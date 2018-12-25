Футбол

Дзюба зовет Халка вернуться в «Зенит»
Свободная Пресса
02:28

По словам бразильца, форвард «сине-бело-голубых» Артём Дзюба зовет его вернуться обратно в Россию.
Свободная Пресса02:28

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Халк: «Мечтаю вернуться в Бразилию, но пока это сложновато»

Soccer.ruвчера в 20:24

Экс-форвард «Зенита» Халк хочет переехать из Китая в Бразилию

Газета.Ruвчера в 21:50

ХАЛК: есть желание вернуться…но контракт с «Шанхаем» действует еще два года

Спорт уик-энд00:42

Дзюба зовет Халка вернуться в «Зенит»

Свободная Пресса02:28

Халк: «У меня есть желание вернуться в Бразилию»

Спорт-Экспрессвчера в 19:47

Халк: у меня есть желание вернуться в Бразилию

Чемпионатвчера в 19:26

Экс-форвард «Зенита» Халк хочет вернуться в Бразилию

Sport24.ruвчера в 22:24
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Спорт

Биатлонист Шипулин объявил о завершении карьеры

Обновлено в 02:46
Авто

Площадку «Соллерс» в Алабуге выбрали для серийного производства Aurus

Серийное производство машин Aurus начнется с середины 2020 года на площадке "Соллерс" в Алабуге, сказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью ТАСС.
Обновлено в 00:22
Политика

В Киеве побоялись утраты документов об «украинском Крыме»

Экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж во время чата на сайте украинского агентства "Главред" заявил о том, что Киеву не стоило отменять выгодные для страны положения договора о дружбе с Россией, так как без этого соглашения не останется ни одного документа, "который бы свидетельствовал о том, что Крым украинский".
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия

Лидер фанатской группировки ЦСКА White Horse задержан в Москве

Обновлено в 03:46
Происшествия

Спутник обнаружил аномалию в районе обрушения сопки под Хабаровском

В Хабаровском крае в районе обрушения в реку Бурея вершины одной из сопок обнаружена термическая аномалия.
Обновлено вчера в 23:42
Общество

Роскачество проверило шампанское российского производства

Обновлено в 02:21
Политика

Россия гарантирует поставки газа в Европу и без соглашения с Украиной

Россия готова обеспечить поставку газа по долгосрочным контрактам в Европу даже в случае, если к декабрю 2019 года не удастся договориться с Киевом по транзиту российского "голубого топлива" через Украину, сообщил глава Минэнерго Александр Новак.
Обновлено вчера в 23:29
Политика

Депутат рады Мосийчук избил тростью оппонента во время ток-шоу

Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук во время программы «Эпицентр украинской политики» напал с тростью на эксперта, доктора политических наук Александра Семченко, который усомнился в адекватности нардепа.
Обновлено вчера в 20:05
Транспорт

Движение транспорта по трассе «Таврида» откроют до Нового года

Движение транспорта по двум полосам в каждом направлении 190-километрового участка трассы «Таврида» от Керчи до Симферополя запустят в ночь с 30 на 31 декабря.
Обновлено в 01:28
Транспорт

«Известия»: на российских дорогах повысят скоростной лимит

Обновлено в 00:36
Экономика

«Останкино» подал к «Первому каналу» иски почти на 164 млн рублей

Обновлено в 03:09
Экономика

Силуанов заявил о необходимости реформировать Росстат

Росстат нуждается в обновлении принципов и методов работы, ему нужно обеспечить коммуникацию с налоговой службой.
Обновлено вчера в 13:11
Кино

Кевин Спейси записал видеообращение в образе героя «Карточного домика»

Американский актер Кевин Спейси впервые после скандала о сексуальных домогательствах записал видеообращение к публике под названием «Позвольте мне быть Фрэнком», где он предстал в образе главного героя сериала «Карточный домик» Фрэнка Андервуда.
Обновлено в 02:10
Политика

Арестованный в Черном море служащий ВСУ передал письмо из СИЗО

Служащий Военно-морских сил (ВМС) Украины 19-летний Андрей Эйдер через адвоката передал письмо из московского СИЗО.
Обновлено вчера в 13:41
Финансы

Рынок акций РФ открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 1,2-1,5%

Рынок акций РФ открылся во вторник падением цен blue chips на фоне обвалившихся мировых площадок в канун католического Рождества из-за сохраняющихся ожиданий замедления мировой экономики; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов снизились на 1,2-1,5%, причем первый индикатор откатился ниже рубежа 2300 пунктов.
Обновлено в 02:24
Энергетика

Стоимость нефти Brent упала более чем на 6%

Нефть WTI подешевела на 7,4% до $42,46 за баррель, впервые с лета прошлого года опустившись ниже отметки в $43.
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия

В Тольятти убита 16-летняя вице-чемпионка по плаванию

16-летняя пловчиха найдена убитой в Тольятти, сообщил 24 декабря телеканал НТВ.
Обновлено вчера в 15:31
Политика

Оценена стоимость создания автономного российского интернета

Законопроект об автономной работе рунета обойдется в 134 миллиарда рублей в год, считают члены группы «Связь и IT» при правительстве России.
Обновлено в 03:12
Общество

Алеся Семеренко стала победительницей конкурса «Мисс Москва — 2018»

В финале конкурса «Мисс Москва — 2018» победу одержала 24-летняя Алеся Семеренко, переехавшая в столицу из Краснодарского края.
Обновлено вчера в 20:22
Общество

На Сицилии активизировался вулкан Этна

В основании юго-восточного кратера вулкана открылась трещина, после чего над вулканом поднялся столб пепла.
Обновлено вчера в 12:27
Финансы

Глава Минфина рассказал о профиците бюджета РФ по итогам 2018 года

По итогам текущего года профицит бюджета России составит 2,5% валового внутреннего продукта (ВВП), заявил 25 декабря министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено в 02:46
Финансы

Силуанов рассказал о задержках в долларовых расчетах из-за санкций

Зарубежные партнеры российских компаний задерживают до трети долларовых расчетов из-за действующих санкций США, иногда сроки задержки достигают месяца, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 02:09
Политика

УПЦ обратится в Конституционный суд из-за закона о ее переименовании

Глава юридического отдела канонической Украинской православной церкви Александр Бахов заявил, что УПЦ в связи с принятием закона о ее переименовании инициирует обращение в Конституционный суд.
Обновлено в 02:54
Общество

Названы популярные в РФ предновогодние товары

В преддверии Нового года в России стали чаще покупать спортивные товары и бытовую технику.
Обновлено в 03:47
Происшествия

В отношении сына Талькова возбудили дело за повторное пьяное вождение

Дело возбуждено за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. С Талькова взята подписка о невыезде.
Обновлено в 02:49
Политика

Медведев снял с должности главу Росстата

Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности главы Росстата Александра Суринова «по его просьбе».
Обновлено вчера в 09:39
Путешествия

С Хайнаня вывезены все туристы «Жемчужной реки»

Российские туристы не смогли покинуть остров Хайнань после того, как базирующаяся в Иркутске авиакомпания "ИрАэро" приостановила полеты в китайские города Санья и Хайкоу из-за долгов туроператора "Жемчужная река".
Обновлено в 03:45
Космос

S7 Space анонсировала создание орбитального космодрома

Российская компания S7 Space объявила о начале создания орбитального космодрома для обслуживания кораблей перед полетом в дальний космос.
Обновлено в 01:59
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП в Краснодарском крае

ДТП, произошедшее во вторник в Кавказском районе Краснодарского края, унесло жизни шестерых человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено вчера в 22:01
Финансы

Акции крупнейших российских компаний падают на 3-5%

Акции крупнейших российских компаний на Московской бирже падают на 3-5%, бумаги ВТБ обновили минимум с начала 2014 года.
Обновлено в 02:39
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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Бразилия
Государство
Государство в Южной Америке, единственное португалоязычное на американском континенте. Территория - 8 515 770 км², что составляет 5,7% от площади всей суши мира. Население составляет - 205 737 996 жителей. Бразилия находится на пятом месте среди стран мира по площади и шестом по численности населения, а также является крупнейшим государством Южной Америки, как по территории, так и по численности населения.
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