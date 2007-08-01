Футбол
«Дзюбамания». Форвард «Зенита» встретился с болельщиками в УфеМатч ТВ вчера в 12:49
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба вышел к болельщикам после матча седьмого тура РПЛ против «Уфы» (0:1), который прошел в столице Башкортостана. Пресс-служба петербургского клуба опубликовала видео, на котором 31-летний форвард общается с юным болельщиком.
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