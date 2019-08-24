Футбол
«Дзюбамания». Форвард «Зенита» встретился с болельщиками в УфеМатч ТВ 12:49
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба вышел к болельщикам после матча седьмого тура РПЛ против «Уфы» (0:1), который прошел в столице Башкортостана. Пресс-служба петербургского клуба опубликовала видео, на котором 31-летний форвард общается с юным болельщиком.
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Крымские татары ответили на предложение Зеленского по автономии
Крымские татары отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского по автономии. Об этом заявил глава диаспоры Эйваз Умеров.
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В Кремле прокомментировали отставку посла России в Великобритании Александра Яковенко.
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Киностудия "Союзмультфильм" готовится заключить соглашение с одной из китайских компаний на дистрибуцию 83 авторских фильмов.
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Умер народный артист России Виталий Логвиновский
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Кино
Кит Харингтон сыграет в новом фильме студии Marvel
Голливудский актер Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel. Об этом пишет издание Deadline со ссылкой на источник.
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Армия и оружие
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В Сети появилось видео полетов российских истребителей пятого поколения Су-57 в преддверии стартующего международного авиасалона "МАКС-2019", которой пройдет в Жуковском с 27 августа по 1 сентября этого года.
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Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»
Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
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Порошенко обратился к Зеленскому словами из Библии
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к действующему главе государства Владимиру Зеленскому словами из Библии.
Обновлено в 13:49