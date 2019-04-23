Дзюбу назвали лучшим игроком 24-го тура РПЛИзвестия 06:37

Нападающий санкт-петербургского ФК «Зенит» Артем Дзюба стал лучшим игроком 24-го тура российской Премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщили в пресс-службе лиги во вторник, 23 апреля.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Армия и оружие ФСБ пресекла деятельность террористической ячейки в Приморье Федеральная служба безопасности России пресекла деятельность ячейки террористической организации «Джамаат Тавхид Валь-Джихад» (запрещена в РФ), действовавшей на территории Приморского края.

Политика Иран принял контрсанкции против США Парламент Ирана принял закон о контрсанкциях против США, сообщает во вторник, 23 апреля, агентство Tasnim.

Недвижимость В России выросло число желающих продать собственную дачу В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.

Происшествия Представитель МакSим раскрыла детали аварии певицы Представительница певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова рассказала, как артистка попала в аварию.

Спорт Фигурист Ковтун заявил о завершении карьеры Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает «РИА Новости».

Общество КС Латвии одобрил перевод русских школ на латышский язык Конституционный суд (КС) Латвии признал соответствующим главному закону страны решение о переводе школ национальных меньшинств, в том числе русских, на латышский язык обучения.

Политика В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.

Армия и оружие Путин и Шойгу поучаствовали в закладке фрегатов на «Северной верфи» Во вторник, 23 апреля президент России Владимир Путин установил на судостроительном заводе «Северная верфь» закладную доску фрегата «Адмирал Амелько».

Кино Джером Флинн сыграет в сериале «Тёмная башня» Ранее сообщалось, что сериал сосредоточится на приключениях молодого Стрелка, то есть актёр может сыграть кого-то из банды «Большие охотники за гробами» — например, её предводителя Элдреда Джонаса или отца Роланда Стивена Дискейна.

Энергетика Белоруссия приостановила экспорт нефти Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.

Происшествия Могилу певца Евгения Осина привели в порядок после возгорания Могилу певца Евгения Осина на Троекуровском кладбище в Москве привели в порядок после возгорания, возле нее будет установлено видеонаблюдение, рассказал РИА Новости продюсер Андрей Разин.

Экономика Реальные доходы россиян с 2013 года снизились на 8,3% Реальные располагаемые доходы населения России в 2018 году снизились на 8,3% по сравнению с 2013 годом (расчет произведен по обновленной методологии Росстата), сообщило во вторник статистическое ведомство.

Общество Энергомост Крым-Кубань отключен – впервые за три года Минэнерго проверяет возможности внутренней генерации полуострова при работе в изолированном режиме, сообщает ИА FederalCity.Последний раз собственными ресурсами электроэнергии Севастополь и Крым обходились 1 декабря 2015 года, когда в условиях созданного украинскими националистами блэкаута на полуострове работали лишь местные ТЭЦ и мобильные газотурбинные станции.

Происшествия В липецкой квартире нашли двух брошенных матерью детей Силовики в Липецке обнаружили в квартире двух маленьких голодных детей, брошенных матерью, сообщает прокуратура области.

Финансы Рубль растет на открытии торгов Рубль умеренно растет по отношению к доллару и евро на открытии торгов. Это следует из данных Московской биржи.

Происшествия В Москве подтопило Лефортовский тоннель В Лефортовский тоннель на востоке Москвы поступает вода. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Общество Суд отклонил второй иск к «ВКонтакте» из-за передачи личных данных МВД Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал в удовлетворении второго иска к ООО «ВКонтакте» о взыскании компенсации за причиненный моральный вред из-за передачи персональных данных полиции.

Общество Путин одобрил строительство в Петербурге парка в формате «Зарядья» Как сообщает ТАСС, Путин заехал на стройплощадку судебного квартала во время посещения Санкт-Петербурга, где врио губернатора города Александр Беглов представил ему проект, по которому на месте судебного квартала будет разбит парк.

Политика В Верховной раде собирают подписи за отставку спикера Андрея Парубия В Верховной раде Украины инициировали сбор подписей для снятия с должности главы парламента Андрея Парубия.

Происшествия Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.

Шоу-бизнес Рита Дакота поблагодарила Влада Соколовского за наследницу Мию Знаменитость поблагодарила Влада Соколовского за наследницу, несмотря на их непростую ситуацию.