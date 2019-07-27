Экономика
ЕАЭС намерен утвердить общую ставку акциза на сигаретыNews.ru вчера в 01:04
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) намерен через полгода подписать соглашение об общей ставке акциза на табачные изделия. По данным пресс-службы ЕАЭС, в проекте указаны принципы ведения налоговой политики в области акцизов на табак для стран — участниц союза.
Читать в источнике
Оценить10
с чего всё началось
Страны — участницы ЕАЭС уже через полгода могут подписать соглашение о единой ставке акциза на табачные изделия. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), заметив, что проект документа (есть у «Известий») разослан странам-участницам.Известия26 июля в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 08:51, Вашингтон
Футбол
«Тамбов» и «Спартак» начали матч 3-го тура РПЛ
В Саранске на стадионе «Мордовия-Арена» стартовал футбольный матч между «Тамбовом» и московским «Спартаком».
Обновлено вчера в 09:30
Армия и оружие
В Санкт-Петербурге прошёл Главный военно-морской парад России
В Санкт-Петербурге прошёл Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ России.
Обновлено в 07:51
Экология
Блогер Варламов назвал свердловчан «быдлом, засирающим родину»
Блогер Илья Варламов пришел в ужас после путешествия по заповедным лесам Свердловской области.
Обновлено 26 июля в 19:11
Общество
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:08
Общество
Наина Ельцина рассказала о серьезном разговоре с мужем
Вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина рассказала о серьезном разговоре, который состоялся у нее с будущим супругом на берегу Волги.
Обновлено в 06:34
Армия и оружие
Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
Люди погибли при крушении самолета в Подмосковье
Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Серпуховском районе Московской области, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 07:03
Происшествия
Навального доставили из спецприёмника в больницу
Обновлено в 07:14
Политика
В Кремле подтвердили подготовку визита Путина во Францию
Пресс-служба Кремля подтвердила подготовку визита президента РФ Владимира Путина во Францию во второй половине августа.
Обновлено вчера в 14:19
Армия и оружие
Израиль и США испытали на Аляске новейшую израильскую систему ПРО
Израиль и США завершили серию испытаний новейшей израильской системы ПРО "Хец-3" ("Стрела-3" ), информирует в воскресенье израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой на коммюнике израильского министерства обороны.
Обновлено в 05:34
Религия
В День крещения Руси патриарх Кирилл возглавил крестный ход
Обновлено в 05:45
Происшествия
Убит бывший чемпион России по кикбоксингу
В Санкт-Петербурге на набережной реки Мойки обнаружено тело бывшего чемпиона России и Германии по кикбоксингу Сергея Карпенко.
Обновлено в 08:02
Политика
Зеленский призвал к единству церкви
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех в Днем крещения Руси. Об этом он написал в своем твиттере.
Обновлено в 07:05
Общество
На Ибице нашли наркотики в виде головы Трампа
Суперсильные таблетки экстази в виде головы президента США Дональда Трампа появились на испанском курорте Ибица.
Обновлено в 07:25
Общество
Умерла озвучивавшая Минни-Маус актриса
Обновлено вчера в 22:25
Политика
Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
Политика
МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Медведева в Крым
Министерство иностранных дел Украины вновь выразило решительный протест в связи с поездкой российской делегации во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым в Крым, которая состоялась 28 июля.
Обновлено в 07:42
Происшествия
Дмитрия Гудкова задержали на выходе из магазина
Политик задержан второй раз за два дня. Первый раз Гудкова задержали утром 27 июля, перед несогласованной акцией протеста в центре Москвы.
Обновлено в 08:30
Здоровье
Названо число людей в России, болеющих гепатитом C
В Роспотребнадзоре озвучили число жителей России, болеющих гепатитом C. По мнению экспертов, около 3,5 миллионов граждан страдают этим недугом.
Обновлено в 04:40
Шоу-бизнес
Бари Алибасов обвинил сына в бегстве с 20 миллионами рублей
Продюсер Бари Алибасов обвинил своего сына Бари Алибасова — младшего в бегстве с 20 миллионами рублей, пишет "Семь дней".
Обновлено в 05:58
Спорт
Ефимова взяла бронзу на дистанции 50 м брассом на ЧМ
Российская пловчиха Юлия Ефимова взяла бронзу на дистанции 50 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта, передает ТАСС.
Обновлено в 07:18
Происшествия
ТЦ «Атриум» в Москве проверяют после сообщения о минировании
Неизвестный сообщил о "минировании" бизнес-центра "Манхэттен" и торгового центра "Атриум" в центре Москвы, правоохранители уже проводят проверку помещений, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 08:24
Армия и оружие
Украинские силовики провели в Донбассе учения с танками, боевыми самолетами и вертолетами
Обновлено в 06:28
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Политика
В Грузии арестован экс-министр обороны по делу о беспорядках в Тбилиси
Городской суд Тбилиси арестовал бывшего министра обороны страны Ираклия Окруашвили из-за участия в беспорядках на митингах в Тбилиси 20–21 июня.
Обновлено вчера в 21:20
Общество
Субботние культурные мероприятия в Москве посетили 850 тысяч человек
Более 850 тысяч человек приняли участие в столице в спортивных и культурных мероприятиях в минувшую субботу, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Обновлено в 08:04