Нападающий «Зенита» Артем Дзюба вышел к болельщикам после матча седьмого тура РПЛ против «Уфы» (0:1), который прошел в столице Башкортостана. Пресс-служба петербургского клуба опубликовала видео, на котором 31-летний форвард общается с юным болельщиком.

«Дзюбамания». Форвард «Зенита» встретился с болельщиками в Уфе

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