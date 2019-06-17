Футбол
Дзюбу признали лучшим игроком «Зенита» в прошлом сезонеОреанда-Новости 08:57
В прошлом сезоне Дзюба провёл 37 матчей, забил 13 мячей и сделал 13 результативных передач. Ранее Дзюба стал лучшим игроком сезона по версии футболистов Российской премьер-лиги.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 13:31, Вашингтон
Политика
Зеленский выступил против возвращения России в ПАСЕ
Президент Украины Владимир Зеленский выступил против возвращения РФ в Парламенсткую ассамблею Европы.
Обновлено в 12:30
Кино
Вышел тизерный трейлер фильма «Текст» с Петровым
Обновлено в 09:51
Происшествия
На челябинского полицейского завели дело о домогательствах
На полицейского завели уловное дело о домогательствах к подчиненным в Челябинске, передают РИА "Новости".
Обновлено в 09:33
Общество
Бедных россиян с огородом захотели лишить господдержки
Речь идет о тех россиянах, которые имеют огород или свободную жилую площадь. Об этом пишет газета "Известия".
Обновлено в 10:05
Политика
Орешкин объяснил необходимость в 12 заместителях
Отвечая на вопрос журналистов, есть ли необходимость назначать 12 заместителей, глава ведомства заявил, что это объясняется особенностью работы Минэкономразвития, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 11:53
Общество
В России введены штрафы за нарушение сбора и переработки мусора
В России введены штрафы за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортировке, обработке и утилизации мусора.
Обновлено в 11:27
Энергетика
Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру России Дмитрию Козаку проверить сообщения о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено в 08:12
Происшествия
В Германии задержали подозреваемого в убийстве политика
Сотрудники полиции ФРГ поймали и задержали подозреваемого в убийстве главы администрации округа Кассель Вальтера Любке.
Обновлено вчера в 11:40
Политика
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в зале суда
О смерти Мурси со ссылкой на государственное телевидение Египта сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 12:24
Политика
В Луганске открыли памятник погибшим в Донбассе журналистам
Обновлено в 09:31
Здоровье
Любимов открыл ФАП в Старожилове
Губернатор Николай Любимов открыл новый фельдшерско-акушерский пункт в рабочем поселке Старожилово.
Обновлено в 09:28
Происшествия
В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку
Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Обманувший Алибасовых с котом мошенник вернул часть украденных денег
Мошенник, обманувший семью Бари Алибасова, вернул большую часть украденных им денег.
Обновлено в 13:17
Экономика
Лондонский суд вынес решение в споре об акциях «Восточного»
Трибунал Лондонского международного третейского суда (LCIA) вынес решение относительно спора между «Финвижн» Артема Аветисяна и Evison (кипрская структура фонда Майкла Калви Baring Vostok): арбитры признали право «Финвижн» на опцион на 10% акций банка «Восточный».
Обновлено в 13:13
Космос
Астрономы ищут новые планеты в системе альфа Центавра
Три года назад ученые нашли экзопланету, которая вращалась вокруг третьей звезды, и назвали ее Проксима Центавра b. Как заявляли специалисты, обнаруженный астрономический объект похож на Землю по размерам и массе.
Обновлено в 08:00
Общество
Уфимский художник оскорбил Татарстан карикатурой
Комментаторы в соцсетях указывают, что художник Камиль Бузыкаев целенаправленно подчеркнул именно татарскую идентичность в женщине с низкой социальной ответственностью.
Обновлено в 10:31
Происшествия
Из Чемодановки уехали все цыгане
Обновлено в 12:31
Происшествия
Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым
Умер экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СвЖД.
Обновлено в 11:51
Происшествия
Путин ужесточил уголовное наказание за «пьяные» ДТП
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за ДТП, которое совершили водители в нетрезвом состоянии.
Обновлено в 12:54
Кино
В США снесут школу, где снимали «Твин Пикс»
Американскую среднюю школу Mount Si, в которой снимались сцены сериала «Твин Пикс», готовят к сносу, сообщает портал Dazed.
Обновлено вчера в 22:39
Интернет
Сайт Genius обвинил Google в копировании песен без разрешения
Специализирующийся на публикации текстов песен сайт Genius обвинил компанию Google в копировании своих материалов без разрешения.
Обновлено в 09:32
Здоровье
Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака
В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Футбол
Франческо Тотти уходит из «Ромы»
Сегодня на пресс-конференции Тотти заявил, что прекращает работать в администрации клуба.
Обновлено в 11:28
Политика
Иран пригрозил новым отходом от условий ядерной сделки
В начале мая Иран уведомил Россию, Китай, Германию и Великобританию о том, что страна перестанет исполнять отдельные обязанности в рамках ядерной сделки: по ограничению запасов обогащенного урана и тяжелой воды.
Обновлено в 08:42
Кино
Умер французский актер Морис Бенишу из «Амели»
Французский актёр и режиссёр Морис Бенишу скончался 15 июня в возрасте 76 лет, сообщает AFP.
Обновлено в 12:41
Гаджеты
В России представлены «умные» телевизоры Xiaomi Mi TV 4A и Mi TV 4S
Xiaomi наконец представила в России свои смарт-телевизоры Mi TV 4A на 32 дюйма и Mi TV 4S на 43 и 55 дюймов.
Обновлено в 12:58
Шоу-бизнес
Екатерина Климова разводится с мужем Гелой Месхи
Сайт Starhit сообщает о том, что Екатерина Климова разводится с мужем Гелой Месхи.
Обновлено в 02:36
Происшествия
На российской трассе нанесли 40-километровую сплошную линию
Автомобилисты пожаловались в соцсетях на недавно нанесенную разметку трассы Воронеж — Нововоронеж, где на протяжении почти 40 километров нет ни одного места для обгонов и разворотов.
Обновлено в 11:58