Футбол

Дзюбу признали лучшим игроком «Зенита» в прошлом сезонеОреанда-Новости 08:57

В прошлом сезоне Дзюба провёл 37 матчей, забил 13 мячей и сделал 13 результативных передач. Ранее Дзюба стал лучшим игроком сезона по версии футболистов Российской премьер-лиги.
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Артема Дзюбу назвали лучшим игроком «Зенита»

Gazeta.SPb12:13

Дзюба признан лучшим игроком «Зенита» в минувшем сезоне

Советский спорт08:41

Фанаты «Зенита» признали Артёма Дзюбу лучшим футболистом минувшего сезона 2018/2019

Sport.ru08:59

Дзюба признан лучшим игроком «Зенита» сезона-2018/19

Sport24.ru08:32

Болельщики назвали Дзюбу лучшим игроком «Зенита» в сезоне

78.ru08:55

Болельщики «Зенита» признали Дзюбу лучшим игроком сезона-2018/19

Чемпионат08:21

Дзюба признан лучшим игроком «Зенита» в сезоне-2018/19

Спорт-Экспресс08:11
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Футбол

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Специалист по информационной безопасности из Казахстана Батыржан Тютеев создал Telegram-бота MailSearchBot, который ищет пароли от аккаунтов электронной почты по утекшим базам данных.
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Осквернение могил британцев в Крыму возмутило Лондон

Обновлено в 15:53
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Один человек погиб и ещё четверо пострадали в результате ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Тамбовской области.
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Происшествия

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В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
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Происшествия

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Обновлено в 15:57
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В НИИ Склифосовского опровергли выписку Алибасова

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Украина предупредила страны Евросоюза о необходимости подготовиться к газовому кризису из-за того, что существует неуверенность в перспективах заключения нового транзитного договора с Россией до конца срока действия текущей сделки.
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