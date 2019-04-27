Футбол

Дзюбу признали лучшим игроком 25-го тура РПЛREGNUM 05:47

Зенит — Динамо
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, 24 апреля
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
6′
Кирилл Панченко
20′
Самба Соу
Вильмар Барриос
52′
Себастьян Дриусси
Олег Шатов
59′
Артем Дзюба
60′
Сердар Азмун
66′
70′
Артур Юсупов
Жоаозиньо
70′
Федор Черных
Евгений Марков
Сердар Азмун
Эрнани
76′
82′
Кирилл Панченко
Евгений Луценко
Эмильяно Ариэль Ригони
Леон Мусаев
90′
Форвард футбольного санки-петербургского клуба «Зенит» Артём Дзюба признан лучшим игроком 25-го тура Российской футбольной Премьер-лиги (РПЛ), сообщает 27 апреля пресс-служба лиги.
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