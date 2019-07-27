Экономика
ЕАЭС утвердит общую ставку акциза на сигаретыНевские Новости 27 июля в 09:49
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) через полгода подпишет соглашение об общей ставке акциза на табачные изделия. С 2024 года она составит 35 евро на 1 тысячу штук. При этом предусматривается отклонение на 20 % от суммы в сторону увеличения или уменьшения.
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с чего всё началось
Страны — участницы ЕАЭС уже через полгода могут подписать соглашение о единой ставке акциза на табачные изделия. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), заметив, что проект документа (есть у «Известий») разослан странам-участницам.Известия26 июля в 17:01
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