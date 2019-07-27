Страны — участницы ЕАЭС уже через полгода могут подписать соглашение о единой ставке акциза на табачные изделия. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), заметив, что проект документа (есть у «Известий») разослан странам-участницам.

с чего всё началось

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) намерен через полгода подписать соглашение об общей ставке акциза на табачные изделия. По данным пресс-службы ЕАЭС, в проекте указаны принципы ведения налоговой политики в области акцизов на табак для стран — участниц союза.

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