британским флагом танкер Stena Impero.

Футбол Киевское «Динамо» выиграло Суперкубок Украины Киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер" и стало обладателем Суперкубка Украины.

Здоровье Чем опасно лечение пищевой содой, рассказали врачи Некоторые люди пищевую соду применяют не только в качестве кулинарной добавки, но и решают многие вопросы в доме, огороде, а также квартире, сообщает портал «Стерлеград» со ссылкой на newstes.ru.

Политика Трамп решил сменить главу Национальной разведки США Президент США Дональд Трамп выдвинет члена палаты представителей от республиканцев Джона Рэдклиффа на пост директора Национальной разведки, об этом он объявил в своем твиттере.

Экономика Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.

Политика День ВМФ в Петербурге завершился ярким салютом Громкие залпы фейерверка в небе над Петербургом обозначили окончание празднования Дня военно-морского флота 28 июля.

Общество В Амурской области из-за паводка эвакуированы около тысячи человек В Амурской области, где из-за паводка объявлен режим ЧС, эвакуированы около тысячи человек. Об этом сообщили в региональном управлении ЧС.

Шоу-бизнес Мария Порошина поблагодарила Гошу Куценко за поддержку В социальной сети Instagram Мария Порошина поблагодарила своего бывшего супруга Гошу Куценко за поддержку.