Страны — участницы ЕАЭС уже через полгода могут подписать соглашение о единой ставке акциза на табачные изделия. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), заметив, что проект документа (есть у «Известий») разослан странам-участницам.

с чего всё началось

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) через полгода подпишет соглашение об общей ставке акциза на табачные изделия. С 2024 года она составит 35 евро на 1 тысячу штук. При этом предусматривается отклонение на 20 % от суммы в сторону увеличения или уменьшения.

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