Футбол

Дзюбу признали лучшим игроком «Зенита» в прошлом сезонеОреанда-Новости 08:57

В прошлом сезоне Дзюба провёл 37 матчей, забил 13 мячей и сделал 13 результативных передач. Ранее Дзюба стал лучшим игроком сезона по версии футболистов Российской премьер-лиги.
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Фанаты «Зенита» признали Артёма Дзюбу лучшим футболистом минувшего сезона 2018/2019

Sport.ru08:59

Дзюба признан лучшим игроком «Зенита» в минувшем сезоне

Советский спорт08:41

Дзюба признан лучшим игроком «Зенита» сезона-2018/19

Sport24.ru08:32

Артема Дзюбу назвали лучшим игроком «Зенита»

Gazeta.SPb12:13

Болельщики назвали Дзюбу лучшим игроком «Зенита» в сезоне

78.ru08:55

Болельщики «Зенита» признали Дзюбу лучшим игроком сезона-2018/19

Чемпионат08:21

Дзюба признан лучшим игроком «Зенита» в сезоне-2018/19

Спорт-Экспресс08:11
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 16:35, Вашингтон
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Глава украинского Генштаба назвал главную проблему ВСУ

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Население России может составить менее 100 миллионов человек к 2078 году.
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«Тенденции по условиям доступа на рынки в целом негативны для России, поскольку экспортеры ЕС сталкиваются со вторым по величине списком из 34 барьеров в стране, которая продолжала проводить политику импортозамещения с помощью широкого спектра средств», – говорится в докладе.
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Обновлено в 10:10
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Суд в Санкт-Петербурге освободил журналиста Игоря Рудникова

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Роберт-Дауни-младший предложил «сделать» Железного человека женщиной

Актер Роберт-Дауни-младший выступил с предложением "сменить пол" Железному человеку.
Обновлено в 09:34
Политика

Зеленский поставил условия встречи в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не будет вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР - все вопросы по урегулированию войны в Донбассе будут обсуждаться в рамках Минского процесса и "нормандского формата".
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Иномарка SsangYong столкнулась с машиной "скорой помощи" в Моршанске Тамбовской области вечером в понедельник, один человек погиб, четверо получили ранения, сообщили "Интерфаксу" в областном УГИБДД.
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Технологии

CNN: экстремальные температуры будут наблюдаться к концу века на 58% поверхности Земли

Потепление приведет к тому, что уже в конце нынешнего века на большей части территории планеты будут наблюдаться экстремально высокие среднемесячные температуры.
Обновлено в 14:44
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Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота

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Наука

В Шотландии обнаружили искусственные острова древнее Стоунхенджа

Ученые нашли на территории Шотландии искусственные острова, которые по своему возрасту оказались старше знаменитого Стоунхенджа.
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Происшествия

«Медуза» сообщила о допросе сотрудников по «делу Голунова»

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Происшествия

Над зданием муниципалитета в Швеции подняли флаг СССР

Неизвестные вывесили флаг Советского Союза над зданием муниципалитета в шведской коммуне Тэбю в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 10:15
Футбол

«Бенфика» опровергла информацию о продаже Фелиша в «Атлетико»

«Бенфика» опубликовала заявление с официальным опровержением договоренности с «Атлетико» относительно трансфера полузащитника Жоау Фелиша.
Обновлено в 13:40
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Саша Савельева и Кирилл Сафонов дали сыну звериное имя

Можно было бы предположить, что такое имя малыш получил в честь отца Кирилла, которого так же звали Леон, но Кирилл эти подозрения отмел.
Обновлено в 06:36
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Сообщается, что турецкая полиция обнаружила на месте стрельбы огнестрельное оружие с глушителем. В МИДе Грузии проверяют эту информацию.
Обновлено в 15:30
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Российская госкомпания «Рособоронэкспорт» (входит в Ростех) поставил на экспорт в 2018 году боевой авиации на более чем $6 млрд, сообщает 17 июня пресс-служба компании.
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Кудрин не исключил «социального взрыва» из-за роста уровня бедности

В России возможен "социальный взрыв" в связи с уровнем бедности, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
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