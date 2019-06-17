Футбол

Дзюбу признали лучшим игроком «Зенита» в прошлом сезонеОреанда-Новости 08:57

В прошлом сезоне Дзюба провёл 37 матчей, забил 13 мячей и сделал 13 результативных передач. Ранее Дзюба стал лучшим игроком сезона по версии футболистов Российской премьер-лиги.
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Дзюба признан лучшим игроком «Зенита» в сезоне-2018/19

Спорт-Экспресс08:11

Дзюба признан лучшим игроком «Зенита» в минувшем сезоне

Советский спорт08:41

Дзюба признан лучшим игроком «Зенита» сезона-2018/19

Sport24.ru08:32

Фанаты «Зенита» признали Артёма Дзюбу лучшим футболистом минувшего сезона 2018/2019

Sport.ru08:59

Болельщики назвали Дзюбу лучшим игроком «Зенита» в сезоне

78.ru08:55

Болельщики «Зенита» признали Дзюбу лучшим игроком сезона-2018/19

Чемпионат08:21

Артема Дзюбу назвали лучшим игроком «Зенита»

Gazeta.SPb12:13
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О смерти Мурси со ссылкой на государственное телевидение Египта сообщает агентство Reuters.
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Политика

В Луганске открыли памятник погибшим в Донбассе журналистам

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Любимов открыл ФАП в Старожилове

Губернатор Николай Любимов открыл новый фельдшерско-акушерский пункт в рабочем поселке Старожилово.
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Происшествия

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Сайт Genius обвинил Google в копировании песен без разрешения

Специализирующийся на публикации текстов песен сайт Genius обвинил компанию Google в копировании своих материалов без разрешения.
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В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
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Сегодня на пресс-конференции Тотти заявил, что прекращает работать в администрации клуба.
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