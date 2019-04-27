Дзюбу признали лучшим игроком 25-го тура РПЛREGNUM 05:47

Спорт день за днем

Происшествия На Урале врач дважды взял деньги с умирающего за бесплатный протез Сын уральца Виталий Супрунов рассказывает, что Ковалевский дважды взял с них по 50 тыс. рублей за протез пищевода.

Политика Пушков призвал Зеленского не повторять ошибок Порошенко в Донбассе Сенатор призвал Зеленского не повторять ошибок своего предшественника, нынешнего президента Украины Петра Порошенко.

Авто Стали известны регионы РФ, где чаще всего покупают новые автомобили В первом квартале россияне приобрели 323 тысячи легковых автомобилей Москва стала лидером по числу проданных за первые три месяца 2019 года легковых автомобилей, свидетельствуют данные Автостата.

Армия и оружие В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.

Происшествия Самолет «Аэрофлота» развернулся в небе и возвращается в Москву Самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполняющий рейс Москва - Волгоград (SU1186), развернулся в воздухе и в настоящий момент возвращается в Москву.

Армия и оружие Минобороны накажет командиров из-за ситуации с курсантами ВДВ В Минобороны пообещали наказать командиров и начальников курсантов, которые не рассказали курсантам о требованиях к цвету погон.

Политика Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».

Наука Преподаватель Оксфорда рассказал, когда пришельцы заявят о себе Янг-хэ Чи рассказал, что пришельцы дадут о себе знать во время катаклизмов или катастроф.

Политика Филарет заявил, что Зеленский извинился за сравнение томоса с термосом Украинский патриарх Филарет заявил, что победитель выборов президента Украны Владимир Зеленский уже извинился за то, что в одном из выступлений назвал томос термосом.

Технологии Хакеры раскрыли секретные документы о блокировке Telegram Хакеры из проекта Digital Revolution рассекретили архив с перепиской сотрудников компании 0day technologies, которая занимается выполнением госзаказов на блокировки в рунете.

Происшествия Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае При крушении самолета Як-18 на аэродроме Калинка в пригороде Хабаровска погибли два человека.

Общество В Австралии к 2020 году убьют два миллиона диких кошек В Австралии с XVIII века существует проблема диких кошек, которые начали колонизировать континент, когда их завезли с других континентов.

Космос Китай тестирует многоразовую гиперзвуковую ракету Гиперзвуковой снаряд добрался до высоты в 25 км, совершил полет, после чего от ракеты отделилась многоразовая часть, приземлившаяся на парашюте в пустынном районе на северо-западе Китая.

Политика Глава Минэнерго РФ создал комиссию по делу о качестве нефти в «Дружбе» По поручению председателя правительства Дмитрия Медведева министр энергетики Александр Новак своим приказом создал межведомственную комиссию по проверке нарушения показателей качества нефти в трубопроводе "Дружба".

Экономика Дважды снизится тариф на вывоз мусора в Ростовской области По словам чиновника, тариф на вывоз отходов может снизится даже дважды, причем первое понижение произойдет в ближайший месяц.

Гаджеты В Windows 10 будут отображаться уведомления с телефонов Microsoft выпустила сборку 18885 Windows 10 для разработчиков, в которой стала доступна интеграция компьютера со смартфонами на Android для получения уведомлений.

Политика Поток граждан Украины в Крым в связи с праздниками вырос в два раза Число граждан Украины, пересекающих российско-украинскую границу в пунктах пропуска в Крыму вырос в два раза, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе погрануправления по региону.

Игры Миллионы геймеров могут перейти с ПК на приставки к 2022 году Специалисты компании Jon Peddie Research выразили уверенность в том, что уже к 2022 году более 20 миллионов пользователей персональных компьютеров с целью прохождения игр перейдут на использование игровых консолей.